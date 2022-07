James Harden et les Philadelphia 76ers s’entendent sur un contrat de 68 millions de dollars sur deux ans

James Harden a accepté les termes d’un contrat de deux ans pour rester avec les 76ers de Philadelphie et gagnera environ 14,5 millions de dollars de moins cette saison à venir que ce qu’il aurait pu gagner dans le cadre de son contrat précédent, a déclaré mercredi une personne au courant des négociations.

Harden signera un accord d’une valeur légèrement supérieure à 68 millions de dollars, lui versant environ 33 millions de dollars cette saison et avec une option de joueur de 35 millions de dollars pour la saison 2023-24, selon la personne qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat parce que l’équipe a pas annoncé l’affaire.

ESPN a signalé pour la première fois que l’accord était en cours de finalisation entre les 76ers et le gardien All-Star à 10 reprises.

Harden avait une option de 47,4 millions de dollars pour la saison à venir qu’il a déclinée le mois dernier, affirmant qu’il souhaitait donner aux 76ers la possibilité d’améliorer leur alignement et de concourir pour un championnat. Redonnant autant d’argent, Harden s’est essentiellement accordé une réduction de salaire de 30% pour la saison à venir, permettant aux 76ers de faire des mouvements tels que la signature de l’attaquant PJ Tucker et du petit attaquant Danuel House plus tôt ce mois-ci.

“Nous avons eu de très bonnes pièces cet été, alors il est temps pour nous d’aller travailler dur”, a déclaré Harden dans une interview avec AP plus tôt cette semaine pour promouvoir le lancement prochain d’une nouvelle étiquette de vin portant son nom.

Les plans de Harden sont clairs depuis la fin de la saison de Philadelphie : il s’est engagé à rester avec les 76ers et à les aider à s’améliorer.

“Je serai là”, a déclaré Harden le 12 mai, lorsque la saison de Philadelphie s’est terminée par une défaite en séries éliminatoires contre Miami. « Ouais, je serai là. Tout ce qui fait cette équipe, tout ce qui permet à cette équipe de continuer à grandir et à s’améliorer et à faire les choses nécessaires pour gagner et concourir au plus haut niveau.

Harden est un triple champion des buteurs et a récolté en moyenne 22,0 points et 10,3 passes décisives lors de son passage à Brooklyn et Philadelphie la saison dernière. Le septuple joueur All-NBA a été le MVP NBA 2018 et fait partie de l’équipe du 75e anniversaire de la ligue.

