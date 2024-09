James Earl Jones était une figure royale du cinéma, une star magistrale qui inspirait à la fois l’amour et le respect | Films

JEarl Jones, décédé à l’âge de 93 ans, était une star afro-américaine de la scène et du cinéma, un géant d’Egot et un grand interprète de rôles classiques et modernes, de Shakespeare à Eugene O’Neill et August Wilson. Son apparence – magistrale, masculine, imposante – a bien sûr été la clé de son succès.

Mais c’est sa sonorité qui a fait de lui une légende. Ce grand grondement de basse profonde était comme un orage surmontant l’horizon, une voix presque surnaturelle de sagesse et de puissance, qui a fait trembler des générations de spectateurs des années 70 à 90 en présence d’une figure paternelle, bonne ou mauvaise.

Il a été la voix de Dark Vador dans la première trilogie Star Wars, informant Luke Skywalker de quelque chose d’intimement terrible – je n’oublierai jamais cette voix, délivrant cette nouvelle dévastatrice – et ensuite il a été la voix de Mufasa, le père du petit prince Simba dans le grand dessin animé Disney Le Roi Lion, dont la mort est provoquée par son frère maléfique Scar et pour laquelle Simba se sent à tort et tragiquement coupable. La voix sonore de Jones a donné une dignité et une sorte d’innocence bienveillante au discours de Mufasa expliquant à Simba aux yeux écarquillés sa responsabilité royale envers la grande chaîne de l’être : « Tout ce que vous voyez existe ensemble dans un équilibre délicat. En tant que roi, vous devez comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures, de la fourmi rampante à l’antilope bondissante… »

Jones regardant son reflet dans une loge avant de monter sur scène dans The Great White Hope dans le rôle de Jack Jefferson, à Broadway en décembre 1968. Photographie : Harry Benson/Getty Images

Cette voix n’est pas sortie de nulle part. Elle était un ornement de la formation classique et du talent de Jones, et comme Sidney Poitier, Harry Belafonte ou Paul Robeson, il était un acteur afro-américain avec une belle voix qui était la clé de sa dignité et de son respect de soi en tant qu’interprète ; c’était ainsi que ses personnages s’élevaient au-dessus du racisme et de la cruauté.

En chair et en os, Jones se prêtait à des rôles où la sagesse coexistait avec l’humilité et une certaine modestie – un paradoxe, compte tenu de la force qu’il a toujours été. L’interprétation de Jones dans la dernière période de sa carrière, qui correspondait à la réflexion et à la profondeur de ses rôles sur scène, est peut-être la quintessence de son jeu, celui du mineur de charbon, « Few Clothes » Johnson, dans le drame social réaliste de John Sayles Matewan (1987), sur la grève des années 1920 à Matewan, en Virginie occidentale : une présence morale forte et claire. Dans Cry, the Beloved Country (1995) de Darrell Roodt, une nouvelle version cinématographique du roman d’Alan Paton, qui se déroule dans l’Afrique du Sud de l’apartheid et qui est produite pour honorer la nouvelle présidence de Nelson Mandela, Jones incarne le pasteur troublé Stephen Kumalo qui découvre que son fils a été arrêté pour avoir tué un homme blanc.

Retour sur la formidable carrière de James Earl Jones – nécrologie vidéo

Jones a fait ses débuts au cinéma en incarnant le bombardier Zogg dans Docteur Folamour (1964) de Kubrick, à bord de l’avion qui doit livrer la charge mortelle : un homme plus jeune avec une voix plus légère et moins affirmée, bien sûr, mais avec la gravité embryonnaire pour une responsabilité aussi horrible et ironique.

Sa première nomination aux Oscars (et son premier Golden Globe de meilleur espoir) fut pour le rôle qui était probablement le plus pugnace et le plus affirmé de sa carrière : Le Grand Espoir Blanc (1970), qu’il avait également joué à Broadway, aux côtés de Jane Alexander. Jones y incarne le boxeur conquérant Jack Jefferson (inspiré de Jack Johnson) dont le succès exaspère les racistes qui aspirent à un « espoir blanc » pour le vaincre sur le ring, mais qui réalisent qu’il peut être vaincu en dehors du ring en amplifiant le scandale supposé de sa relation avec une femme blanche. C’était une performance féroce et sensuelle qui ne ressemblait pas au calme quiétiste de ses œuvres ultérieures, plus caractéristiques, un rôle qui correspondait à sa véritable passion radicale.

Jones et Diahann Carroll dans le film Claudine de 1974. Photographie : Ronald Grant

Jones était d’ailleurs à l’avant-garde du débat sur le casting authentique lorsque il est apparu dans The Dick Cavett Show en 1972 pour condamner les projets d’Anthony Quinn de jouer l’empereur haïtien Henri Christophe, en blackface – l’objection de Jones, bien que modérément exprimée, a provoqué une telle fureur que Quinn a été contraint d’abandonner le projet et de perdre son investissement personnel d’un demi-million de dollars.

Jones s’est imprégné de l’esprit blaxploitation du cinéma indépendant avec la comédie musicale Claudine (1974) de John Berry, qui lui a également valu une nomination aux Golden Globes. Il y joue Roop Marshall, un éboueur qui tombe amoureux de Claudine, interprétée par Diahann Carroll, une mère célibataire de six enfants vivant de l’aide sociale. Ses enfants, et peut-être le public, pourraient soupçonner que Roop, un homme bon vivant mais quelque peu déconcerté qui n’a pas encore tout à fait reconnu ses responsabilités domestiques, va devenir sa septième personne à charge.

Dans le classique du baseball de Phil Alden Robinson, Field Of Dreams (1989), Jones incarne Terence Mann, un écrivain reclus à la Salinger qui se laisse convaincre d’assister à un match. Dans les films de Jack Ryan, il incarne une autre figure d’autorité : l’amiral James Greer. La comédie n’était pas vraiment le point fort de Jones, mais il a joué le rôle impassible du roi de Zamunda, père du prince interprété par Eddie Murphy dans Un prince à New York en 1988. Il a également apporté une touche de gaieté paternelle et de grand-père à la comédie sur le passage à l’âge adulte The Sandlot (1993), un peu inspirée de Field Of Dreams, dans laquelle il joue un autre grincheux reclus dont les enfants du coin se méfient.

Et au-dessus ou en dessous de tous ces succès, il y a ses moments de « voix de Dieu » – peut-être idiots, mais révélateurs de son goût pour la performance, de sa connexion immédiate avec le public, qui trouvait naturel de l’aimer et de le respecter. James Earl Jones était une figure royale du cinéma.