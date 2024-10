James Franco dit qu’il a « changé » suite à des allégations d’agression sexuelle : « Se faire dire qu’on est méchant est douloureux »

James Franco a déclaré qu’il avait changé suite à des allégations d’agression sexuelle qui ont mis fin à sa carrière à Hollywood.

L’acteur de 46 ans, qui a été largué par son ami Seth Rogan après avoir été poursuivi en justice par cinq jeunes femmes en 2019, l’accusant d’abuser de son pouvoir d’enseignant et de mentor, a déclaré que le scandale l’avait amené à reconsidérer ses priorités.

« Se faire dire que tu es mauvais est douloureux », a-t-il dit Variété dans une longue interview publiée vendredi.

« Mais en fin de compte, c’est un peu ce dont j’avais besoin pour arrêter de suivre le chemin que j’allais. »

La candidate aux Oscars a réglé le procès en 2021, versant 2,235 millions de dollars aux femmes.

James Franco, 46 ​​ans, a déclaré qu’il avait changé à la suite d’allégations d’agression sexuelle contre lui en 2019 (Photo à Rome le 25 octobre)

Après avoir été boudé par Hollywood puis avoir traversé le confinement dû au Covid-19, la star de Karantina a déclaré qu’il faisait bon usage de son temps libre.

« Quoi qu’il m’arrive auparavant, j’ai dû changer complètement mon mode de vie. » il a soutenu.

«Je suis donc fier du genre de travail que j’ai accompli pendant cette période. Et oui, je ne travaillais pas dans des films, mais je faisais certainement beaucoup de travail pour changer qui j’étais.

« Jusqu’à, disons, les huit dernières années [before the hiatus] J’ai eu une bonne carrière », a-t-il déclaré à la publication. «Mais c’était très difficile pour moi d’en profiter.

«J’étais un bourreau de travail; J’y allais tout le temps. Et même quand il y avait de bons moments – comme un film que les gens aimaient ou, je ne sais pas, [being] nominé pour un prix ou quoi que ce soit, quels que soient les bons moments du parcours que j’aurais aimé pouvoir apprécier – je ne l’ai tout simplement pas fait parce que j’avais cette chose étrange où c’était comme si j’avais toujours besoin de plus.

« En fin de compte, je pense que je suis plutôt reconnaissant parce que cela m’a donné l’opportunité de faire n’importe quel travail privé et de vraiment changer ce que je dois changer », a-t-il déclaré.

« Je ne veux pas que cela ressemble à des platitudes, mais honnêtement, c’est mon expérience. Parfois, la vie vous livre des choses et le système de livraison est si douloureux. Ça fait vraiment mal », a admis la star de 127 Hours.

« Mais en fin de compte, d’après la situation générale dont je parle, c’est peut-être pour le mieux. Qui dois-je dire ?

« C’est douloureux d’apprendre que vous êtes mauvais », a déclaré Franco à Variety. « Mais finalement, c’est un peu ce dont j’avais besoin pour arrêter de suivre le chemin que j’allais suivre » ; (Photographié à Milan en janvier)

L’acteur a déclaré que le scandale lui avait permis de travailler sur lui-même. «J’ai dû changer complètement mon mode de vie. Je suis donc fier du genre de travail que j’ai accompli pendant cette période. Et oui, je ne travaillais pas dans des films, mais je faisais certainement beaucoup de travail pour changer qui j’étais’ (Photo en 2022)

Il a été poursuivi en justice par cinq jeunes femmes en 2019, l’accusant d’abuser de son pouvoir d’enseignant et de mentor. Il a réglé le procès en 2021 ; Photo du 25 octobre

Franco travaille en Europe par intérim. Son dernier film, Hey Joe, qui a fait ses débuts le 25 octobre au Festival du Film de Rome.

Il incarne le personnage principal, un soldat alcoolique de la Seconde Guerre mondiale qui retourne en Italie pour retrouver le fils qu’il y a engendré avant de rentrer chez lui dans son New Jersey natal.

L’acteur a également joué dans The Price of Money: A Largo Winch Adventure, sorti en France, mais pas aux États-Unis.

Franco s’est concentré sur d’autres projets tels que le dessin et la peinture. Il a également lancé une ligne de mode streetwear avec son ami Kyle Lindgren.