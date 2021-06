James Garner : Pourrait-il être la solution à long terme aux problèmes de milieu de terrain de Manchester United ? | Actualités footballistiques

« Nous avons une grande confiance en lui en tant que prochain Michael Carrick », a déclaré le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, à propos de James Garner en février 2019 après avoir offert au jeune milieu de terrain ses débuts lors d’une victoire 3-1 à Crystal Palace.

Deux ans plus tard, l’équipe de Solskjaer a toujours un trou en forme de Carrick au milieu de terrain. Après la défaite 4-2 contre Liverpool à Old Trafford en mai, l’ancien capitaine du club Roy Keane a donné une évaluation cinglante du duo de milieu de terrain de confiance de Solskjaer, Scott McTominay et Fred.

Keane a dit Sports aériens: « Tant que ces deux joueurs seront au milieu de terrain pour Manchester United, ils ne remporteront pas de gros trophées. Je ne peux pas croire à quel point Manchester United est petit. »

Même si United se renforce au milieu de terrain cet été, Garner a certainement présenté des arguments convaincants pour être impliqué dans l'équipe première de United la saison prochaine, même s'il s'agit d'un rôle périphérique, après une année impressionnante de prêt en championnat avec Watford et Nottingham Forest. .

















Nous jetons un coup d’œil aux quatre buts que James Garner a marqués dans le championnat Sky Bet cette saison, alors qu’il était prêté à Nottingham Forest



Dans une interview exclusive avec Sky Sports News, le directeur de l’académie de United, Nick Cox, raconte l’histoire du parcours de Garner, donne son verdict sur ses performances cette saison et ce que l’avenir réserve au joueur de 20 ans.

Le garçon de Birkenhead veut réussir à United

Garner est né en 2001 à Birkenhead, un quartier du Merseyside à seulement 15 minutes en voiture d’Anfield. Il a grandi dans une famille de supporters de Liverpool, regardant tous leurs matchs avec son père. Steven Gerrard était son idole, et Garner portait même des Predators pour être comme lui – quelque chose qu’il fait encore à ce jour.

Garner a rejoint United au niveau des moins de 8 ans en tant que défenseur central. Ses entraîneurs se souviennent des premiers jours où « c’était un petit gars assez timide, très calme et presque un peu nerveux mais avec une séquence très compétitive », explique Cox. À 15 ans, Garner était passé au milieu de terrain et n’était plus le garçon timide qui est arrivé à Carrington.

Certains talents vous frappent au visage, et vous ne pouvez pas l’ignorer. Il y a d’autres joueurs qui, sans prétention, avancent bien, à l’ombre des autres, faisant preuve de détermination et de résilience, et ce sont ces expériences qui les préparent à mûrir au bon stade et à faire face au stade senior.

« Je dois dire que mes expériences avec lui sont d’un caractère très décontracté », déclare Cox, qui a rejoint United en mai 2016.

« Je me retrouve à tenir une conversation avec lui comme si je parlais à l’un de mes pairs ou à un ami plutôt qu’à un jeune garçon. Il a une vraie maturité, un sens de l’humour sec et une détermination inébranlable à être le meilleur footballeur possible. . »

Cox voit « des similitudes évidentes » avec Carrick, même en termes de stature. Ils partagent les mêmes « super points forts » comme leur sens de la passe et leur technique, dit-il. Carrick a même sollicité Garner lorsqu’il faisait partie des équipes de jeunes pour faire des séances individuelles, en parcourant des clips avec l’adolescent pour expliquer comment nous pourrions améliorer son jeu. Garner dit que même s’il se sent plus à l’aise dans un rôle de titulaire, son objectif est de se sentir à l’aise de jouer également en tant que milieu de terrain box-to-box; devenir le milieu de terrain complet.

Image:

Ole Gunnar Solskjaer et Michael Carrick ont ​​été de fervents admirateurs de Garner qui a gravi les échelons



« James va bien, mais il a encore un long chemin à parcourir pour sortir de l’ombre de Michael Carrick », a déclaré Cox.

« En tant que jeune enfant, il a joué à plusieurs postes différents, mais je pense que c’est un milieu de terrain central, il est très bon derrière le jeu et le soutient.

« Il est très bon dans la préparation et comme nous l’avons vu à Forest, il a également contribué avec quelques buts à distance. Ce qu’il aime faire, c’est construire le jeu, soutenir par derrière, faire tourner l’équipe et s’il peut aussi contribuer dans le dernier tiers, il le fera. »

Mais Garner n’était pas celui qui a fait la une des journaux lorsqu’il est arrivé à l’académie. Angel Gomes et Tahith Chong brillaient de mille feux, tandis que Mason Greenwood était la star.

Image:

James Garner et Mason Greenwood ont gravi les échelons à United ensemble et sont des amis proches



« Il y a un talent qui vous frappe au visage, et vous ne pouvez pas l’ignorer », a déclaré le directeur de l’académie de United. « Et puis il y a d’autres joueurs qui, sans prétention, avancent bien, peut-être parfois dans l’ombre d’autres personnes et ils font preuve de détermination et de résilience, et ce sont ces expériences qui les préparent à mûrir au bon stade et à faire face à la scène senior. «

Garner a commencé à faire tourner quelques têtes lors de sa dernière saison avec les U23, dit Cox, et a prouvé qu’il pouvait être une véritable menace pour les buts, marquant huit fois en 10 apparitions en Premier League 2 en 2019/20. Il a passé la majeure partie de cette saison à s’entraîner avec la première équipe et a fait six apparitions pour Solskjaer, terminant en remportant le prix Denzil Haroun Reserve Team Player of the Year.

