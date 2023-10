Le long cauchemar national de Daryl Morey est terminé.

Le dirigeant des Philadelphia 76ers a accepté d’échanger James Harden, 10 fois All-Star de la NBA et ancien MVP, aux Los Angeles Clippers tôt mardi, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Les 76ers recevraient Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington, Kenyon Martin Jr. et des choix au repêchage, selon Wojnarowski.

Philadelphie recevra également un choix de première ronde non protégé en 2028, des choix de deuxième ronde en 2024 et 2029, un échange de choix en 2029 et un choix de première ronde protégé en 2026 du Thunder d’Oklahoma City. Wojnarowski a rapporté. PJ Tucker et Filip Petrušev font également partie de l’accord et se rendront à Los Angeles, selon ESPN. Les 76ers renonceront à Danny Green pour libérer une place sur la liste et finaliser l’accord, selon Wojnarowski. Dans le cadre de l’accord, les Clippers enverront un échange de choix de premier tour en 2027 à Oklahoma City.

Harden n’a pas encore joué cet automne, et il aurait été empêché par la sécurité de monter à bord de l’avion de l’équipe pour le road trip de deux matchs d’ouverture de la saison la semaine dernière. La NBA a ensuite ouvert une enquête sur son absence, bien que Harden soit revenu sur le banc de l’équipe pour son match d’ouverture à domicile dimanche. Il devait s’entraîner à nouveau avec l’équipe mardi et se préparer à faire ses débuts dès jeudi.

Désormais, Harden se rendra à l’autre bout du pays et se préparera plutôt à commencer sa saison avec les Clippers. On ne sait pas quand il fera ses débuts. Les Clippers ont remporté deux de leurs trois premiers matchs cette saison et affrontent le Magic d’Orlando mardi.

Harden serait “ravi” de rejoindre les Clippers et pourrait être à la Crypto.com Arena pour le match de mardi, selon Ramona Shelburne d’ESPN.

À la veille de l’agence libre, Harden a exercé son option de 35,6 millions de dollars pour la saison 2023-24, uniquement pour demander un échange aux Sixers, de préférence aux Clippers. Quand la nouvelle a été divulguée à Wojnarowski Que Philadelphie n’a pas réussi à trouver un retour suffisant pour Harden et s’attendait à ce que le joueur de 34 ans se présente au camp d’entraînement, Harden a clairement exprimé sa position sur sa relation avec le front office.

“Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d’une organisation dont il fait partie”, a déclaré Harden à la foule lors d’un événement promotionnel en Chine le mois dernier. Il a répété cette déclaration pour s’assurer que les caméras la capturaient.

La NBA a infligé à Harden une amende de 100 000 $ pour avoir « indiqué qu’il ne fournirait pas les services requis par son contrat de joueur à moins qu’il ne soit échangé avec une autre équipe ». On ne sait toujours pas si la tromperie à laquelle Harden faisait référence faisait allusion à une prolongation de contrat lucrative qui ne s’est jamais concrétisée ou à sa demande commerciale persistante.

James Harden, ancien MVP de la NBA, n’a jamais raté les séries éliminatoires au cours de ses 14 années de carrière et est toujours à la recherche de son premier championnat. (Vincent Carchietta/USA Today Sports)

Keith Pompey du Philadelphia Inquirer a rapporté que Morey n’était ni surpris par les commentaires de Harden ni ébranlé dans sa quête d’une valeur égale pour un joueur qu’il appelait autrefois “le meilleur joueur offensif de tous les temps“.

En parvenant à un accord pour traiter Harden, Morey a soit acquis le prix demandé, soit l’a abaissé, en fonction de ce que vous pensez de la récente performance du MVP 2018 et du package que les Sixers reçoivent en retour. L’opinion la plus importante sur la question appartient au MVP en titre de la ligue, Joel Embiid. Ses réflexions sur un carrousel qui a transformé Ben Simmons en Harden dans une nouvelle dynamique d’équipe seront surveillées de près.

Harden a récolté en moyenne 21 points (44/39/87 aux tirs), un record de 10,7 passes décisives et 6,1 rebonds en 58 matchs la saison dernière, aidant Philadelphie à atteindre le septième match dans une autre demi-finale de la Conférence Est.

Le vétéran de 14 ans n’est plus le joueur qu’il était de 2016 à 2020, lorsqu’il a remporté trois titres consécutifs et a terminé parmi les trois premiers du vote MVP au cours de quatre saisons consécutives. Ses 6,2 tentatives de lancer franc par match étaient son plus petit nombre depuis qu’il a remporté le titre de sixième homme de l’année pour le Thunder d’Oklahoma City en 2012, et sa défense a glissé par rapport à ce qui était déjà inférieur à la moyenne, mais son jeu reste exceptionnel.

Harden a fait preuve d’éclat contre les Celtics de Boston en demi-finale de conférence la saison dernière, marquant deux fois 40 points lors de la victoire, mais ses 12,5 points par match sur 21,8% de tirs sur le terrain en quatre défaites ont fait pencher la série en faveur de son rival. Même à son apogée, Harden n’a jamais été connu comme un artiste performant en séries éliminatoires.

Il convient également de s’inquiéter de sa santé et de son engagement à aider une équipe à gagner. Les blessures aux tissus mous ont tourmenté Harden depuis son arrivée au camp d’entraînement de Houston 2020 hors de forme. Des tensions aux ischio-jambiers dans les deux jambes ont nui à ses performances en séries éliminatoires en 2021 et 2022. Une tension au tendon du pied droit et une douleur à Achille gauche lui ont coûté 24 matchs la saison dernière. Il a raté en moyenne 23 matchs au cours des trois dernières saisons, après n’avoir raté pas plus de neuf matchs au cours de ses 11 campagnes précédentes.

Il a accepté 14 millions de dollars de moins lorsqu’il a décliné une option de 47,4 millions de dollars l’été dernier, laissant la place à Philadelphie pour ajouter PJ Tucker et Danuel House Jr., mais cela n’a pas rapproché les Sixers d’un titre. Harden a également quitté les Houston Rockets en 2021 et les Brooklyn Nets en 2022 lorsqu’il est devenu clair qu’aucune des deux équipes n’allait lui donner une chance de remporter sa première bague, forçant des échanges avec des années restantes sur un contrat massif.

Harden rejoindra une quatrième équipe en deux années civiles, marquant le dernier chapitre de la carrière de superstar la plus étrange de tous les temps.