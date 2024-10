James Franco dit que l’amitié avec Seth Rogen est « terminée » après un procès pour inconduite sexuelle

James Franco et son ancien collaborateur de longue date Seth Rogen n’ont plus d’amitié après que l’acteur a été accusé d’inconduite sexuelle en 2018.

« Je n’ai pas parlé à Seth. J’adore Seth, nous avons passé 20 belles années ensemble, mais je suppose que c’est fini », Franco dit Variété de sa relation avec Rogen lors de la promotion de son nouveau film « Hey Joe ». Le film est le deuxième film de Franco à sortir depuis 2019.

« Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Je lui ai dit à quel point il comptait pour moi.

James Franco a révélé que son amitié avec Seth Rogen était « terminée » après « 20 belles années ensemble ». Getty Images pour Moët & Chandon

L’acteur oscarisé a affirmé que leur relation s’était effondrée « non pas faute d’avoir essayé » de sa part, disant : « Je lui ai dit à quel point il comptait pour moi. » ©Columbia Pictures/avec la permission d’Everett Co / Everett Collection

Rogen, qui avait déjà travaillé avec Franco sur « Freaks and Geeks » en 1999 ainsi que sur plusieurs films dont « The Interview » et « Pineapple Express », s’est publiquement distancé professionnellement de Franco après que l’acteur ait été frappé par ces allégations.

Dans une interview de 2021 avec le Sunday Times – qui a eu lieu des mois après que Franco, 46 ​​ans, ait réglé son procès pour inconduite – la star de « En cloque » a révélé qu’il n’avait plus l’intention de continuer à travailler avec Franco.

« Ce que je peux dire, c’est que je méprise les abus et le harcèlement et que je ne couvrirai ou ne cacherai jamais les actions de quelqu’un qui le fait, ni ne mettrai sciemment quelqu’un dans une situation où il se trouverait en compagnie de quelqu’un comme ça », a déclaré Rogen, 42 ans.

La rupture de leur relation intervient après que Franco a été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes en 2018. Dale Robinette

L’acteur a été poursuivi en justice par deux des femmes de son ancienne école de théâtre, qui ont toutes deux affirmé qu’il les avait « exploitées sexuellement ». Getty Images

Franco a été critiqué après que plusieurs de ses anciennes étudiantes en théâtre se sont manifestées, alléguant que la star de « Spring Breakers » les avait « exploitées sexuellement » en utilisant son école de cinéma, aujourd’hui disparue, pour se livrer à « un comportement inapproprié et sexuellement répandu envers les étudiantes ».

La carrière d’acteur de l’acteur oscarisé a été interrompue pendant 4 ans alors qu’il s’éloignait des projecteurs avant de faire un retour dans le drame d’après-Seconde Guerre mondiale de Bille August en 2022, « Me, You ».

Dans son interview avec Variety, il a déclaré qu’il était « reconnaissant » pour le temps passé loin des projecteurs et lui a donné « une chance de faire n’importe quel travail privé et de vraiment changer ce que je dois changer ».

Le procès a été réglé en 2021, Franco acceptant de verser aux deux femmes un règlement de 2,2 millions de dollars. Getty Images

Rogen s’est publiquement distancé professionnellement de l’acteur en 2021, révélant qu’il n’avait pas l’intention de continuer à travailler avec son ancien ami à la lumière des allégations. Jeff Vespa

Il a partagé qu’il utilisait son temps loin d’Hollywood pour « de bonnes raisons ».

«Je suis tellement reconnaissant de travailler. J’ai fait l’objet d’un procès, et pendant ce procès, je ne travaillais pas. Mais ensuite, la COVID a frappé et tout le monde ne travaillait plus. Donc, je ne sais pas, c’était tout… Je veux dire, nous étions tous un peu dedans. C’était donc un peu comme : « Je ne sais pas ce que je suis » », a déclaré Franco.

« Mais j’ai certainement utilisé le temps, je l’espère, pour un bon objectif. Et peu importe ce qui m’arrivait auparavant, j’ai dû changer complètement mon mode de vie.

Franco a ajouté : « Je suis donc fier du genre de travail que j’ai accompli pendant cette période. Et oui, je ne travaillais pas dans des films, mais je faisais certainement beaucoup de travail pour changer qui j’étais.