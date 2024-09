James Earl Jones, célèbre acteur qui a prêté sa voix à Dark Vador et Mufasa, est décédé à l’âge de 93 ans

James Earl Jones, L’acteur qui a surmonté les préjugés raciaux et un bégaiement sévère pour devenir une icône de la scène et du cinéma, prêtant sa voix grave et imposante à Dark Vador, est décédé à l’âge de 93 ans.

Son agent, Barry McPherson, a confirmé que Jones était décédé lundi matin à son domicile. La cause n’était pas encore connue.

Jones, qui a travaillé jusqu’à 80 ans, a remporté deux Emmy Awards, un Golden Globe, deux Tony Awards, un Grammy, la National Medal of Arts, les Kennedy Center Honors et a reçu un Oscar d’honneur et un Tony spécial pour l’ensemble de sa carrière. En 2022, un théâtre de Broadway a été rebaptisé en son honneur.

Il a fait preuve d’une grande élégance à la fin de sa vie, avec un sens de l’humour ironique et une habitude de travail féroce. En 2015, il est arrivé aux répétitions d’une série de Broadway Le jeu du gin ayant déjà mémorisé la pièce et avec des cahiers remplis de commentaires de l’équipe créative, il disait être toujours au service de l’œuvre.

« Nous avons toujours eu besoin de raconter des histoires », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Je pense que cela s’est produit pour la première fois autour d’un feu de camp, quand un homme est rentré chez lui et a dit à sa famille qu’il avait eu l’ours, mais pas l’ours. »

Il a créé des rôles mémorables au cinéma, comme celui de l’écrivain reclus qui est revenu sous les projecteurs dans Champ des rêvesle boxeur Jack Johnson dans le film à succès sur scène et à l’écran Le grand espoir blancl’écrivain Alex Haley dans Racines : la nouvelle génération et un ministre sud-africain en Pleure, pays bien-aimé.

Il était également un doubleur très recherché, exprimant la méchanceté de Dark Vador avec la réplique « Non, je suis ton père » — communément méconnue comme « Luke, je suis ton père » — ainsi que la dignité bienveillante du roi Mufasa dans le film d’animation de Disney. Le Roi Lion et annonçant « Ceci est CNN » pendant les pauses de la station. Il a remporté un Grammy en 1977 pour sa performance sur le Les grands documents américains livre audio.

MONTRE | A surmonté un bégaiement pour devenir une voix emblématique :

« L’un des meilleurs acteurs du monde dont les contributions à La Guerre des étoiles « Il nous manquera énormément », a déclaré l’acteur Mark Hamill, qui a joué le fils de Vador, Luke Skywalker, dans le film La Guerre des étoiles films, dans une déclaration à l’Associated Press.

« De la douce sagesse de Mufasa à la menace menaçante de Dark Vador, James Earl Jones a donné la parole à certains des plus grands personnages de l’histoire du cinéma. Acteur de théâtre célèbre avec près de 200 films et séries à son actif, les histoires qu’il a incarnées avec une présence unique et une véritable richesse d’esprit ont laissé une marque indélébile sur des générations de spectateurs », a déclaré Bob Iger, PDG de Disney, dans un communiqué.

« Il a été la voix de CNN et de notre marque pendant de nombreuses décennies, transmettant de manière unique par son discours une autorité instantanée, de la grâce et du décorum. Cette voix remarquable n’est qu’une des nombreuses choses qui manqueront au monde chez James. Nos pensées vont à sa famille », peut-on lire dans un communiqué de CNN sur X, la plateforme de médias sociaux autrefois connue sous le nom de Twitter.

Certains de ses autres films incluent Docteur Folamour, Le plus grand (avec Muhammad Ali), Conan le Barbare, Les Trois Fugitifs et jouant un amiral dans trois adaptations à succès de Tom Clancy — À la poursuite d’Octobre rouge, Jeux Patriotes et Danger clair et présent. Dans une rare comédie romantique, ClaudineJones a eu une liaison à l’écran avec Diahann Carroll.

Jones a fait ses débuts à Broadway en 1958 Lever de soleil à Campobello et a remporté ses deux Tony Awards pour Le grand espoir blanc (1969) et Clôtures (1987). Il a également été nominé pour Sur l’étang d’or (2005) et Gore Vidal Le meilleur homme (2012). Il était reconnu pour sa maîtrise de Shakespeare et d’Athol Fugard.

Jones pose pour des photos à Sydney, en Australie, le 7 janvier 2013. (Rick Rycroft/Associated Press)

Ses apparitions les plus récentes à Broadway incluent La Chatte sur un toit brûlant, Miss Daisy et son chauffeur, L’homme des glaces arrive et Tu ne peux pas l’emporter avec toi.

