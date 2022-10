James Gunn, Peter Safran ont nommé les nouveaux dirigeants de Warner Bros.’ Studios DC

James Gunn et Peter Safran seront les prochains co-responsables de Découverte de Warner Bros. l’unité de cinéma et de télévision de DC Comics, a annoncé la société mardi. Leurs nominations entreront en vigueur le 1er novembre.

La nouvelle survient à une époque tumultueuse pour le nouveau Warner Bros. Discovery. Le PDG David Zaslav a tenté de refaire WarnerMedia après l’avoir fusionné avec Discovery en avril, notamment par des licenciements et l’élimination du contenu du service de streaming HBO Max.

Zaslav cherchait quelqu’un pour stabiliser le navire à la division cinématographique de DC, qui abrite des super-héros tels que Wonder Woman et Superman, alors que Warner Bros. Discovery vise à capturer le genre de succès constant dont jouit Disney de Marvel Studios.

Gunn et Safran ont tous deux de l’expérience avec le genre des super-héros et ont amené des héros de l’univers cinématographique Marvel et de l’univers DC sur les grands et petits écrans, notamment “Guardians of the Galaxy”, “The Suicide Squad” et “Peacemaker”.

Au cours du week-end, le dernier film de DC, “Black Adam”, a généré 67 millions de dollars au box-office national, le plus grand début de la star Dwayne Johnson en tant qu’homme de premier plan. L’ouverture est un bon début pour le film, à égalité avec d’autres films mettant en vedette des héros moins connus se déroulant dans l’univers étendu de DC, mais nettement inférieur à ceux du rival Marvel Cinematic Universe. La dernière fois qu’un film MCU a été ouvert en dessous de 70 millions de dollars, c’était en 2015 avec la sortie de “Ant-Man”.

Le producteur de “The Lego Movie”, Dan Lin, était à un moment donné le favori pour le poste, mais il est devenu clair en septembre qu’il n’accepterait pas le rôle. En fin de compte, les discussions sur le contrat se sont heurtées à des complications en raison de la propriété de Rideback par Lin et de la façon dont Warner Bros. Discovery le dédommagerait pour cela.

Un autre candidat possible était Emma Watts, un ancien cadre supérieur du cinéma chez 20th Century Studios et Paramount, qui aurait été approché pour prendre le relais en avril dernier, mais n’a pas accepté le poste.

Gunn et Safran prennent la barre à un moment où le DCEU est en terrain glissant. Alors que la franchise a une base de fans ardente, la réception critique des films a été médiocre et la direction générale de ses films et émissions de télévision a été remise en question.

“Black Adam” détient actuellement une note de 39% sur Rotten Tomatoes sur 227 critiques, la note la plus basse d’un film DCEU depuis “Justice League” de 2017, qui s’élève également à 39%.

Warner Bros. a récemment déplacé sa suite “Aquaman”, qui devait sortir en mars 2023, à décembre 2023. “The Flash”, également prévu pour une sortie l’année prochaine, fait l’objet d’une controverse en raison de sa star, Ezra Miller face à plusieurs allégations, y compris le toilettage d’enfants. Zaslav a retiré le “Batgirl” presque complet de sa liste de versions HBO Max, permettant à l’entreprise de prendre une déduction fiscale.

Zaslav a récemment discuté de son désir de construire une “entreprise de croissance durable à long terme, beaucoup plus forte et durable à partir de DC” qui se concentre sur la qualité. L’exécutif envisage une réinitialisation de l’univers cinématographique de DC qui mettrait en place un plan de 10 ans pour la franchise.

Zaslav a fait appel au producteur hollywoodien Alan Horn en juillet pour jouer un rôle de consultant afin d’aider le PDG à naviguer dans l’industrie cinématographique. Horn, cadre respecté et vétéran de Disney, était avec la Walt Disney Company lorsqu’elle a commencé à façonner son univers cinématographique Marvel et à relancer la franchise de films Star Wars.

Il a également aidé à porter les films “Hobbit” sur grand écran pour Warner Bros., ainsi que la franchise de huit films Harry Potter et la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal possède Rotten Tomatoes.