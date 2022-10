James et Ola Jordan et leur famille se sont retrouvés « sans abri » après avoir rencontré un propriétaire « grossier »

JAMES et Ola Jordan se sont retrouvés paniqués après une rencontre grossière avec un propriétaire potentiel.

Les ex-stars de Strictly Come Dancing doivent trouver un logement temporaire avant d’emménager dans leur nouvelle maison, mais elles ont obtenu plus que prévu lorsqu’elles sont allées à une visite.

Instagram

James et Ola Jordan ont besoin d’un endroit pour rester pendant les six prochains mois[/caption]

Instagram

Ils espèrent trouver un logement temporaire pour leur famille[/caption]

Maintenant, le couple cherche désespérément à trouver un endroit où leur famille et leur fille de deux ans, Ella, resteront en avance sur la période des fêtes.

Publiant sur Instagram Stories, James a écrit: «Nous sommes actuellement en train de déménager et devons emménager dans un logement loué pendant environ six mois. Nous avons trouvé une location qui nous plaisait et sommes allés ce matin rencontrer le propriétaire.

“On ne m’a jamais parlé aussi grossièrement ! Surtout devant Ola et Ella. C’était presque comme si c’était une configuration. J’espère que personne n’a vécu cela avec un propriétaire. Il nous a parlé dès la minute où je lui ai serré la main.

« Actuellement sans abri. Quelqu’un veut-il emmener Ola, Ella et moi-même pour Noël ? »

Depuis que James et Ola ont quitté Strictly Come Dancing en tant que pros en 2013, ils sont devenus des commentateurs bien-aimés de l’émission, donnant leur point de vue professionnel sur chaque routine hebdomadaire.





James en particulier est devenu si connu pour ses tweets hebdomadaires en direct alors qu’il regarde les routines, il y avait un soutien des fans pour qu’il devienne le nouveau juge lorsque la chaise de Bruno Tonioli est devenue disponible.

Malheureusement, il n’a pas réussi et Anton Du Beke a pris ce que beaucoup considéraient comme sa place légitime à la table des juges.

Depuis, les deux hommes se sont déshabillés pour des œuvres caritatives sur Strictly The Full Monty d’ITV, sont apparus sur Total Wipeout et font des apparitions régulières dans des jeux télévisés au nom de la collecte de fonds pour de bonnes causes.

Rex

Rex