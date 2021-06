James Harden des Nets laisse 43 secondes dans le match 1 contre Bucks

La star des Brooklyn Nets, James Harden, a quitté le match 1 contre les Milwaukee Bucks samedi avec un problème aux ischio-jambiers droits et a été exclu pour le reste du match.

Harden n’a joué que les 43 premières secondes du premier quart avant de se diriger vers les vestiaires. Les Nets n’ont pas donné plus de détails sur ses ischio-jambiers.

L’émission TNT a rapporté au cours du deuxième trimestre que Harden avait quitté le Barclays Center pour passer une IRM sur ses ischio-jambiers.

Harden a raté 21 des 24 derniers matchs de la saison régulière de Brooklyn alors qu’il se remettait d’une tension aux ischio-jambiers et a été fantastique lors de la série du premier tour contre Boston, avec une moyenne de 27,8 points, 10,6 passes décisives et 7,2 rebonds tout en tirant 55,6% sur le terrain et 47,5% sur 3-pointeurs.

« Re: Harden: il allait courir un risque accru de récidive pour le reste de la saison, d’autant plus qu’il a déjà aggravé le site de la blessure lors de sa rééducation initiale », a tweeté l’entraîneur sportif certifié Jeff Stotts. « Les données montrent que le temps moyen perdu augmente avec chaque souche suivante. »

La présence de Harden est la clé des aspirations de Brooklyn au championnat. Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving n’ont joué que huit matchs ensemble en saison régulière, mais malgré ce manque de chimie, ils ont été impressionnants contre Boston.

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.