James Franco parle de l’amitié avec Seth Rogen : « Je suppose que c’est fini »

Cela fait presque exactement cinq ans que James Franco a été poursuivi en justice par deux anciens étudiants de son école de théâtre, qui l’accusaient, lui et ses partenaires, de comportements d’exploitation sexuelle envers les étudiants dont ils avaient la charge. Franco a réglé le procès (pour plus de 2 millions de dollars) en 2021, mais sa réputation s’était alors détériorée, mettant fin à sa carrière (qui était au milieu d’une poussée autour de son film de 2017). L’artiste du désastre lorsque les allégations ont éclaté) avec lui. Cela a également mis fin très publiquement à sa relation avec son ami et collaborateur de longue date Seth Rogen, qui a donné une interview en 2021 dans laquelle il a tacitement condamné le comportement de Franco et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de travailler à nouveau avec lui.

Avance rapide jusqu’en 2024, et Franco recommence à travailler dans le cinéma, après avoir récemment joué un rôle principal dans un long métrage italien. Salut Joeoù il incarne un Américain cherchant la rédemption en Europe en essayant de retrouver un enfant qu’il a engendré et abandonné. Variété j’ai fait une interview avec Franco cette semaine qui, inévitablement, se concentrait principalement sur son auto-résumé des cinq dernières années de sa vie. Et, si nous sommes honnêtes, la plupart ne valent probablement pas la peine d’être lus. (Franco a changé ses priorités ; il a des livres d’auto-assistance qu’il aime ; il parle d’être un « bourreau de travail » mais aucune des allégations portées contre lui ; il s’excuse d’avoir parlé en platitudes mais ne fait que cela ; vous avez déjà lu cette interview. ) Les deux éléments qui étaient réellement intéressants sont répartis partout : Premièrement, Franco dit qu’il est en fait « reconnaissant » que les choses se soient déroulées comme elles l’ont fait : « Cela m’a donné l’opportunité de faire n’importe quel travail privé et de vraiment changer ce dont j’avais besoin. changement », a-t-il déclaré. (De même, lorsqu’on lui a demandé catégoriquement ce qu’il ressentait après avoir été expulsé d’Hollywood : « Je veux dire, c’est ce que c’est. Honnêtement, j’ai dépassé cela. Cela a été réglé et je dois changer. ») (James Franco : axé sur le changement !)

Mais à la fin, Franco est interrogé directement sur Rogen, lui demandant s’il a été en contact avec lui. (Le couple a collaboré pour la dernière fois en 2019, sur le film réalisé par Franco Zéroville.) C’est le seul moment de l’interview où l’on peut voir une fissure dans la coquille de l’acceptation universelle : « Non. Je n’ai pas parlé à Seth », dit Franco. «J’adore Seth, nous avons passé 20 belles années ensemble, mais je suppose que c’est fini. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Je lui ai dit à quel point il comptait pour moi.