En tant qu’acteur de théâtre et de télévision en pleine ascension, il est apparu dans Alors que le monde tourne en 1965, l’un des premiers acteurs noirs à avoir un tel rôle à la télévision en journée. Il a joué avec le New York Shakespeare Festival Theater en Othello, Macbeth et Le Roi Lear et dans des pièces off-Broadway.

« James Earl Jones restera à jamais dans les mémoires comme le GOAT [Greatest Of All Time]. Ce fut un véritable privilège de le diriger et une bénédiction d’être aimé par lui. Nous prononcerons toujours son nom et raconterons les grandes histoires qui deviendront une légende et un mythe et qui semeront les générations à venir », a déclaré l’actrice et danseuse Debbie Allen, qui a dirigé Jones dans la production de Broadway de 2008 La Chatte sur un toit brûlant dit sur Instagram.

Né au Mississippi, élevé au Michigan

Jones est né à la lumière d’une lampe à huile dans une cabane à Arkabutla, Mississippi, le 17 janvier 1931. Son père, Robert Earl Jones, avait abandonné sa femme avant l’arrivée du bébé pour poursuivre une vie de boxeur et, plus tard, d’acteur.

Lorsque Jones avait six ans, sa mère l’emmena dans la ferme de ses parents près de Manistee, dans le Michigan. Ses grands-parents adoptèrent le garçon et l’élevèrent.

VIDÉO | Jones accepte un Tony Award honorifique en 2022 :

« Un monde s’est terminé pour moi, le monde sûr de l’enfance », a écrit Jones dans son autobiographie, Voix et silences« Le déménagement du Mississippi au Michigan était censé être un événement glorieux. Pour moi, ce fut un déchirement et peu de temps après, j’ai commencé à bégayer. »

Trop gêné pour parler, il resta pratiquement muet pendant des années, communiquant avec ses professeurs et ses camarades de classe au moyen de notes manuscrites. Un professeur de lycée compréhensif, Donald Crouch, apprit que le garçon écrivait de la poésie et exigea que Jones lise l’un de ses poèmes à haute voix en classe. Il le fit sans faute.

Le professeur et l’élève ont travaillé ensemble pour rétablir le langage normal du garçon. « Je ne pouvais pas me lasser de parler, de débattre, de faire des discours, de jouer la comédie », se souvient-il dans son livre.

À l’Université du Michigan, il échoue à un examen de médecine et se tourne vers le théâtre, jouant également quatre saisons au basket-ball. Il sert dans l’armée de 1953 à 1955.

À New York, il s’installe chez son père et s’inscrit au programme de théâtre américain pour jeunes acteurs. Le père et le fils cirent les sols pour subvenir à leurs besoins tout en cherchant un emploi d’acteur.

La grande chance de Jones

La véritable célébrité est arrivée soudainement en 1970 avec Le grand espoir blancLa pièce de Howard Sackler, récompensée par le prix Pulitzer, dépeint les luttes de Jack Johnson, premier champion de boxe poids lourd noir, dans le contexte raciste de l’Amérique du début du XXe siècle. En 1972, Jones a repris son rôle dans la version cinématographique et a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur.

Les deux épouses de Jones étaient également actrices. Il a épousé Julienne Marie Hendricks en 1967. Après leur divorce, il a épousé Cecilia Hart, mieux connue pour son rôle de Stacey Erickson dans la série policière de CBS Paris en 1982. (Elle est décédée en 2016.) Ils ont eu un fils, Flynn Earl, né en 1983.

En 2022, le Cort Theatre de Broadway a été rebaptisé en l’honneur de Jones, avec une cérémonie qui comprenait le chant de Nor Lewis Allez jusqu’au boutBrian Stokes Mitchell chantant Faites-leur entendre votre voix et les mots du maire Eric Adams, Samuel L. Jackson et LaTanya Richardson Jackson.

« Aucun artiste n’a autant servi l’Amérique », a déclaré le réalisateur Kenny Leon à l’Associated Press. « Cela semble être un petit acte, mais c’est une action énorme. C’est quelque chose que nous pouvons regarder et voir de manière tangible. »

Citant son bégaiement comme l’une des raisons pour lesquelles il n’était pas un activiste politique, Jones espérait néanmoins que son art pourrait changer les mentalités.

« J’ai compris très tôt, grâce à des gens comme Athol Fugard, qu’on ne peut pas changer l’opinion de qui que ce soit, quoi qu’on fasse », a-t-il déclaré à l’AP. « En tant que prédicateur, en tant qu’universitaire, on ne peut pas changer leur opinion. Mais on peut changer ce qu’ils ressentent. »

