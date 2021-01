MEMPHIS, Tennessee: LeBron James a récolté 22 points, 13 rebonds et huit passes, Anthony Davis a ajouté 17 points et neuf rebonds et les Lakers de Los Angeles ont ouvert un set de deux matchs à Memphis avec une victoire de 108-94 sur les Grizzlies dimanche soir. .

James a joué dans l’attaque pendant les trois premiers quarts, puis est devenu plus agressif pour commencer le quatrième, marquant les 10 premiers points des Lakers de la période. Son pointeur à 3 points avec 2:34 à gauche lui a valu 101-90.

Montrezl Harrell a ajouté 16 points et neuf rebonds pour aider les Lakers à remporter leur troisième consécutive.

Kyle Anderson a mené Memphis avec 18 points et Jonas Valanciunas a récolté 14 points et 10 rebonds. Tyus Jones a également récolté 14 points et la recrue Desmond Bane 13.

Les Lakers menaient 56-54 à la pause après que les deux équipes aient eu des avantages d’au moins neuf points en première mi-temps. Los Angeles a pris une avance de 77-75 dans le quatrième.

Les équipes se retrouveront mardi soir.

CELTICS 122, PISTONS 12O

DETROIT: Jayson Tatum a frappé une rupture alors que Blake Griffin a trébuché avec 2,9 secondes à jouer, puis a ligoté le vétéran de Detroit à l’autre bout pour aider Boston à battre les Pistons pour un week-end.

Jaylen Brown a mené Boston avec 31 points. Il a frappé un 3 points en retard et était 13 sur 16 du terrain, deux nuits après que son échec tardif ait scellé une défaite dans le premier match à Detroit. Tatum a récolté 24 points et 12 passes.

Jerami Grant a marqué 22 points pour les Pistons, son cinquième match consécutif meilleur en carrière avec au moins 20.

Vendredi soir, Detroit a battu Boston 96-93 pour sa seule victoire de la saison.

WIZARDS 123, NETS 122

NEW YORK: Bradley Beal a récolté 27 points, 10 rebonds et l’aide sur le dunk de Thomas Bryants avec 14,9 secondes à jouer, menant Washington devant Brooklyn.

Kyrie Irving et Kevin Durant ont raté des sauteurs lors de la dernière possession, ramenant les Nets à 3-4.

Russell Westbrook a récolté 24 points et 10 passes mais seulement cinq rebonds après avoir enregistré des triples doubles lors de ses quatre premiers matchs avec les Wizards. Bryant a terminé avec 21 points et 14 rebonds pour aider Washington à remporter sa deuxième victoire consécutive après un départ de 0-5.

Irving a récolté 30 points et 10 passes et Durant 28 points, 11 rebonds et sept passes.