James Franco sur le procès de 2021 et comment cela l’a changé

James Franco a expliqué franchement comment un procès en 2021 a changé sa vie personnelle et professionnelle.

Dans une interview avec Variété, publié le vendredi 25 octobre, avant la première de son film au Festival du film de Rome Salut JoeJames Franco, 46 ​​ans, a parlé du procès qu’il a réglé en 2021, qui découlait d’allégations de comportement sexuellement inapproprié formulées par cinq femmes, dont quatre étaient ses anciennes élèves de théâtre.

« Se faire dire que vous êtes mauvais est douloureux », a-t-il déclaré au média, apparemment heureux d’avoir retrouvé un peu de bon sens.

« Mais en fin de compte, c’est un peu ce dont j’avais besoin pour arrêter de suivre le chemin que j’allais. »

« Alors maintenant, après avoir fait une pause et, je pense, avoir changé de priorités, je devine ce que je cherche à me réaliser dans la vie. [is different] », a ajouté Franco sur la façon dont l’incident a changé à peu près tout.

Le retour de Franco au cinéma s’est produit cette année avec la sortie du thriller français Le prix de l’argent : une aventure avec Largo Winchson premier film depuis 2019. Bien que le film soit sorti en première en France en juillet, aucune sortie américaine n’est actuellement prévue.

« En fin de compte, je pense que je suis plutôt reconnaissant parce que cela m’a donné l’occasion de faire n’importe quel travail privé et de vraiment changer ce que je dois changer », a-t-il poursuivi.

« Alors maintenant que je travaille, je peux simplement être là pour le projet. Il ne s’agit pas d’essayer de combler un vide avec du travail, il s’agit simplement de dire « Wow, j’ai une vie vraiment géniale ». Je suis très reconnaissant et j’espère servir quel que soit le projet que je réalise.

Le Homme araignée La star a également parlé de devenir un fantôme à Hollywood après avoir connu une énorme renommée.

« Je veux dire, c’est comme ça. Honnêtement, je l’ai dépassé. Cela a été réglé et j’ai dû changer. Voilà, c’est fini. Je veux dire, j’ai aussi travaillé aux États-Unis. Alors j’essaie juste de passer à autre chose », a déclaré Franco.