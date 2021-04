Le spectacle mettait en vedette Forrest Tucker, Larry Storch, Melody Patterson et Ken Berry, mais M. Hampton a fait une impression indélébile dans son rôle secondaire de clairon dont le jeu ne ressemblait qu’à la musique. (Dans le montage d’ouverture de l’émission, une flèche frappe directement l’extrémité de la cloche de sa corne pendant qu’il joue.) L’émission n’a duré que deux saisons, mais son humour exagéré à une époque de comédies plus douces comme « The Andy Griffith Show »l’a attiré par un certain segment de téléspectateurs.

Burt Reynolds a été une autre influence importante dans sa carrière. Ils se sont rencontrés en travaillant ensemble sur « Gunsmoke » lorsque M. Reynolds était un membre régulier de la distribution. Les deux sont apparus dans le film de football de 1974 «The Longest Yard», et M. Hampton a écrit et réalisé des épisodes de la série des années 1990 de M. Reynolds, «Evening Shade».

Il a grandi à Dallas et était spécialisé en discours et en théâtre au North Texas State College (aujourd’hui l’Université du Nord du Texas). Il a été enrôlé dans l’armée en 1959 et a servi en Europe. De retour au Texas au début des années 1960, il travaille dans le théâtre régional avant de s’installer à New York en 1962.

Image M. Hampton en 2012. Il a continué à agir occasionnellement même après avoir pris sa semi-retraite en 2002. Crédit… Barry Brecheisen / WireImage

M. Hampton a travaillé régulièrement pendant les quatre décennies suivantes et a décroché des rôles occasionnels même après avoir pris sa semi-retraite et s’être installé au Texas en 2002. Il laisse dans le deuil son épouse, Mary Deese Hampton, qu’il a épousée en 2002; deux fils, James et Frank; une fille, Andrea Hampton Doyle; et trois petits-enfants.

Après «F Troop», M. Hampton est revenu en uniforme dans le film «Hawmps!» De 1976. Il a joué un lieutenant du milieu du 19e siècle chargé de superviser une expérience au Texas qui impliquait l’utilisation de chameaux dans la cavalerie. M. Hampton était un favori de Johnny Carson à cette époque et était un invité fréquent de son «Tonight Show», y compris le soir de la première hollywoodienne de «Hawmps!»

Comme M. Hampton a raconté l’histoire à la communauté commune de Portsmouth, Ohio, en 2007, il était le premier invité de M. Carson afin qu’il puisse partir tôt pour se rendre à la première. Il a mentionné à M. Carson que sa mère était dans le public du studio. M. Carson a allumé les lumières de la maison et l’a félicitée pour la grande soirée de son fils.

Sa mère a répondu en disant: «Allez-y à la première, James. Je vais rester et regarder le reste de Johnny.