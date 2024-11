James Gunn s’adresse aux studios DC et rémunère les créateurs de DC Comics

Publié dans : Bandes dessinées, HBO, Films, TV | Étiquette : DC Studios, James Gunn

Le co-PDG de DC Studios, James Gunn, a abordé la question de la rémunération et de la reconnaissance adéquates des créateurs de DC Comics pour les films, les émissions et bien plus encore.

Si vous regardez l’histoire de la façon dont des sociétés comme Marvel et DC ont rémunéré les écrivains, artistes, encreurs, coloristes, lettrés et autres qui ont donné vie à leurs univers de bandes dessinées, on peut affirmer sans se tromper que cela n’a pas été une jolie. Alors que les personnages devenus appréciés sur la page imprimée ont commencé à trouver une nouvelle vie dans d’autres médias – films, télévision, livres, jeux vidéo, etc. – la disparité entre ce que les créateurs des personnages étaient payés et ce que l’entreprise continue de gagner en les profits tirés de ces personnages sont devenus trop douloureusement et tragiquement évidents pour être ignorés. Ainsi, lorsqu’il a été annoncé en janvier 2023 que James Gunn et Pierre Safran conduirait DC Studios à créer une nouvelle DCU, il y avait beaucoup de gens dans la communauté des bandes dessinées et des fans qui surveillaient attentivement quels seraient les matériaux sources des films et des séries annoncés (y compris en s’assurant que les illustrations promotionnelles étaient attribuées). à l’artiste approprié).

Depuis cette annonce initiale, il semble y avoir une synergie amicale entre ce que fait DC Studios et s’assurer que DC Comics soit promu dans le processus – y compris en faisant visiter à un certain nombre d’artistes et d’écrivains le tournage de David Corenswet et Rachel Brosnahan, avec Superman. pour célébrer les anniversaires des personnages amenés à la vie réelle avec des publications sur les réseaux sociaux honorant les équipes créatives des personnages. Pourtant, alors qu’il s’apprête à commencer à déployer son univers en décembre, la question de savoir si DC Studios veillera à ce que les équipes créatives de bandes dessinées obtiennent la reconnaissance et la rémunération qu’elles méritent continue d’être posée – et c’est un sujet que Gunn a abordé plus tôt dans la journée. .

Notant qu’il n’était pas juste que les écrivains et les artistes qui ont créé les personnages qui servent de base aux projets à venir de DC Studios ne soient pas correctement payés pour leur contribution créative (« Stan Lee est mort dans la pauvreté »), un individu a ajouté que il y avait aussi l’insulte supplémentaire qui survient lorsque de nombreux créateurs apprennent pour la première fois que leurs personnages étaient présentés sur grand ou petit écran lorsqu’ils font la une des journaux. Gunn a répondu en notant que « DC et Marvel rémunèrent les auteurs de bandes dessinées pour leurs créations ». Car là-bas, a-t-il ajouté, « j’ai noué des relations personnelles avec de nombreux, sinon la plupart, des écrivains qui ont créé des personnages que j’ai mis avec gratitude dans des films. » En ce qui concerne l’un des personnages clés qui ont fait de Marvel ce qu’il est aujourd’hui, Gunn a repoussé l’idée que Lee était « un pauvre » à son décès : « Stan Lee était mon ami, je l’aimais et il n’est pas mort un seul instant. » pauvre. » Dans une réponse à un article ultérieur, Gunn a ajouté : « Quand j’ai dit qu’ils étaient payés pour leurs créations, je voulais dire qu’ils étaient payés lorsqu’ils étaient utilisés dans des films. (comme ils le devraient)« .

