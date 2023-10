James Harden rejoindrait les Sixers au camp d’entraînement

James Harden serait en route pour le Colorado pour assister au camp d’entraînement des 76ers de Philadelphie. Pourquoi? Cela reste à voir.

Le tireur n’était pas présent lors de la journée des médias de pré-saison lundi, mais selon ESPN, il est en route pour Fort Collins et pourrait rejoindre l’équipe dès mercredi.

Harden a été très vocal cette intersaison sur son désir d’être échangé ainsi que sur son mépris pour les hauts gradés de l’organisation. Ainsi, bien qu’il soit attendu au camp, les attentes en matière d’engagement et de performances élevées seraient faibles.

« James Harden veut un échange. Il veut mettre les 76ers mal à l’aise, en fin de compte, en leur disant qu’ils ne pensent pas qu’ils vont tirer le meilleur parti de lui et qu’ils feront un échange », ESPN a rapporté mardi.

« Les Sixers, d’un autre côté, veulent attendre et espèrent obtenir la meilleure version de James Harden le plus tôt possible, mais la position des Sixers a toujours été la même : il n’y a pas d’accord qui nous permette de récupérer les actifs que nous avons acquis. il faut améliorer cette équipe. »

[Related: Emotion vs. Analytics: Why James Harden and Daryl Morey were always destined to implode]

Sans échange, la meilleure version de Harden n’est peut-être pas prévue pour les Sixers, et il l’a dit très clairement.

En août, Harden a mis Daryl Morey, président de l’équipe On l’a traité de « menteur » lors d’un événement promotionnel en Chine à la suite de l’arrêt des négociations commerciales avec l’équipe souhaitée par Harden, les LA Clippers.

Entre le drame commercial, les injures et les amendes, il semble que Harden attend un miracle qu’un accord soit conclu avant le début de la saison. Mais, selon Morey, quel que soit l’accord conclu, il devra bénéficier à toutes les parties impliquées.

[Want great stories delivered right to your inbox? Create or log in to your FOX Sports account, follow leagues, teams and players to receive a personalized newsletter daily.]

« Il continue de chercher un échange, et nous travaillons avec sa représentation pour résoudre ce problème de la meilleure façon pour les 76ers et pour toutes les parties », a déclaré Morey aux journalistes lors de la Journée des médias.

Les 76ers débuteront la saison régulière contre les Milwaukee Bucks le 26 octobre.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports James Harden 76ers de Philadelphie Asssociation nationale de Basketball