James Gandolfini a défié un dirigeant de HBO de le virer des « Soprano »

Le mafieux menaçant Tony Soprano a été la clé du succès de Les Soprano — et James Gandolfini le savait.

L’acteur, trois fois lauréat d’un Emmy, a déjà joué un rôle crucial dans la série en défiant la chaîne de le licencier, a déclaré Chris Albrecht, ancien PDG de HBO. Le moment de tension est survenu après que l’acteur s’est senti pris au piège lors d’une intervention destinée à aborder ses problèmes de toxicomanie.

« Nous avons fait une intervention avec lui dans mon appartement à New York », se souvient Albrecht dans la nouvelle docu-série Max Wise Guy : David Chase et Les Sopranos. « C’était pour essayer de le faire aller dans un centre de désintoxication. Nous avions eu beaucoup de frictions à ce moment-là, et le stratagème était que j’invitais Jimmy pour que nous puissions discuter des choses et clarifier les choses. »

James Gandolfini.

Parmi les invités figuraient les sœurs de Gandolfini et plusieurs de ses camarades de casting, a déclaré Albrecht, donc la star a vite compris la situation. « Il est entré et a vu tout le monde assis là, et il a dit, ‘Oh, c’est la merde’. Et il est sorti », a déclaré Albrecht. « Tout le monde a dit, ‘Jimmy, Jimmy !’ Et il s’est tourné vers moi et m’a dit, ‘Vire-moi’, et il est parti. »

Gandolfini a finalement continué à jouer dans la série jusqu’à la fin, dirigeant le drame mafieux pendant six saisons de 1999 à 2007. Tony Soprano est toujours considéré comme l’un des personnages les plus influents de l’histoire de la télévision, et la performance de Gandolfini a été acclamée par la critique à l’époque, lui valant trois Emmy Awards, cinq Screen Actors Guild Awards et un Golden Globe Award.

Steven Van Zandt, qui a joué le rôle de Silvio Dante dans la série à succès de HBO, a noté que l’intervention n’était pas la seule occasion pour Gandolfini d’envisager l’idée de quitter la série.

« Il quittait probablement l’émission tous les deux jours. Peut-être tous les jours », a déclaré Van Zandt dans le documentaire. « Tous les deux jours, nous allions dans un bar et nous avions exactement la même conversation. Nous nous saoulions et [he’d] « Je disais : « J’en ai fini. Je ne peux pas, je ne reviens pas. » Et je répondais : « OK, tu as une centaine de personnes qui dépendent de toi ici. » Et il me répondait : « Ah, ouais, ouais, d’accord. »

James Gandolfini et Edie Falco dans « Les Soprano ».

Van Zandt a ajouté que même si Gandolfini revenait généralement au travail le lendemain, il pouvait également « disparaître » pendant de brèves périodes, lorsque la pression de diriger la série « l’atteignait ».

Sa femme à l’écran, Edie Falco, a déclaré : « Il s’est investi de manière incroyable pour rendre ce personnage crédible, et à moins d’être vraiment diligent, vous pouvez finir par ramener votre travail à la maison. Et en tant qu’acteur, ce n’est pas toujours une bonne idée. »

Les Soprano Le créateur de la série, David Chase, est même allé jusqu’à comparer Gandolfini au personnage qu’il a si bien interprété. « C’était vraiment un bon gars et très compliqué », a déclaré Chase dans Gros malin. « On pourrait dire, et je n’en suis pas sûr, qu’il y avait peut-être plus de Tony là-dedans qu’il ne voulait l’admettre. Que c’était trop facile pour lui. »

Gandolfini est décédé d’une crise cardiaque le 19 juin 2013, à l’âge de 51 ans. L’année dernière marquait le 10e anniversaire de sa mort inattendue, pour laquelle plusieurs de ses partenaires à l’affiche lui ont rendu un vibrant hommage.

« Je serai éternellement reconnaissant d’avoir tant travaillé ensemble, d’avoir passé autant de temps en ta compagnie, et pour toute ta générosité et ta gentillesse », a écrit Michael Imperioli. « Tu me manques énormément, comme tant d’autres sur la planète. »

Wise Guy : David Chase et Les Soprano est disponible en streaming sur Max, tout comme les six saisons de Les Soprano.