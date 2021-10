James Forde, la star originale de Liam Butcher d’EastEnders, rompt le silence après avoir été remplacé

La star d’EASTENERS, James Forde, a rompu son silence en étant remplacé par un autre acteur dans le rôle de Liam Butcher.

Le nouveau venu Alfie Deegan a succédé cette semaine en tant que fils capricieux de Bianca Jackson et Ricky Butcher.

BBC

Liam a surpris Tiffany et Whitney chez Ruby’s, où ils prenaient quelques verres, et a révélé qu’il avait travaillé en Allemagne en tant que mécanicien.

Les fans de savon ont été indignés lorsque le jeune Butcher avait l’air remarquablement différent, mais James – qui a joué Liam entre 2008 et 2015 – a commenté sur Twitter : « Appréciez les gens qui aiment mais ne soyez pas contrariés.

«Je me suis choisi d’être un constructeur et non un acteur et je suis vraiment plus heureux que jamais en ce moment. Faites ce qui fonctionne pour vous et soyez heureux.

Le personnage n’a pas été vu sur le feuilleton BBC One depuis 2015, lorsque lui et Cindy Beale sont partis pour l’Allemagne aux côtés de sa fille nouveau-née Beth.

James faisait partie de certaines histoires mémorables – lorsqu’il a rejoint un gang, il a été arrêté et poignardé par l’un des autres membres de l’équipage.





Il n’est pas la seule star du soap à avoir un travail normal après avoir quitté les projecteurs, car une autre star d’EastEnders, Katie Jarvis, a été aperçue en train de travailler comme agent de sécurité dans le magasin B&M de Romford.

L’ancienne star de Hollyoaks Gemma Merna, qui a joué Carmen McQueen dans le feuilleton de 2006 à 2014, a cessé d’agir pour travailler en tant que professeur de yoga et entraîneur personnel.

Martin Platt de Corrie, joué par Sean Wilson pendant 20 ans de 1985 à 2005, a quitté la scène d’acteur pour commencer à diriger une entreprise de fabrication de fromage.

Tom Watt a joué Lofty Holloway, un acteur original d’EastEnders, mais a quitté la série en 1988 et est devenu journaliste sportif.





