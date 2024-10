James Franco sur l’amitié avec Seth Rogen : « Je suppose que c’est fini »

James Franco tente de relancer sa carrière après avoir réglé un procès pour inconduite sexuelle intenté par de jeunes actrices en herbe. Et dans une longue interview avec Variété pour brancher son nouveau film Salut Joe Franco raconte comment le scandale semble lui avoir coûté définitivement son amitié avec Seth Rogen. Franco dit qu’il n’a pas été en contact avec Rogen, qu’il a rencontré pour la première fois dans une émission télévisée de la fin des années 1990. Freaks et Geeks:

Après l’émission télévisée, les deux hommes ont travaillé ensemble sur de nombreux films, dont Ananas Express, L’Interview, et L’artiste du désastre. Mais Rogen a appelé à une pause au moins temporaire dans leur relation lorsque les allégations de Franco ont fait surface en 2018, et Franco a suggéré que la rupture pourrait être permanente. (Plus d’histoires de James Franco.)