James Ester marque un touché sur un choix alors que la défense du NIU étouffe l’est du Michigan – Shaw Local

YPSILANTI, Michigan – Le plaqueur défensif du nord de l’Illinois James Ester est allé au lycée à Detroit Cass Tech; qui se trouve à moins de 40 miles du stade Rynearson de l’Eastern Michigan University. De retour dans la région samedi, il n’a pas fallu longtemps à la star locale pour faire sentir à nouveau sa présence.

À peine deux minutes après le début du match, et avec l’Est du Michigan reculé sur sa propre ligne de cinq mètres et face à un troisième et un 10, Ester a mis la main sur une passe de Taylor Powell sur la ligne de mêlée. La déviation est revenue directement dans ses mains, et il l’a transportée alors qu’il tombait au sol, à quelques centimètres à l’intérieur de la zone des buts, pour le premier touché du match.

“C’était définitivement un grand moment, mais je pense que tous nos gars auraient pu faire ce jeu”, a déclaré Ester. “Il se trouve que j’étais celui qui était dans cette position.”

Le touché a donné aux Eagles une avance rapide de 7-0, et le gros jeu précoce a certainement généré une étincelle pour les Huskies alors qu’ils ont mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives avec la victoire 39-10.

“Jeu fantastique”, a déclaré l’entraîneur-chef de NIU, Thomas Hammock.

Cela a peut-être été une sacrée pièce, mais Hammock a vu Ester en faire une similaire quelques jours plus tôt.

“Ce qui est drôle, c’est (il a eu une interception récemment) à l’entraînement”, a déclaré Hammock. “Alors peut-être que c’est un bon karma, un bon juju et évidemment c’était un gros jeu, un gros point du match pour nous.”

Ester admet cependant que celui de l’entraînement aurait pu être plus facile.

“L’entraînement était un peu plus propre parce que j’étais en train d’abandonner comme un espion, et j’ai juste sauté et je l’ai accroché”, a-t-il déclaré. “Mais aujourd’hui, j’ai fini par le renverser moi-même et j’ai sauté et je l’ai eu.”

Alors que les 39 points sont les plus que les Huskies (2-5 au total, 1-2 MAC) ont marqués en match cette saison, Ester et la défense ont vraiment donné le ton. Ils ont maintenu les Eagles (4-3, 1-2) à seulement 226 verges d’attaque totale et ils ont exercé une pression constante sur Powell, le limogeant cinq fois au total et lui rendant la vie carrément inconfortable tout l’après-midi. Les 10 points qu’ils ont cédés ? Sans surprise, c’était aussi un creux pour eux et le moins depuis l’exclusion d’Akron en 2019.

“Cela a été long à venir juste pour notre défense dans son ensemble”, a déclaré Ester. «Nous avons des périodes où nous avons très bien joué et je pense qu’aujourd’hui était une excellente opportunité et nous avons tout mis en place. Nous devons juste continuer chaque semaine et nous verrons ce qui se passera.

Bien que ce qui s’est passé, le troisième jeu offensif de l’UEM, aurait très bien pu donner le ton pour le reste du chemin.

“Je pense que cela nous a donné de l’énergie”, a déclaré Hammock. «Toute la semaine, ils ont eu une grande énergie en tant qu’équipe de football avec leur éthique de travail et leurs habitudes et aller ici en défense et faire ce type de jeu tôt dans le match leur a donné une grande énergie et un élan et ils l’ont maintenu pendant quatre trimestres. ”

Faire ce jeu pour son équipe, si tôt dans le match, si près de sa ville natale. C’est une chose à laquelle Ester va certainement penser lors de son voyage de retour dans sa nouvelle maison à NIU.

“C’était cool, je n’ai pas eu le ballon entre les mains depuis ma dernière année”, a-t-il déclaré. «J’ai eu une interception à ce moment-là, mais j’ai fini par me faire écraser. Ça faisait du bien d’entrer dans la zone des buts aujourd’hui.

Il n’y avait pas de traque d’Ester cette fois, cependant. Bien sûr, c’est parce que lorsqu’il a attrapé le ballon, il était déjà dans la zone d’en-but ; bien qu’à peine.

“Je ne savais vraiment pas que c’était un touché”, a-t-il déclaré. “J’ai regardé le tableau de bord et j’ai pensé, comment avons-nous obtenu six points?”