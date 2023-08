James Harden et les 76ers restent concentrés sur le commerce des Clippers

James Harden veut que les Philadelphia 76ers l’échangent avec les LA Clippers, et il semble que toutes les parties restent concentrées sur cela.

Philadelphie devrait réengager LA sur un échange Harden plus tard cette intersaison, car elle veut honorer la demande d’échange du NBA All-Star à 10 reprises, a rapporté mardi The Athletic.

Harden a demandé un échange après avoir opté pour son salaire de 35,6 millions de dollars pour la saison NBA 2023-24 en juin, 16 mois seulement après avoir demandé un échange à Philadelphie des Brooklyn Nets – qui l’ont acquis des Houston Rockets en janvier 2021.

Les Clippers ont été l’équipe la plus fréquemment liée à un échange pour Harden, qui souhaite s’associer aux attaquants vedettes Kawhi Leonard et Paul George.

Harden a récolté en moyenne 21,0 points, un record de la NBA de 10,7 passes décisives et 6,1 rebonds par match tout en tirant 44,1/38,5/86,7 la saison dernière. Les 76ers ont perdu en sept matchs contre les Boston Celtics au deuxième tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est en tant que tête de série n ° 3. Le centre de Philadelphie Joel Embiid a été nommé MVP de la ligue.

Pendant ce temps, les Clippers ont perdu en cinq matchs contre les Phoenix Suns au premier tour des séries éliminatoires de la Conférence Ouest en tant que tête de série n ° 5, qui est venue avec Leonard manquant les matchs 3-5 en raison d’une blessure au genou et George manquant les séries éliminatoires entièrement avec un blessure de jambe.

Harden est l’une des deux stars vétérans dont les demandes d’échange sont dans les limbes, car le septuple All-Star Damian Lillard est également à environ un mois de la demande d’échange. Lillard cherche un échange des Portland Trail Blazers au Miami Heat, The Athletic notant qu’il y a « pas de traction » sur un marché.

Obtenez plus de la National Basketball Association Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore