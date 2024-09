James Earl Jones, l’acteur dont la voix pouvait menacer ou fondre, décède à 93 ans

Il a déclaré que ses contributions aux droits civiques résidaient dans des rôles traitant de questions raciales – et ils étaient nombreux. Parmi ceux-ci, on peut citer son casting presque oublié dans la pièce de 1961 « The Blacks », le drame violent de Jean Genet sur les relations raciales. On y retrouvait Maya Angelou, Cicely Tyson, Louis Gossett Jr. et Billy Dee Williams, certains portant d’horribles masques blancs, qui, soir après soir, mettaient en scène dans un tribunal fantoche le viol et le meurtre d’une femme blanche. M. Jones, le protagoniste brutal et séduisant, a trouvé le rôle si épuisant émotionnellement qu’il a quitté puis rejoint la troupe plusieurs fois au cours de ses trois ans et demi d’existence hors Broadway.

Mais cette expérience l’a aidé à clarifier ses sentiments à l’égard de la race. « Grâce à ce rôle », a-t-il déclaré au Washington Post en 1967, « j’ai réalisé que l’homme noir en Amérique est le héros tragique, l’Œdipe, le Hamlet, le Macbeth, voire le Willy Loman de la classe ouvrière, l’Oncle Tom et l’Oncle Vania de la vie américaine contemporaine. »

James Earl Jones est né à Arkabutla, dans le Mississippi, le 17 janvier 1931, de Robert Earl et Ruth (Connolly) Jones. À l’époque de sa naissance, son père a quitté la famille pour poursuivre ses rêves de boxeur professionnel et d’acteur. Sa mère a finalement obtenu le divorce. Mais lorsque James avait 5 ou 6 ans, sa mère, souvent absente, s’est remariée, a déménagé et l’a laissé être élevé par ses parents, John et Maggie Connolly, dans une ferme près de Dublin, dans le Michigan.

L’abandon de ses parents a laissé au garçon des blessures à vif et des cicatrices psychiques. Il appelait sa mère Ruth — il disait qu’il la considérait comme une tante — et il appelait ses grands-parents Papa et Maman, même si le refuge de sa famille d’accueil était un endroit difficile pour grandir.

« J’ai été élevé par une grand-mère très raciste, qui était en partie Cherokee, en partie Choctaw et Noire », a déclaré M. Jones à la BBC lors d’une interview en 2011. « C’était la personne la plus raciste et la plus intolérante que j’aie jamais connue. » Elle accusait tous les Blancs d’être responsables de l’esclavage, et les Amérindiens et les Noirs « d’avoir permis que cela se produise », a-t-il déclaré, et ses diatribes n’ont fait qu’aggraver son trouble émotionnel.

Des années de silence

Traumatisé, James commença à bégayer. À l’âge de 8 ans, il bégayait tellement et était tellement mortifié par son affliction qu’il cessa complètement de parler, terrifié à l’idée que seul un charabia puisse sortir. Dans l’école rurale à classe unique qu’il fréquentait dans le comté de Manistee, dans le Mississippi, il communiquait par écrit. Sans amis, solitaire, complexé et déprimé, il a enduré des années de silence et d’isolement.