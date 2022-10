James Harden et Joel Embiid mènent les 76ers devant les Pacers 120-106 pour la 1ère victoire

James Harden et les 76ers ont regardé beaucoup de leurs mauvaises pièces sur film lors des récents entraînements. Les clips ont magnifié les résultats sur le terrain.

“J’avais l’impression que nous étions 0-82”, a déclaré Harden.

Ils n’ont plus à s’en soucier maintenant.

Harden a récolté 29 points et 11 passes décisives, et Joel Embiid a marqué 26 points pour mener les 76ers de Philadelphie à leur première victoire de la saison, 120-106 contre les Indiana Pacers lundi soir.

Les Sixers ont commencé 0-3, abandonnant les deux premiers matchs aux prétendants de la Conférence de l’Est Boston et Milwaukee. Embiid a perdu 40 points lors d’une défaite contre San Antonio alors que les Sixers rejoignaient toujours Orlando en tant que seules équipes de l’Est à 0-3.

“Nous devons continuer à travailler, continuer à développer de très bonnes habitudes et vivre avec les résultats”, a déclaré Harden.

Harden a réussi 10 des 18 tirs depuis le sol et a frappé deux 3 consécutifs dans le quatrième qui a poussé l’avance à 109-95.

“J’essaie de créer le meilleur coup disponible”, a déclaré Harden.

Les Sixers ont mis le claquement sur les Pacers depuis le saut et un peu de quelque chose de tout le monde pour naviguer dans la colonne des victoires. Les Sixers avaient six joueurs chacun frappé un 3 points au premier quart. Ils ont réussi 12 des 22 tirs en deuxième et ont pris une avance de 19 points. Harden et Tobias Harris ont combiné pour neuf des 19 3 points de Philadelphie.

«Nous avons une équipe qui peut tirer 3s, n’est-ce pas? si vous êtes ouvert, tirez-leur », a déclaré Rivers.

Harris a frappé quatre 3 et marqué 18 points.

“Les gens ne parlent pas assez de Tobias Harris”, a déclaré l’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle. “C’est un joueur formidable.”

Tyrese Haliburton a mené les Pacers avec 19 points et 10 passes. Buddy Hield avait 18 points.

La bonne nouvelle pour Philly, les Sixers n’avaient pas besoin de grand-chose d’Embiid. Le champion en titre de la NBA, Embiid, a déclaré au cours du week-end que son intersaison avait été ralentie par une bataille de fasciite plantaire (douleur sous le talon et le pied). Embiid a déclaré qu’il avait essentiellement arrêté toute activité physique pendant deux mois avant de se rendre au camp d’entraînement et a déclaré qu’il “essayait toujours de revenir en arrière”.

Il a lancé un dunk de base droitier tonitruant à la fin du troisième qui a réveillé une foule silencieuse.

“J’ai aimé sa patience”, a déclaré Rivers. “C’est l’un de ces jeux, vous n’avez pas gagné un match, ils le piégeaient à chaque fois. Il n’arrêtait pas de le déplacer. Il n’y avait pas d’urgence. J’ai juste aimé la façon dont il a abordé le jeu. “

La bonne nouvelle pour les Sixers, leur départ lent a été perdu dans le remaniement sportif de Philly entre le voyage des Phillies aux World Series, le départ 6-0 des Eagles et la course de l’Union à la finale de la Conférence Est.

De plus, il est tôt et Rivers pensait que les Sixers pouvaient se redresser et lutter plutôt que de tomber dans une longue séquence de défaites.

“J’ai vu du talent”, a déclaré Rivers. « Il faut juste que ça corresponde et que ça marche. J’aime juste nos gars dans le vestiaire. Il n’y a aucune raison de croire le contraire, personnellement.

Rivers, à sa troisième saison en tant qu’entraîneur de Philadelphie, a ajouté que les Sixers doivent encore consolider certaines faiblesses pour devenir le genre d’équipe qui peut faire une course dans l’Est.

« Nous pouvons aller courir. Même si nous le faisons, nous ne sommes pas encore prêts à être cette équipe », a-t-il déclaré. “Ça va juste prendre du temps.”

CONSEILS

Pacers : n’a fait que 12 des 44 tentatives à 3 points. … Les Pacers avaient un quatrième 30-30 contre les 76ers mais ils n’ont pas pu arrêter Harden.

“Je pense que tous ceux qui jouent à Philadelphie doivent déterminer avec quoi ils sont prêts à vivre”, a déclaré Carlisle.

76ers: G Shake Milton a fait ses débuts dans la saison au deuxième quart. Milton, autrefois considéré comme une étincelle de deuxième unité, en est à sa cinquième saison avec les Sixers. Il n’a pas marqué en 6 minutes. … G De’Anthony Melton a marqué tous ses 11 points, un sommet de la saison, en première mi-temps.

SUIVANT

Pacers: Continuez leur route avec des matchs contre Chicago (mercredi), Washington (vendredi) et des matchs consécutifs à Brooklyn samedi et lundi.

