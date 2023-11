James Harden marque 17 à ses débuts alors que les Clippers tombent face aux Knicks

Ohm YoungmisukRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

James Harden obtient son premier seau des Clippers James Harden s’arrête sur une double équipe pour son premier panier en tant que membre des Clippers.

NEW YORK – Même si cela fait « un peu bizarre » de disputer son premier match de la saison après l’absence de camp d’entraînement avec les LA Clippers, James Harden n’a eu aucun mal à voir ce que lui, Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook peuvent faire ensemble.

“Des possibilités illimitées”, a déclaré Harden.

Harden a fait ses débuts tant attendus avec les Clippers lundi soir, et tandis que les Knicks de New York ont ​​gâché l’occasion avec une victoire 111-97 au Madison Square Garden, les Clippers gardaient les yeux rivés sur la situation dans son ensemble et sur ce qu’ils pensaient être. des temps passionnants à venir.

Harden a réalisé 6 tirs sur 9 et a terminé avec 17 points et six passes décisives en 31 minutes. Il a admis que c’était étrange de jouer lors de son premier match sans passer par un camp d’entraînement ou une pré-saison avec les Clippers après l’échange de Philadelphie la semaine dernière.

“Je me sens un peu bizarre là-bas”, a déclaré Harden. “Mais je n’ai pas vraiment eu de match préparatoire ou l’opportunité de participer au camp d’entraînement complet ou rien de tout cela. C’était juste [being] là-bas et simplement le faire voler. Essayez de vous éloigner de mon instinct de basket-ball et de ce que j’ai fait ces dernières années ou autre. Je suis juste allé là-bas, j’ai joué et réfléchi au jeu et j’ai essayé de rendre le jeu plus facile pour tout le monde. “

Les Clippers ont débuté leurs quatre étoiles avec le centre Ivica Zubac. Alors que tous les quatre marquaient à deux chiffres, Leonard terminant avec un record de 18 points, les Clippers semblaient désynchronisés en essayant de se sentir à plusieurs reprises.

Ils ont retourné le ballon 22 fois, menant à 35 points pour les Knicks. Ils ont été dépassés 48-31 et ont cédé 18 rebonds offensifs. Et ils n’ont pas pu s’arrêter en seconde période, cédant 69 points aux Knicks après la mi-temps.

Pire encore, les Clippers auraient pu subir un coup dur pour leur deuxième unité. Le centre de sauvegarde Mason Plumlee a dû être emporté par deux membres du personnel des Clippers après que Julius Randle ait volé sur le côté de sa jambe gauche. Plumlee a été exclu au troisième quart en raison d’une entorse au genou gauche et sera évalué plus en détail mardi.

Harden devra peut-être faire plus avec la deuxième unité. Après que l’entraîneur des Clippers, Ty Lue, ait lancé Harden, il a également demandé au meneur de diriger la deuxième équipe.

Alors que Lue a déclaré qu’Harden était naturellement fatigué lors de son premier match de la saison, l’entraîneur a vu des choses qu’il aimait chez Harden. Lors d’un premier pick-and-roll avec Zubac, Harden a délivré une passe rebondissante précise qui s’est enroulée autour d’un défenseur et a tourné vers Zubac, qui a commis une faute à l’intérieur.

“Je pensais que dans l’ensemble, c’était juste une orchestration”, a déclaré Lue à propos du jeu de Harden. “En faisant le bon jeu, en faisant les bonnes passes et les bons pick-and-rolls, il était vraiment bon. Il va lui falloir un peu de temps pour se mettre en forme. Nous comprenons cela, mais sa présence sur le terrain s’est définitivement fait sentir. “

Lue estime qu’après 10 matchs, il aura une meilleure idée de la façon dont cela fonctionnera et de ce qu’il devra potentiellement peaufiner.

“Il a fait du bon travail lors de son premier match depuis longtemps”, a déclaré Leonard à propos de Harden. “Et il faut du temps pour mettre ses jambes sous lui en ce qui concerne le conditionnement. Mais il a fait un excellent travail avec moi, il a très bien impliqué tout le monde dans l’exécution du pick-and-roll.”

Lue a déclaré en entrant dans le jeu qu’il avait écrit comment il décalerait ses étoiles avec la deuxième unité et ses rotations “mille fois”.

Il n’envisageait certainement pas de devoir retirer définitivement ses titulaires du match avec 4:25 à jouer et les Clippers menés 104-88.

Mais Lue a déclaré qu’il ne réagirait pas de manière excessive et “je ne vais pas paniquer pour le moment”. Il a vu le sacrifice de ses étoiles et la volonté de faire en sorte que cela fonctionne.

Westbrook a terminé avec 17 points, 4 rebonds et 4 passes décisives tout en réalisant 8 des 13 tirs. Mais George s’est calmé après son début de saison brûlant avec 10 points et 2 tirs sur 11.

Pourtant, il est ressorti de lundi soir très optimiste.

“En ce qui concerne l’aspect talent, c’est l’un des [most] “Les équipes talentueuses pour lesquelles j’ai joué”, a déclaré George. “Nous allons le découvrir. Premier jeu. Beaucoup de pièces en mouvement, mais c’était amusant. Jouer sur le terrain avec ces gars-là était amusant et cela m’apportait beaucoup d’optimisme pour l’avenir.”