James Franco sur le nouveau film « Hey Joe », le procès et l’amitié avec Seth Rogen

James Franco est niché dans le coin du hall d’un hôtel cinq étoiles de la Via Veneto à Rome, en sirotant un café américain. Vêtu d’un sweat à capuche marron chocolat qu’il dit fièrement avoir co-conçu, l’acteur et cinéaste a l’air détendu et affiche son sourire caractéristique.

Il est dans la Ville éternelle pour le lancement au Festival de Rome du film « Hey Joe » du réalisateur italien Claudio Giovannesi. Dans le drame graveleux, Franco incarne Dean, un vétéran américain alcoolique de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve à Naples au début des années 70 à la recherche d’un fils qu’il y a engendré avant de s’enfuir dans le New Jersey.

Le film est le premier à faire surface sur le circuit des festivals depuis que sa carrière a été interrompue à la suite d’un procès désormais réglé en 2019 alléguant qu’il avait exploité sexuellement des jeunes femmes qui suivaient son cours de théâtre. Pendant qu’il sirote son café, Franco et moi sommes d’accord sur le fait que son personnage cherche la rédemption. Peut-on en dire autant de Franco ?

Après être devenue l’une des stars les plus en vogue d’Hollywood avec de nombreux rôles, dont la trilogie « Spider-Man » de Sam Raimi, « Spring Breakers » de Harmony Korine, des comédies stoner avec Seth Rogen comme « Pineapple Express » et « 127 Hours » de Danny Boyle – pour lesquelles il a obtenu une nomination aux Oscars – la carrière de Franco s’est pratiquement arrêtée après le procès. Cela lui a probablement également coûté sa deuxième nomination aux Oscars après avoir remporté le Golden Globe du meilleur acteur pour « The Disaster Artist » de 2018, qu’il a également réalisé.

Sur le podcast « The Jess Cagle » en décembre 2021, Franco a admis avoir couché avec des étudiants de son école de théâtre, affirmant que « c’était mal » mais que « ce n’était pas un plan directeur de ma part ». Pourtant, il a été exclu d’Hollywood, son premier film à sortir à l’écran depuis 2019 étant le thriller français de cette année « Le prix de l’argent : une aventure de Largo Winch » – sorti en France en juillet mais n’a pas de projet de sortie aux États-Unis.

Mais ces jours-ci, Franco est reconnaissant pour sa disgrâce.

« C’est douloureux de se faire dire que l’on va mal, dit-il. « Mais en fin de compte, c’est un peu ce dont j’avais besoin pour arrêter de suivre le chemin que j’allais. »

Récemment, il s’est inspiré du livre d’auto-assistance « The Second Mountain », du chroniqueur du New York Times David Brooks, qui prêche qu’on ne peut trouver la satisfaction de la quarantaine sans s’engager pour une cause plus grande que soi. « D’après tout ce que j’ai lu, il me semble que c’est la vie la plus épanouissante », dit-il calmement. Il dessine et peint également beaucoup et a récemment lancé une marque de mode streetwear hollywoodienne qu’il a cofondée avec son ami de longue date Kyle Lindgren. Mais qu’en est-il de sa carrière cinématographique ?

Eh bien, outre « Hey Joe » et « The Price of Money », Franco a récemment retrouvé Tommy Lee Jones dans le thriller d’action américain « The Razor’s Edge » (maintenant en post-production). Cependant, « Alina de Cuba » – basé sur un livre de la fille de Fidel Castro, qui lui a demandé de jouer dans le film dans le rôle du leader communiste – est apparemment au point mort. « Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe avec cette version », dit-il. Il a également récemment tourné un thriller de tueur en série à Portland avec Vincent Gallo intitulé « The Policeman », pour lequel Gallo a été critiqué pour avoir fait des commentaires obscènes aux acteurs pendant le processus d’audition. Aujourd’hui, Franco dit qu’« il y a une bagarre autour de la réduction », donc il ne sait pas non plus ce qui va se passer avec cela. Et le drame réalisé par Bille August « Me, You » – dans lequel il était censé jouer aux côtés de Tom Hollander et Daisy Jacob – « s’est effondré sur nous deux », note-t-il sombrement.

Au cours d’une conversation franche d’une heure, Franco a parlé à Variété à propos des conséquences de son procès pour inconduite sexuelle, de sa joie d’entretenir une relation à long terme avec l’actrice-réalisatrice Izabel Pakzad, de vouloir réaliser à nouveau et de se brouiller avec Seth Rogen.

James Franco et Francesco Di Napoli dans « Hey Joe ».

Distribution de vision avec l’aimable autorisation

Comment est né « Hey Joe » ?

