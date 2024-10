James Franco est niché dans le coin du hall d’un hôtel cinq étoiles de la Via Veneto à Rome, en sirotant un café américain. Vêtu d’un sweat à capuche marron chocolat qu’il dit fièrement avoir co-conçu, l’acteur et cinéaste a l’air détendu et affiche son sourire caractéristique.

Il est dans la Ville éternelle pour le lancement au Festival de Rome du film « Hey Joe » du réalisateur italien Claudio Giovannesi. Dans le drame graveleux, Franco incarne Dean, un vétéran américain alcoolique de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve à Naples au début des années 70 à la recherche d’un fils qu’il y a engendré avant de s’enfuir dans le New Jersey.

Le film est le premier à faire surface sur le circuit des festivals depuis que sa carrière a été interrompue à la suite d’un procès désormais réglé en 2019 alléguant qu’il avait exploité sexuellement des jeunes femmes qui suivaient son cours de théâtre. Pendant qu’il sirote son café, Franco et moi sommes d’accord sur le fait que son personnage cherche la rédemption. Peut-on en dire autant de Franco ?…