James Harden « avait l’air bien » lors du premier entraînement, selon l’entraîneur des Sixers, Nick Nurse

James Harden a fait son retour aux 76ers de Philadelphie mercredi pour le camp d’entraînement. Il a effectué la plupart des exercices. Son nouvel entraîneur a déclaré qu’il « avait l’air bien ».

C’est à peu près autant de clarté qu’il y en a actuellement pour le garde mécontent qui avait été à la recherche d’un métier.

Non, il n’a pas parlé de la situation à ses coéquipiers avant l’entraînement. Non, il n’a donné aucune mise à jour sur ses projets.

Et non, il ne devrait pas avoir à le faire, a soutenu son coéquipier Tobias Harris.

« Sa participation, à mon avis, témoigne du fait qu’il est ici », a déclaré Harris. « Son attitude et son énergie aujourd’hui ont permis à tout le monde de comprendre cela. Il veut venir ici et rivaliser avec nous et faire avancer les choses. C’est tout ce qui compte vraiment, c’est son énergie et ses efforts envers moi-même et tous les coéquipiers. »

Le 10 fois All-Star est arrivé sur le campus de l’État du Colorado pour s’entraîner malgré un relation fracturée avec le front office des Sixers. Il a sauté la journée médiatique de l’équipe au New Jersey lundi et le premier jour du camp au Colorado mardi.

Durcir en juin a récupéré son option de contrat de 35,6 millions de dollars pour cette saison avec la conviction que l’équipe essaierait de l’échanger. Il a fustigé le président de l’équipe Daryl Morey lors d’un événement promotionnel en Chine alors qu’aucun échange ne s’est matérialisé, traitant Morey de menteur.

C’était la toile de fond mercredi, lorsque le nouvel entraîneur des Sixers, Nick Nurse, a déclaré qu’il avait eu une conversation avec Harden juste avant l’entraînement.

« Le coup de sifflet a retenti et nous nous sommes mis au travail », a déclaré Nurse en succédant à Doc Rivers, qui n’a jamais mené les Sixers au-delà du deuxième tour des séries éliminatoires. « Il avait l’air bien, il a participé à la majorité de toute façon. On dirait qu’il est en bonne forme physique. »

Les 76ers s’entraînent cette semaine à la Moby Arena, domicile des équipes de basket-ball des Rams. Harden n’a pas parlé aux journalistes mercredi. Ses coéquipiers comprennent qu’il ne s’agit que du côté commercial du cerceau.

« Il n’est pas ici pour manquer de respect à l’un de ses coéquipiers », a déclaré Harris. « En fin de compte, nous sommes ici pour jouer au basket et faire notre travail, représenter la ville et aider à amener un championnat à Philadelphie. »

Les Sixers sont s’aventurer dans la région aussi. Joel Embiid et ses coéquipiers se sont récemment rendus à Boulder, à proximité, pour un dîner et une séance de discussion avec l’entraîneur de football du Colorado, Deion Sanders, membre du Temple de la renommée du football professionnel.

Sanders a discuté de sujets tels que la pression, l’unité, le moment présent et ce que signifie passer d’un collège ou d’une université historiquement noir de l’État de Jackson à un programme en difficulté au Colorado qui venait de terminer une saison 1-11. Les Buffaloes (3-2) restent le sujet de conversation du football universitaire.

David Adelman, l’un des propriétaires des Sixers, a déclaré avant le repas que Nurse avait demandé une excursion dans le Colorado pour s’entraîner en altitude (Fort Collins est à environ 5 000 pieds au-dessus du niveau de la mer). Sur l’autoroute d’environ 60 milles, les Nuggets ont remporté leur premier titre NBA de l’histoire de la franchise en battant Miami en cinq matchs en juin dernier.

« La route vers un championnat pour la NBA passe par Denver », a déclaré Adelman peu après la rencontre avec Sanders. « On va s’y habituer car vous nous verrez ici en juin. »

Les 76ers renvoient le MVP en titre de la NBA à Embiid. Pour renforcer son effectif, Philly a ajouté le garde Patrick Beverley et le centre Mo Bamba. L’équipe a également ramené le vétéran Danny Green.

« Vous avez ajouté quelques éléments. Et vous ajoutez quelques éléments qui, selon vous, devraient faire la différence », a déclaré Sanders aux Sixers lors du dîner. « Tout de suite, vous vous regardez vraiment les uns les autres et vous vous tenez mutuellement responsables et vous devez réaliser à quel point vous le voulez vraiment ? Qu’es-tu prêt à faire pour cela ? Qu’êtes-vous prêt à sacrifier pour cela et jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour cela ? Dans quelle mesure êtes-vous prêt à travailler dur pour y parvenir ?

« Vous êtes tous parmi les meilleurs du secteur, n’est-ce pas ? Mais vous devez tout mettre en place. »

Sanders a également fait référence à Embiid assis une confrontation de fin de saison avec Nikola Jokic, double MVP de la NBA, la saison dernière à Denver. Embiid a été mis à l’écart en raison d’une douleur au mollet droit.

« Beaucoup de gens évitent de fumer en ce moment. Ils veulent être Tarzan sur le papier », a déclaré Sanders. « Ne vendez pas le jeu en disant que c’est ce que je vais obtenir et que lorsque j’allumerai la télévision, je ne comprendrai pas. » Je n’aime pas ça. Donne moi ça.

« Si Embiid joue le Joker, je veux voir Embiid contre le Joker. Je veux voir ça et il va le chercher. Je l’aime. J’adore le match. Parce que je veux le voir. »

Les Sixers ne l’ont pas pris comme un affront.

« Ce qui est important pour Sanders, c’est qu’il veut toujours voir de la compétition », a déclaré Harris, « et il veut que nous soyons à notre meilleur dans l’ensemble, en tant que groupe. »

