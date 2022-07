James Harden: l’accord de réduction de salaire des Philadelphia 76ers a été convenu alors que le garde cherche à avoir une année «incroyable» après avoir laissé les Sixers construire un concurrent | Nouvelles de la NBA

James Harden a promis de revenir à son meilleur score pour les 76ers de Philadelphie après avoir demandé au président des opérations de basket-ball Daryl Morey de construire un concurrent autour de lui et de Joel Embiid.

L’ancien joueur le plus utile de la ligue a déclaré qu’il serait heureux d’accepter une réduction de salaire pour permettre à l’équipe de se constituer une liste en lice pour le titre et il a été fidèle à sa parole, acceptant un accord à prix réduit qui a permis à Morey de disposer de plus de temps pour assembler les pièces. pour permettre aux Sixers de se battre à fond pour remporter un championnat.

Harden a maintenant pleinement accepté un contrat de 68,6 millions de dollars sur deux ans avec les 76ers de Philadelphie, ESPN rapporté mercredi. Cela signifie qu’il gagnera 33 millions de dollars cette année, au lieu des 47,4 millions de dollars qu’il aurait gagnés s’il avait activé son option joueur. Le nouveau contrat prévoit également une option de joueur de 35,6 millions de dollars pour la saison prochaine, mais le seul objectif du tireur est la campagne 2022-23.

“Je cherche à vivre une saison incroyable”, a-t-il déclaré. “Je ne veux pas juste aller là-bas et courir partout sans être efficace et avoir l’air vieux là-bas. Je veux toujours être vraiment, vraiment, vraiment bon.”

Harden cherche à rebondir après la saison la plus décevante de sa carrière.

Il a récolté en moyenne 22 points la saison dernière pour Brooklyn et Philadelphie, le plus bas depuis qu’il est devenu partant lors de la saison 2012-13. Il aura 33 ans en août.

“Je n’écoute pas vraiment ce que les gens disent. Je n’avais pas raison la saison dernière et j’ai quand même presque fait un triple-double en moyenne”, a déclaré Harden. “Si quelqu’un d’autre avait ces chiffres, nous parlerions d’eux en obtenant le maximum.

“Les gens avaient l’habitude de me voir avec une moyenne de 40, 30 points, et ils considéraient donc cela comme une année en baisse. J’étais à Philadelphie pendant quelques mois et j’ai dû apprendre à la volée. C’est exactement ce que c’était. Je suis dans un bon espace physiquement et mentalement en ce moment, et j’attends avec impatience la saison prochaine.”

Le joueur étoile à 10 reprises a confirmé il y a quelques semaines qu’il avait pris la décision de refuser l’argent pour donner aux 76ers la flexibilité dont ils avaient besoin pour poursuivre d’autres joueurs. S’il n’avait pas décliné l’option, l’équipe aurait eu du mal à renforcer sa liste dirigée par le champion de la NBA Embiid.

“J’ai eu des conversations avec Daryl, et on m’a expliqué comment nous pouvions nous améliorer et quelle était la valeur marchande de certains joueurs. J’ai dit à Daryl d’améliorer la liste, de signer qui nous devions signer et de me donner tout ce qui restait”, Harden Raconté Yahoo Sport. “C’est à quel point je veux gagner. Je veux concourir pour un championnat. C’est tout ce qui compte pour moi à ce stade. Je suis prêt à en prendre moins pour nous mettre en position d’accomplir cela.

“Prendre moins d’argent cette année pour signer autant de joueurs que nécessaire pour nous aider à lutter et être la dernière équipe debout était très, très important pour moi. Je voulais montrer à l’organisation, aux fans des Sixers et à tous ceux qui soutiennent ce que nous ‘ J’essaie d’accomplir, ce que j’essaie d’accomplir individuellement, c’est ce que je suis.”

Les Sixers ont signé les agents libres PJ Tucker et Danuel House. Harden a déjà joué avec les deux à Houston.

Tucker, qui était un rouage défensif essentiel dans la course au titre des Milwaukee Bucks en 2021, a rejoint Miami pendant trois ans pour un contrat de 33 millions de dollars. Le tireur Danuel House est lié depuis deux ans à 8,5 millions de dollars tandis que l’équipe a également récupéré le garde De’Anthony Melton des Memphis Grizzlies via le commerce et a signé Trevelin Queen, le MVP de la G League 2021-22.

“Nous avons eu de très bonnes pièces cet été, alors maintenant il est temps pour nous d’aller travailler dur”, a déclaré Harden.

“Je pense que nous avons une équipe beaucoup plus profonde. C’est quelque chose que nous voulions aborder. Si vous regardez notre équipe maintenant, nous sommes positionnés pour aller beaucoup plus loin. J’aime la façon dont nous nous comparons avec le reste des meilleures équipes. “

Harden est heureux de mettre une blessure aux ischio-jambiers qui l’a poursuivi la saison dernière derrière lui et il pense que cela aurait pu affecter sa capacité à influencer les matchs. Il s’est davantage appuyé sur les tirs à trois points et les lancers francs que sur la conduite vers le panier. Sa vitesse habituelle a été remplacée par la lenteur et son esprit était préoccupé par la blessure.

“Je n’ai pas pu prendre mes places et arriver là où je devais aller sans y penser, alors cela a ralenti ma confiance”, a-t-il déclaré. “C’était de la folie, mais je suis enfin de retour. Je serai beaucoup plus agressif en termes de score simplement parce que mon corps me le permet.”

Les 76ers ont perdu contre Miami, tête de série, au deuxième tour des séries éliminatoires. Harden a eu quatre revirements, quatre paniers et n’a pas marqué en seconde période lors de la défaite décisive du match 6. Ils n’ont pas dépassé le deuxième tour depuis 2001. Leur dernier championnat NBA remonte à 1983.

“Revenir et être l’agresseur, le buteur d’abord puis le meneur de jeu, est quelque chose dont j’ai besoin pour moi-même”, a-t-il déclaré.

Harden sait également à quel point le coup de poing entre lui et Embiid sera important la saison prochaine et s’engage à tirer le meilleur parti de son travail avec l’un des meilleurs joueurs de la ligue à son apogée.

“Je parle fréquemment avec Joel et nous avons des réunions sur la façon dont nous allons jouer et sur ce que nous devons faire pour aider notre équipe à remporter un championnat”, a déclaré Harden. “Lorsque vous avez deux des meilleurs joueurs à leur poste dans la même équipe, c’est un excellent élément de base. Nous allons grandir ensemble et essayer de mener cette équipe au sommet. Je pense que nous pouvons le faire ensemble.”

