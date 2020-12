Bien que James Harden dise qu’il n’était pas dans un club de strip-tease dans une vidéo circulant sur les médias sociaux, la NBA a conclu qu’il n’aurait pas été autorisé à jouer au match reporté de mercredi parce qu’il était « en violation des protocoles de santé et de sécurité ».

La ligue lui a également infligé une amende de 50 000 $.

Alors que Harden a déclaré qu’il n’était pas dans un club, la ligue interdit également aux joueurs d’assister à de grands rassemblements sociaux en salle de 15 personnes ou plus et d’entrer dans les bars, les salons, les clubs ou les établissements similaires.

Le gardien All-NBA des Houston Rockets a publié une déclaration sur Instagram: «Une chose après l’autre. Je suis allé montrer mon amour à ma fille à son domicile lors de son événement (pas dans un club de strip-tease) parce qu’elle est en train de devenir boss et de mettre son peuple en position de succès et maintenant c’est un problème. Chaque jour, c’est quelque chose de différent. Peu importe combien de fois les gens essaient de faire glisser mon nom sous vous ne pouvez pas. Le réel finit toujours en tête. «

La ligue pourrait infliger une amende ou suspendre Harden pour avoir enfreint ses protocoles.

Les Rockets devaient ouvrir leur saison mercredi soir contre Oklahoma City, mais la NBA a reporté le match parce que Houston n’avait pas les huit joueurs requis disponibles.

« Trois joueurs des Houston Rockets ont renvoyé des tests positifs ou non concluants pour le coronavirus dans le cadre du programme de tests de la NBA », a déclaré la NBA dans un communiqué de presse. « Suite au protocole de recherche des contacts, quatre autres joueurs sont actuellement mis en quarantaine. De plus, James Harden est indisponible en raison d’une violation des protocoles de santé et de sécurité. Tous les autres joueurs des Rockets ont été testés à nouveau aujourd’hui, et tous ont renvoyé des résultats négatifs. Houston a un joueur supplémentaire indisponible en raison d’une blessure. «

On ne sait pas combien de temps Harden sera indisponible ou s’il fera face à une autre pénalité. Le prochain match de Houston aura lieu samedi à Portland.

Les Rockets ont fait face au mécontentement de Harden et au désir d’un métier depuis le début du camp d’entraînement. Il est arrivé en retard au camp, choisissant d’assister à une fête d’anniversaire à Atlanta, et a eu des accès de colère contre ses coéquipiers lors de pratiques récentes, selon une personne au courant de la situation. La personne a demandé l’anonymat pour parler ouvertement de Harden.

Cela a été une période agitée depuis la fin de la saison 2019-20 des Rockets dans les éliminatoires de la bulle. Mike D’Antoni n’est pas revenu en tant qu’entraîneur, et le directeur général Daryl Morey a quitté les Rockets et a pris un emploi à Philadelphie, laissant Houston avec un directeur général pour la première fois (Rafael Stone) et un entraîneur-chef pour la première fois (Stephen Silas) pour naviguer. une situation difficile.