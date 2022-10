James Graham: ancien international de Grande-Bretagne et d’Angleterre plaidant pour la sensibilisation aux commotions cérébrales | Actualités de la Ligue de Rugby

James Graham est devenu un défenseur d’une plus grande sensibilisation aux commotions cérébrales dans la ligue de rugby

En tant que joueur, James Graham incarnait toutes les qualités perçues d’un attaquant de la ligue de rugby; la ténacité, le courage et la volonté de continuer à jouer à travers la barrière de la douleur avec les mêmes niveaux d’intensité.

Ce sont ces attributs qui lui ont permis de devenir l’un des adversaires les plus respectés et les plus redoutés sur ces côtes avec St Helens, où il a remporté tous les honneurs disponibles, en Australie, où il vit maintenant, avec les Canterbury Bulldogs et les St George Illawarra Dragons, et sur le scène internationale avec la Grande-Bretagne et l’Angleterre.

Il y a donc peut-être moins de personnes mieux placées pour s’exprimer sur l’un des plus gros problèmes auxquels sont confrontés à la fois la ligue de rugby et d’autres sports de contact, les commotions cérébrales et les effets dévastateurs que les lésions cérébrales ont eu et continuent d’avoir sur les participants passés et présents.

“Je suppose que nous sommes des produits de notre environnement où j’étais qui j’étais parce que c’est l’environnement dans lequel j’étais”, a déclaré Graham, qui a subi plus de 100 commotions cérébrales au cours de sa carrière professionnelle de 17 ans. Sports du ciel.

“L’environnement dans les sports de contact ne montre jamais que vous êtes blessé, levez-vous, continuez et continuez – et quand il s’agit de blessures liées au cerveau, cela ne peut pas être le cas.

“Ce n’est pas un insigne d’honneur – c’était certainement le cas. C’était autrefois considéré comme un insigne d’honneur de trébucher, de reprendre pied, de revenir dans la ligne défensive et d’aller faire le prochain tacle – ou d’être retiré de le terrain de jeu, côtoyer des joueurs seniors et dire “je veux continuer” pour eux, l’entraîneur, les supporters ou le sens que me donne mon sport.

“Cet environnement et la façon dont nous parlons de choses comme les commotions cérébrales et les traitons auront une différence vraiment significative dans la façon dont les gens l’aborderont à l’avenir.”

Depuis qu’il s’est retiré du sport en tant que vainqueur de la grande finale de la Super League avec St Helens en 2020, Graham s’est fortement impliqué dans la campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales et à ses effets, et pour une meilleure prise en charge des anciens joueurs de tous les codes sportifs qui luttent.

Le joueur de 37 ans admet pendant ses jours de jeu qu’il ne se serait considéré comme victime d’une commotion cérébrale que s’il avait été assommé et se sentait groggy après être venu, mais s’être éduqué par le biais de la Concussion Legacy Foundation après avoir pris contact avec le co-fondateur Chris Nowinski en Amérique a changé son point de vue.

En plus de travailler avec la branche australienne de la Fondation, Graham a récemment été chargé de présenter une série de podcasts intitulée Bruit de tête pour approfondir les effets des lésions cérébrales, ce qui a inclus des entretiens avec des experts et d’anciens joueurs des deux codes de rugby.

Parmi ses interviewés, il y avait l’icône de la ligue de rugby Wally Lewis, qui a rappelé l’histoire effrayante d’une crise d’épilepsie sur le terrain et comment il a défié les conseils des médecins de continuer à pratiquer le sport qu’il aime, ce avec quoi Graham peut facilement sympathiser.

“On me demande souvent” êtes-vous surpris par ce qu’ils vous ont dit? “, Et à vrai dire, je ne le suis pas parce que je comprends la raison pour laquelle vous continuez”, a déclaré Graham.

“Je le comprends parce que j’ai moi-même été là quand les gens ont dit que j’avais eu une ou deux commotions cérébrales de trop, mais il y a cette volonté et cette détermination à continuer.

“Je ne veux certainement pas de sympathie pour la façon dont je jouais ou pour la personne que j’étais, je veux des solutions à mes futurs résultats de santé, et je pense que cela commence par un bilan annuel du cerveau, du corps et de l’esprit. “

Ce dernier point est particulièrement personnel pour Graham, qui est ouvert sur le fait qu’il a reçu un diagnostic de dépression et d’anxiété après sa retraite, mais a eu la chance de pouvoir contacter son ancien médecin de l’équipe de St George Illawarra pour obtenir l’aide dont il avait besoin.

Il connaît de nombreux autres anciens joueurs qui ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir de l’aide en matière de santé mentale ou d’autres problèmes lorsque leurs journées de jeu sont terminées et est équivoque quant à sa conviction que les instances dirigeantes du sport doivent faire plus pour honorer et aider ces personnes. qui ont joué.

En ce qui concerne l’aide aux joueurs actuels sur les problèmes de commotion cérébrale, l’accessoire né à Liverpool a vu le développement de solutions technologiques qui élimineront une grande partie de la subjectivité du diagnostic des blessures à la tête et aideront à la récupération pour réduire les effets des commotions cérébrales.

Graham est également motivé par son amour de la ligue de rugby, souhaitant s’assurer que le sport est aussi sûr que possible pour les futurs participants et qu’il peut continuer à prospérer en changeant les attitudes concernant les commotions cérébrales.

“Le sport m’a tellement apporté dans ma vie et je dois à peu près tout à la ligue de rugby”, a déclaré Graham. “Cela a eu un impact tellement positif sur moi et sur beaucoup de mes amis également, et nous connaissons les avantages du sport pour l’individu, la communauté et la société dans son ensemble.

“Mais cela comporte un élément de risque, et nous devrions chercher à minimiser ce risque autant que possible, et il y a des choses que nous pouvons faire pour le rendre un peu plus sûr.

“Tout le monde sera gagnant en fin de compte si nous pouvons apporter des changements positifs. Tout le monde n’est pas ouvert au changement et les gens aiment les choses telles qu’elles sont, mais nous devons les convaincre que c’est la bonne chose à faire.”