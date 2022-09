James Earl Jones, la voix légendaire de Dark Vador, a officiellement pris sa retraite du rôle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

James Earl Jones, la voix légendaire derrière “Star Wars”‘ Dark Vador, prend sa retraite après 40 ans à exprimer le personnage emblématique.

L’influence de Jones, 91 ans, est incontestée car Dark Vador a servi de méchant multigénérationnel. À sa retraite, cependant, Jones a cédé les droits d’utiliser sa voix via l’intelligence artificielle dans les futures itérations cinématographiques du personnage car il “souhaitait garder Vader en vie”, selon Vanity Fair.

“Il avait mentionné qu’il cherchait à éliminer ce personnage en particulier”, a déclaré Matthew Wood de Lucasfilm au magazine. « Alors, comment pouvons-nous avancer ? »

Jones a exprimé le personnage de Star Wars depuis sa création en 1977 et a récemment joué le rôle de Dark Vador dans la nouvelle série Disney + Obi-Wan Kenobi.

Son retour au rôle a été apprécié et largement salué par les fans de la série.

Au milieu de la retraite de Jones, le Cort Theatree de Broadway, récemment restauré, a été renommé en son honneur.

Le lundi 12 septembre, le maire de New York, Eric Adams, Samuel L. Jackson et LaTanya Richardson Jackson et d’autres se sont réunis pour une cérémonie pour annoncer le changement de nom.

“Cela signifie tout. Vous ne pouvez pas penser à un artiste qui a davantage servi l’Amérique”, a déclaré le réalisateur Kenny Leon à l’Associated Press. “C’est comme si cela semblait être un petit acte, mais c’est une action énorme. C’est quelque chose que nous pouvons rechercher et voir qui est tangible.”

“Je ne pouvais penser à personne plus digne de cet honneur”, a ajouté Leon. “Quand j’y pense, je pense aux jeunes enfants. Je pense aux enfants noirs, blancs et asiatiques, à toutes sortes d’enfants, debout devant ce théâtre et levant les yeux et disant:” C’est ça: le James Earl Jones Theatre. Cela représente le bien en chacun de nous.'”

Le théâtre à trois niveaux, initialement construit et nommé en l’honneur de John Cort, directeur général de la Northwestern Theatrical Association, a subi une restauration de 47 millions de dollars avant d’être renommé.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.