Pourquoi l’expérience de Watford n’a pas été perdue

Le talent de Garner n’a jamais été mis en doute par ceux à l’intérieur de Carrington, mais il y avait un sentiment croissant avant le début de cette saison qu’il avait dépassé les U23 et avait besoin d’un prêt. United a présenté plusieurs offres avant de s’installer sur Watford.

Garner a donné un aperçu de sa promesse à Watford – en commençant 12 des 20 matchs auxquels il a participé – mais a eu du mal à trouver la meilleure forme en jouant dans un rôle de milieu de terrain moins familier et avancé sous Vladimir Ivic. L’arrivée de Xisco Munoz en décembre a signalé la nécessité d’un nouveau défi alors que Garner figurait moins en avant dans les plans de l’Espagnol.

« L’expérience de Watford n’était pas une expérience gâchée ou même une mauvaise expérience », a déclaré Cox. « Je pense que lorsque vous prêtez des garçons, vous essayez de leur donner des choses que vous n’avez jamais vues auparavant, donc son expérience à travers l’académie jusqu’à ce moment-là était celle de jouer beaucoup de football, de gagner beaucoup de matchs et d’être régulièrement choisi.

« L’expérience de devoir entrer dans une équipe où vous n’êtes pas le premier choix, et vous devez vous battre pour entrer dans l’équipe et rester dans l’équipe, était vraiment saine. Il a connu un changement de manager, il a vécu ce que c’était que de jouer près du sommet du classement, avec une équipe qui a maintenant été promue. Ne pas faire partie de l’équipe est une expérience vraiment précieuse pour un jeune joueur d’avoir un avant-goût de la vraie vie. «

Comment le risque calculé a payé chez Forest

Alors que le sort de Garner à Watford en valait la peine, Cox a estimé qu’il était crucial que son prochain mouvement offrait un autre type de défi. « Le secret lorsque nous mettons des garçons dans des clubs de prêt, c’est de s’assurer de ne pas répéter l’expérience trop souvent », dit-il. Lorsque Forest a clairement indiqué qu’ils voulaient prêter Garner, les discussions se sont concentrées sur la question de savoir s’il jouerait régulièrement et s’adapterait à leur style de jeu. Cox le décrit comme un risque calculé – et cela a payé.

Garner est arrivé à Forest alors que le club n’était qu’à trois points au-dessus de la zone de relégation après avoir remporté seulement quatre victoires lors de ses 17 matchs précédents. Il a été ramené à un rôle de milieu de terrain plus familier par l’ancien manager de Brighton Chris Hughton et a trouvé une vraie forme, montrant son impressionnante gamme de passes, tout en rappelant à tout le monde sa menace depuis le bord de la zone, marquant quatre buts. Son influence a été la clé pour que Forest termine la saison en toute sécurité à neuf points au-dessus de la zone de largage.

Image:

James Garner a eu un grand impact à Forest après avoir fait ses débuts le 2 février



Hughton a déclaré qu’il avait été « absolument ravi » de Garner après que le milieu de terrain ait marqué sur 25 mètres lors de la dernière journée de la saison de championnat lors d’une défaite 2-1 contre Preston. Le patron de Forest souhaite que Garner soit prêté au City Ground la saison prochaine, et le club aurait ouvert des négociations avec United.

« James sait ce que nous pensons de lui. Et Manchester United sait ce que nous pensons de lui », a déclaré Hughton. « C’est probablement tout ce que je peux dire, car c’est un joueur de Manchester United. James et Manchester United auront leur mot à dire sur ce qui lui arrivera la saison prochaine. Il est entré et a eu un impact. Quatre buts d’un milieu de terrain en moins de la moitié une saison est un merveilleux retour. »

Prutton : Garner doit être maître de son destin

Image:

Garner pourrait passer une autre saison en prêt dans le championnat



Sky Sports’ Le présentateur de l’EFL, David Prutton, a été impressionné par Garner cette saison et a déclaré que son année dans le championnat « a fourni la gamme parfaite d’expériences d’apprentissage ».

« Avec la moitié de ses apparitions à Watford sur le banc, il aurait été mordu au moment où il se rendrait à Forest pour les aider à éviter les ennuis », a déclaré Prutton. « Les quatre buts en 20 apparitions, associés à son confort évident en possession et à sa capacité à se déplacer sur le terrain et à combattre physiquement, étaient des traits que Forest a énormément appréciés.

« La saison prochaine est la plus intrigante. Une appréciation et un accent sur la jeunesse si répandus à United sous Solskjaer devraient remplir James d’espoir et d’excitation. Si ce doit être une autre saison en prêt, la balle reste fermement dans le camp de James pour continuer à jouer , de s’entraîner dur, d’établir ses propres normes et d’être maître de son propre destin.

« Comme toujours, le timing, la chance, les coïncidences et la bonne fortune jouent tous leur rôle, donc quand l’appel arrive, James doit être prêt. Il me semble être le type de joueur et de personne qui le sera. »

Solskjaer devrait évaluer le développement de Garner au cours de la pré-saison avant de prendre une décision sur l’avenir du jeune milieu de terrain. Les Rangers, Brighton et Norwich seraient intéressés à le signer en prêt la saison prochaine, des informations suggérant également qu’un séjour à l’étranger est une option attrayante pour United.

Cox tient à tempérer les attentes du joueur de 20 ans à ce stade, mais il est optimiste que Garner a un bel avenir devant lui, où qu’il se trouve.

« Je pense que cette année, avec le deuxième prêt à Forest, il montre aux gens qu’il devient un joueur accompli qui, à ce stade, ne veut pas en faire trop, mais on pourrait dire qu’il se prépare une carrière », dit Cox. « Il montre qu’il a les capacités de jouer à un niveau élevé pendant un certain temps, sans trop savoir où cette capacité le mènera pour le moment. »