Le film était en fait une sorte de cadeau tombé du ciel. J’aime le cinéma européen depuis longtemps et j’avais vu les films de Claudio avant cette offre. Et j’avais rencontré l’écrivain Maurizio Braucci par l’intermédiaire d’un autre réalisateur nommé Pietro Marcello [“Martin Eden”]. Et puis, à l’improviste, j’ai reçu cette offre.

Je me disais : « Oh, j’aime ça. J’aime l’idée de la rédemption. Et puis j’aime le cinéma italien, en particulier les films de Claudio. C’était donc un oui très simple. Je vous le dis, quand je l’ai vu : « Claudio Giovannesi, réalisateur de « Piranhas » ; « Hey Joe », le titre. Je joue un Américain dans un film italien. Je n’aurais pas pu demander plus. Et puis j’ai lu le scénario et c’était génial.

Vous parlez italien dans le film et je sais qu’au fil des années, vous êtes souvent allé en Italie. Je me souviens qu’à un moment donné tu étais très proche de [Gucci’s former creative director] Frida Giannini et vous avez réalisé beaucoup de trucs pour Gucci, dont un documentaire Gucci. Alors je me demande simplement d’où vient l’italien : avez-vous dû étudier ou le saviez-vous déjà ?

Non, je ne l’ai pas fait. Quand je travaillais avec Gucci, j’aurais peut-être pu l’apprendre à ce moment-là. Mais je venais en Italie une fois par an à l’époque, donc je pense que j’étais trop occupé avec autre chose. J’aurais aimé l’avoir appris à l’époque. Mais oui, j’ai vraiment commencé à apprendre [Italian] sur celui-ci. Maintenant, je ne peux toujours pas vraiment le parler, mais quand j’ai un entraîneur et que je joue contre un Américain qui n’est pas très bon dans ce domaine, alors je pense que je peux faire du bon travail. C’était une toute autre expérience ; c’était la première fois que je jouais dans un film dans une langue autre que l’anglais.

Ce rôle et d’autres récents, comme celui que vous avez dans le dernier « Largo Winch Adventure », marquent votre retour au métier d’acteur après une interruption d’environ quatre ans. Mais ce sont deux productions européennes – qu’est-ce que ça fait d’être de retour et avez-vous l’impression d’avoir été « annulé » aux États-Unis ?

Je suis tellement reconnaissante de travailler. J’ai fait l’objet d’un procès, et pendant ce procès, je ne travaillais pas. Mais ensuite, la COVID a frappé et tout le monde ne travaillait plus. Donc, je ne sais pas, c’était tout… Je veux dire, nous étions tous un peu dedans. C’était donc un peu comme : « Je ne sais pas ce que je suis. »

Mais j’ai certainement utilisé ce temps, je l’espère, pour un bon objectif. Et peu importe ce qui m’arrivait auparavant, j’ai dû changer complètement mon mode de vie. Je suis donc fier du genre de travail que j’ai accompli pendant cette période. Et oui, je ne travaillais pas dans des films, mais je faisais certainement beaucoup de travail pour changer qui j’étais.

Jusqu’à, disons, les huit dernières années [before the hiatus] J’ai eu une bonne carrière. Mais c’était très difficile pour moi d’en profiter. J’étais un bourreau de travail; J’y allais tout le temps. Et même quand il y avait de bons moments – comme un film que les gens aimaient ou, je ne sais pas, [being] nominé pour un prix ou quoi que ce soit, quels que soient les bons moments du parcours que j’aurais aimé pouvoir apprécier – je ne l’ai tout simplement pas fait parce que j’avais cette chose étrange où c’était comme si j’avais toujours besoin de plus.

Alors, en quoi les choses sont-elles différentes maintenant ?

Alors maintenant, après avoir fait une pause et, je pense, changé de priorités, je devine ce que je cherche à me réaliser dans la vie. [is different]. En fin de compte, je pense que je suis plutôt reconnaissant parce que cela m’a donné l’occasion de faire n’importe quel travail privé et de vraiment changer ce que je dois changer. Alors maintenant que je travaille, je peux juste être là pour le projet. Il ne s’agit pas d’essayer de combler un vide avec du travail, il s’agit simplement de dire : « Wow, j’ai une vie vraiment géniale. Je suis très reconnaissant et j’espère servir quel que soit le projet que je réalise.

Pensez-vous que votre exclusion d’Hollywood était injuste ?

Je veux dire, c’est ce que c’est. Honnêtement, je l’ai dépassé. Cela a été réglé et j’ai dû changer. Voilà, c’est fini. Je veux dire, j’ai aussi travaillé aux États-Unis. Alors j’essaie juste de passer à autre chose.

