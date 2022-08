James Gunn dit que “Peacemaker” est en sécurité, au milieu des annulations de HBO Max

James Gunn a fourni un tweet rassurant aux fans de sa série de super-héros DC Pacificateuraprès HBO Max annulé production du prochain film Batgirl, basé sur un autre personnage de DC Comics.

“Oui, les gars, calmez-vous”, a tweeté Gunn en réponse à une question de savoir si Peacemaker, la saison 2, est toujours en cours.

Greenlit en 2021, Batgirl devait jouer Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon, alias Batgirl, sous la direction des cinéastes de Mme Marvel Adil El Arbi et Bilall Fallah. Warner Bros. a lancé le film dans le cadre d’un “effort à l’échelle de l’entreprise de Warner Bros. pour créer des longs métrages spécifiquement pour HBO Max”, selon Variété.

Cependant, la variété confirmé mardi Batgirl ne sera pas présenté en salles ou sur HBO Max. Scoob ! : Holiday Haunt, une suite du film d’animation de 2020 Scoob !, a également été supprimé.

Suite à l’actualité, les utilisateurs de Reddit ont remarqué que HBO Max avait discrètement supprimé six films “Max Original” au cours des dernières semaines : Moonshot, Superintelligence, The Witches de 2020, An American Pickle, Locked Down et Charm City Kings.

Malgré l’abattage, Peacemaker semble être en sécurité. HBO Max officiellement renouvelé Peacemaker, mettant en vedette l’anti-héros violent de John Cena, en février.

Gunn a ensuite tweeté une photo des coulisses de Jennifer Holland, qui joue l’agent Emilia Harcourt, mangeant de la salade et couverte de sang.