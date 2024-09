James Earl Jones, la voix de Dark Vador et Musafa

Getty Images

James Earl Jones a peut-être connu une carrière d’acteur qui a duré près de 60 ans. Mais ce qui restera dans les mémoires, c’est sa voix. C’était une contrebasse profonde, roulante et glorieuse, autrefois décrite comme le son que « Moïse entendait lorsque Dieu s’adressait à lui ». Il était la voix de Dark Vador dans la trilogie originale de Star Wars, invoquant par la parole seule toute la puissance de la « Force » mystique. Plus récemment, on pouvait l’entendre grogner « Ceci est CNN », exprimant ainsi l’urgence et conférant de la gravité au slogan de la chaîne d’information américaine. James Earl Jones est né le 17 janvier 1931 dans le Mississippi, d’origine afro-américaine, amérindienne et irlandaise. Son père, Robert Earl Jones, a abandonné sa famille peu de temps après la naissance de son fils. La famille était nombreuse, avec 13 personnes, et il avait été décidé que Jones vivrait avec sa grand-mère à Memphis « pour alléger son fardeau ». Mais lorsqu’il fut conduit chez elle, il s’accrocha désespérément à la voiture. « C’était la seule façon pour moi de leur exprimer mon désir d’être avec eux », se souvient-il. « Ils l’ont accepté. » Tout cela fut si traumatisant qu’il développa un bégaiement qui perdura jusqu’à l’adolescence. La situation s’aggrava au point qu’il fut incapable de parler pendant un certain temps et ne communiquait que par écrit.

Harry Benson James Earl Jones regardant son reflet dans un miroir avant de monter sur scène pour apparaître dans la pièce The Great White Hope en 1970

Nomination aux Oscars

Ironiquement, c’est son bégaiement qui l’a poussé à se tourner vers le métier d’acteur, lui permettant d’apprécier la parole tout au long de sa vie. Au lycée, un professeur compréhensif découvre son talent pour l’écriture poétique et l’encourage à lire ses compositions à voix haute en classe. Jones découvre que son bégaiement s’atténue lorsqu’il parle de mémoire. Encouragé, il commence à participer à des débats et à des concours d’éloquence. Il s’est intéressé au théâtre pendant ses études à l’Université du Michigan et, après avoir terminé son service militaire, il a cherché du travail comme acteur à New York. Pendant un temps, il a vécu avec son père, non pas parce qu’il recherchait une réconciliation mais simplement pour économiser sur le loyer. « Il était trop tard pour apprendre à le connaître en tant que père », a-t-il déclaré. « Si on ne l’apprend pas dès le début, on n’a aucun moyen de rattraper son retard. » Mais Robert, qui avait tenté de se lancer dans le métier d’acteur, a soutenu l’ambition de son fils à une condition. « Je ne peux pas gagner ma vie en faisant ça », dit-il au jeune James. « Alors si tu veux entrer dans ce monde, fais-le parce que tu l’aimes. » Ce n’était pas un mauvais conseil.

Collection de films de Stanley Bielecki James Earl Jones et Jane Alexander, dans une scène de la version cinématographique du Grand Espoir Blanc qui a valu à Jones une nomination aux Oscars

Malgré les difficultés rencontrées par les acteurs noirs pour trouver du travail, Jones s’est fait un nom dans des productions de Broadway telles que le drame de Jean Genet, The Blacks, dans lequel des acteurs noirs se produisaient avec du maquillage blanc pour subvertir les stéréotypes coloniaux. Il a eu la chance de se trouver à un moment où le théâtre new-yorkais se renouvelait sous une nouvelle image. Il n’était plus nécessaire d’être blanc et de classe moyenne pour réussir. Il a joué du Shakespeare, non seulement Othello, mais aussi le Roi Lear, Obéron et Claude. Il a également joué des pièces de théâtre modernes et avant-gardistes comme The Iceman Cometh d’Eugene O’Neill, Of Mice and Men de John Steinbeck et une production entièrement noire de Cat On A Hot Tin Roof de Tennessee Williams. En 1968, il remporte un Tony Award pour son interprétation sur scène d’un personnage inspiré du grand boxeur noir Jack Johnson dans Le Grand Espoir Blanc. Il reçoit ensuite une nomination aux Oscars pour sa performance dans la version cinématographique, devenant ainsi le deuxième acteur noir après Sidney Poitier à être ainsi honoré.

Autorité

Son premier rôle au cinéma fut celui d’un jeune membre svelte de l’équipage de Slim Pickens dans la satire sombre de Stanley Kubrick, Docteur Folamour. Il a ensuite joué dans de nombreux films, tels que Conan le Barbare, Un prince à New York, Le Champ des rêves, Jeux de patriotes et Danger immédiat. Il se considérait comme un acteur qui prenait tout ce qui se présentait et payait un chèque. « Denzel Washington, Sidney Poitier, Robert Redford, Tom Cruise : ces types ont des carrières bien planifiées », a-t-il admis au Guardian. « Je suis simplement en voyage. Dès que je tombe sur un emploi, je dis : « OK, je le ferai. »

Getty Images James Earl Jones sur scène dans le rôle d’Othello aux côtés de Christopher Plummer dans celui d’Iago

Comme le savent les enfants du monde entier, on lui a demandé de prêter sa voix à Dark Vador dans la trilogie Star Wars originale. L’homme derrière le masque, Dave Prowse, avait un fort accent du West Country. C’était assez bon pour l’homme du Code de la Croix Verte, mais il manquait la menace d’un Jedi maléfique déterminé à s’emparer du pouvoir intergalactique. À sa demande, Jones n’a pas été crédité pour sa performance. Il estimait qu’il s’agissait simplement d’un « effet spécial ». Lorsque les films ont battu tous les records du box-office, il a été persuadé de revoir sa position. Il était également connu pour son rôle d’acteur à la télévision, incarnant le personnage d’Alex Hailey dans Roots : La Nouvelle Génération et remportant l’un de ses deux Emmy Awards pour son rôle principal dans le drame américain Gabriel’s Fire. Ses tons rocailleux ont été utilisés dans Les Simpson et comme voix de Mufasa dans Le Roi Lion. Il est également apparu dans les premiers épisodes de Sesame Street. Pour voir si la série fonctionnait, les producteurs ont montré des extraits aux écoliers. Celui qui a eu le plus d’impact, et de loin, était celui de James Earl Jones, debout, immobile, comptant simplement lentement de 1 à 10. En 2011, il a reçu un Oscar d’honneur pour sa contribution à l’industrie cinématographique. Il l’a reçu sur la scène d’un théâtre londonien où il jouait avec Vanessa Redgrave dans la pièce Miss Daisy et son chauffeur. L’autorité de sa voix était telle que James Earl Jones est devenu un pilier des voix off commerciales, des documentaires et des jeux informatiques. Il a été la voix de SeaWorld en Floride et de la couverture des Jeux olympiques par NBC. Quelqu’un a même eu le bon sens de lui demander d’enregistrer les 27 livres du Nouveau Testament. Il était heureux de prêter sa voix à des hommes d’affaires, mais il était plus réticent à l’égard de la politique. Son père avait été mis sur la liste noire du sénateur Joseph McCarthy et il évitait toute controverse.

Fil PA L’homme derrière le masque était Dave Prowse. Mais George Lucas pensait que la voix de Dark Vador devait être plus grave et plus réverbérante. Il a demandé à James Earl Jones de la lui fournir.