En parlant de ce genre de désir frénétique de gratification et d’épanouissement de votre travail, qu’avez-vous ressenti lorsque, après les accusations, vous avez été snobé pour la nomination du meilleur acteur pour « The Disaster Artist » ?

Ce que j’ai vraiment découvert, c’est… Je ne veux pas que cela ressemble à des platitudes, mais honnêtement, c’est mon expérience. Parfois, la vie vous livre des choses et le système de livraison est si douloureux. Ça fait vraiment mal. Ouais, je me sentais vraiment fier de cette performance dans « The Disaster Artist ». Et OK, je n’ai pas été nominé. Ouais, ça fait mal. Mais en fin de compte, dans l’ensemble dont je parle, c’est peut-être pour le mieux. Qui suis-je pour le dire ? Lorsque je fonctionnais en mode bourreau de travail, c’était en grande partie simplement la version de mon jeune moi de ce qu’était une belle vie. Et j’en ai été retiré.

Alors, à quoi ressemble l’ancienne version de vous-même ?

Il y a un livre génial que j’aime intitulé « La Deuxième Montagne ». Et en gros, il raconte que la première montagne est tous nos rêves quand nous sommes jeunes et que nous essayons d’y parvenir. Certaines personnes restent toute leur vie sur la première montagne. Mais certaines personnes sont rejetées, et vous pouvez soit essayer de revenir sur cette première montagne, soit aller vers la deuxième montagne. Et la deuxième montagne est une vie plus orientée vers la spiritualité, une vie plus orientée vers le service, en pensant à la situation dans son ensemble, en pensant aux autres. Et d’après tout ce que j’ai lu, de toutes sortes de penseurs et d’écrivains, il semble que ce soit la vie la plus épanouissante. Et donc, aussi douloureux que cela puisse être – oui, bien sûr, le rejet est douloureux, se faire dire que vous êtes mauvais est douloureux. Mais finalement, c’est un peu ce dont j’avais besoin pour arrêter de suivre le chemin que j’allais suivre.

Comment cette façon de penser a-t-elle changé votre vie ?

Je veux dire, je suis en convalescence depuis longtemps, depuis que je suis adolescent. Et je n’ai jamais eu de rechute sous l’effet de substances, mais je m’étais certainement éloigné d’une sorte d’engagement régulier dans mon rétablissement. Et donc un terme pour cela est sec – comme émotionnellement sec, spirituellement sec. Et donc je pense que c’est ce que j’étais.

Et maintenant, j’ai fait de ma vie une grande priorité de rester engagé et de redonner. Franchement, cela représente une grande partie de ce que j’ai fait et cela m’a apporté beaucoup de soulagement. Et je n’aime pas trop en parler parce que c’est un peu comme si vous aviez l’un ou l’autre : vous obtenez le crédit ou vous obtenez l’allégement. Donc, si vous continuez à parler de toutes les bonnes choses que vous faites, vous ne ressentez pas le soulagement de faire ce travail. Donc je n’en ai pas vraiment parlé, ni fait la promotion ou quoi que ce soit, je n’ai pas de réseaux sociaux. Mais c’est une grande partie de ma vie maintenant.

Je veux dire, je n’avais vraiment pas de vie personnelle. J’avais des amis, mais c’était toujours en quelque sorte lié à mon travail. Et donc oui, j’ai consacré beaucoup de temps à ma vie personnelle. Je suis en couple depuis sept ans et demi [with U.S. actress-director Izabel Pakzad]. Je n’avais jamais pu faire ça auparavant. J’avais tout simplement trop peur, vraiment… pour avoir une véritable intimité avec qui que ce soit.

Avez-vous envie de revenir à la réalisation ?

J’adore diriger. Mais je pense qu’une chose que j’ai apprise, c’est juste la patience et comprendre que lorsque le moment est venu, les bonnes choses vous arriveront. Mon jeune cerveau entre parfois en scène et dit : « Mais je veux ça et je le veux maintenant ! » Et ce que j’ai appris, c’est que je ne sais pas ce qu’il y a de l’autre côté. Il y a peut-être autre chose que je ne vois pas et qui est tellement mieux. Honnêtement – ​​et je suis désolé si cela ressemble à des platitudes – mais c’est vraiment comme ça que j’essaie de vivre ma vie. J’adore réaliser, j’adorerais réaliser. Je pense que cela arrivera le moment venu.

Êtes-vous toujours en contact avec Seth Rogen ?

Non, je n’ai pas parlé à Seth. J’adore Seth, nous avons passé 20 belles années ensemble, mais je suppose que c’est fini. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Je lui ai dit combien il comptait pour moi.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.