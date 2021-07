James Gunn a failli faire exploser sa carrière. Maintenant, il est de retour avec ‘The Suicide Squad’

Un jour de juillet 2018, James Gunn a découvert qu’il était à la mode sur Twitter et pas pour une bonne raison. Gunn, le cinéaste à l’origine de la série de science-fiction « Guardians of the Galaxy » de Marvel, avait tweeté de nombreuses blagues délibérément grossières sur l’Holocauste, les attentats du 11 septembre, le sida, la pédophilie et le viol. Maintenant, ils avaient refait surface, entraînant des vagues de critiques à sa manière. Gunn a été licencié d’un troisième film « Guardians » prévu et il croyait que sa carrière était terminée. « Il semblait que tout avait disparu », a-t-il déclaré récemment. Gunn s’est excusé publiquement et ses stars de « Guardians », dont Chris Pratt et Zoe Saldana, s’est rallié à sa défense dans une lettre ouverte. En mars 2019, Gunn a été embauché pour la franchise de films. Gunn avait passé les mois après son licenciement à réfléchir sur lui-même tout en travaillant sur une opportunité inattendue : Warner Bros. l’avait sollicité pour faire un film dans son propre univers de super-héros basé sur les personnages de DC Comics. Son entrée, « La brigade suicide », qu’il a écrit et réalisé, raconte une équipe hétéroclite de criminels, dont le tireur d’élite Bloodsport (Idris Elba) et le saboteur Harley Quinn (Margot Robbie), sélectionnés par l’impitoyable Amanda Waller (Viola Davis) pour accomplir une mission apparemment impossible. « The Suicide Squad », qui sortira dans les salles et sur HBO Max le 6 août, fait suite au film de 2016 « Suicide Squad », écrit et réalisé par David Ayer, qui a été un succès commercial mais pas bien accueilli par la critique. La prise de Gunn préserve la violence tout en ajoutant d’autres couches de scandale et de personnages absurdes comme l’homme à pois (David Dastmalchian), l’hybride poisson-humain King Shark (exprimé par Sylvester Stallone) et une étoile de mer extraterrestre malveillante appelée Starro.

Comme Gunn l’a expliqué : « Il y a une sorte de réalisme magique avec lequel nous entrons dans ce film. Oui, c’est bizarre de voir un requin marcher. Mais ce n’est pas aussi bizarre que ça le serait dans notre univers. » Gunn, dont les crédits incluent les satires de genre à petit budget « Glisser » et « Super, » a parlé fin juin dans une interview vidéo de Vancouver, en Colombie-Britannique, où il travaille sur «Peacemaker», un spin-off télévisé de «The Suicide Squad» mettant en vedette cet aventurier chauvin joué par John Cena. Gunn, 54 ans, a laissé ses cheveux hérissés blanchir et s’est fait pousser une barbe bien rangée, lui donnant un look plus scientifique fou que parvenu de l’industrie. Mais il reste châtié par son bref exil de Marvel. En parlant de « The Suicide Squad », il a dit, « Il y a de l’humour noir dedans, mais la partie émotionnelle est là aussi. J’ai l’impression de communiquer tout mon être. Gunn a discuté de son licenciement et de sa réembauche par Marvel, de la réalisation de « The Suicide Squad » pour DC et de son point de vue sur les deux franchises de super-héros. Ce sont des extraits édités de cette conversation.

Comment avez-vous appris pour la première fois que vous aviez été renvoyé de Marvel ? Il m’a été transmis par Kevin Feige [the Marvel Studios president]. J’ai appelé Kevin le matin même et j’ai dit : « Est-ce un gros problème ? » Et il dit: « Je ne sais pas. » C’était un moment. J’étais comme, « Tu ne sais pas? » J’ai été surpris. Plus tard, il m’a appelé – lui-même était sous le choc – et m’a dit ce que les pouvoirs en place avaient décidé. C’était incroyable. Et pendant une journée, il semblait que tout avait disparu. Tout était parti. J’allais devoir vendre ma maison. Je n’allais plus jamais pouvoir travailler. C’est ce que j’ai ressenti.

L’expérience vous a-t-elle rendu plus attentif à ce que vous dites, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en général ? Oui et non. Je suis plus attentif aux sentiments des gens aujourd’hui. J’en avais beaucoup parlé avant que ces tweets ne soient [resurfaced]. Ce sont des choses horribles, c’est ce qu’était mon sens de l’humour à l’époque. Mais avant que cela ne se produise, j’ai réalisé que je m’étais fermé aux choses que je pensais être schmaltzy parce que je ne voulais pas être vulnérable. Cette attitude – je peux faire une blague à propos de n’importe quoi, regardez comme je suis génial – ce n’est tout simplement pas la plénitude de moi en tant qu’être humain. Et j’ai appris cela bien avant d’être appelé pour les tweets. Le terme n’était pas aussi répandu à l’époque, mais pensez-vous avoir été victime de ce que les gens appellent aujourd’hui « annulez la culture » ? Je comprends la préoccupation des gens avec ce terme. Mais c’est un problème tellement plus important que cela. Car annuler la culture, ce sont aussi des gens comme Harvey Weinstein, qui devraient être annulés. Les personnes qui ont été annulées et qui restent ensuite annulées – la plupart de ces personnes le méritaient. Les paparazzi ne sont pas seulement les gens dans la rue – ce sont les gens qui peignent Twitter pour tous les péchés passés. Tout ça craint. C’est douloureux. Mais une partie est la responsabilité. Et cette partie est bonne. Il s’agit simplement de trouver cet équilibre. Lorsque vous voyez quelqu’un d’autre maintenant être puni pour des choses qu’il a publiées en ligne, êtes-vous sympathique ? Même lorsque la personne a fait quelque chose de terrible, je ressens toujours de la sympathie pour cette personne. Parce que je suis une personne compatissante et cela fait partie de ma foi. Parfois, les choses sont sorties de leur contexte. Et parfois, quelqu’un a fait quelque chose quand il était à l’université – c’est 20 ans plus tard, il a vécu une belle vie, c’est tout simplement trop. Et puis parfois vous lisez, oh, eh bien, ce qu’il a fait était assez horrible. Quand avez-vous commencé à réaliser que les choses n’étaient pas aussi terribles ? Le soutien public de vos acteurs « Guardians » a-t-il fait la différence ?

Vous ne comprenez pas l’immensité de celui-ci jusqu’à ce que vous soyez au milieu de celui-ci. Pour un gars qui a l’impression d’avoir fait la plupart des choses par lui-même et qui n’a jamais eu beaucoup de soutien de qui que ce soit, et qui a dû se frayer un chemin des films de série B à l’endroit où je suis aujourd’hui, vous ne vous attendez pas à ce que les gens aient ton dos. En tant que personne qui a du mal à accepter l’affection ou l’amour des autres, d’avoir tout le monde autour de moi – ma petite amie, mes parents, ma famille, mon manager, mes publicistes, tous les acteurs avec qui j’ai travaillé – pour les faire venir à mes côtés et être là pour moi, cela m’a ouvert les yeux. Je me sentais vraiment épanouie et aimée d’une manière que je n’avais jamais ressentie de toute ma vie. Et quand Warner Bros. vient me voir le lundi suivant et dit, nous vous voulons, James Gunn, vous pensez, wow, ça fait du bien à entendre.