James Earl Jones, la voix de Dark Vador, décède à l’âge de 93 ans

L’acteur américain James Earl Jones, connu pour avoir prêté sa voix au méchant de Star Wars, Dark Vador, est décédé à l’âge de 93 ans.

Il est décédé tôt lundi matin entouré de sa famille, a déclaré l’agent Barry McPherson.

Jones a joué dans des dizaines de films, dont Le Champ des rêves, Un prince à New York, Conan le Barbare et Le Roi Lion. Il est surtout connu pour avoir donné sa voix rauque et caractéristique au super-vilain de Star Wars, Dark Vador.

Mark Hamill, qui a joué le fils de Vador, Luke Skywalker, dans Star Wars, a posté « RIP Dad » avec un emoji en forme de cœur brisé alors qu’il partageait un article sur le décès.