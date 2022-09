James Earl Jones arrête la voix de Dark Vador et les projets “Star Wars”

James Earl Jones, qui pendant des décennies a fourni la voix emblématique et menaçante de Dark Vador, n’enregistrera pas de nouvelles répliques pour les nouveaux projets “Star Wars”.

Au lieu de cela, la voix de Jones vivra artificiellement grâce à un programme d’IA capable de recréer sa voix, afin que Vader puisse offrir de nouvelles lignes de dialogue et maintenir le son de basse imposant qui a fait de lui un méchant largement redouté, a rapporté Vanity Fair.

La startup ukrainienne Respeecher a été chargée de créer une version de la voix de Jones telle qu’elle sonnait dans la trilogie originale de la récente mini-série Disney + “Obi-Wan Kenobi”, qui se déroule plusieurs années après qu’Anakin Skywalker soit devenu un seigneur Sith.

Jones, 91 ans, a enregistré pour la dernière fois un camée vocal de Vader pour la suite de 2019 “The Rise of Skywalker”, a déclaré le monteur sonore Matthew Wood à Vanity Fair. L’acteur a approuvé les plans de Lucasfilm de continuer à utiliser sa voix pour Vader dans les années à venir grâce à des enregistrements d’archives et à de nouveaux dialogues créés via l’IA, a rapporté le point de vente.

“Il avait mentionné qu’il cherchait à éliminer ce personnage en particulier”, a déclaré Wood à Vanity Fair. « Alors, comment pouvons-nous avancer ? »

Jones a été impliqué tout au long du processus de perfectionnement de la voix de Vader pour “Obi-Wan Kenobi”, a déclaré Wood, aidant à guider les équipes impliquées dans la recréation de son son et à se tenir au courant des plans de Lucasfilm pour Vader à l’avenir.

Lucasfilm a déjà fait revivre la voix de certains personnages grâce à l’IA – la voix plus jeune de Luke Skywalker dans “The Book of Boba Fett”, sur Disney +, a également été affinée par Respeecher. En 2016, Lucasfilm a utilisé CGI pour recréer le visage du méchant Grand Moff Tarkin de feu Peter Cushing pour le film préquel “Rogue One”, bien que la voix du personnage ait été fournie par l’acteur Guy Henry et non par un programme d’IA.

Jones, un acteur gagnant de l’EGOT, a exprimé Vader depuis “A New Hope” en 1977, bien que son rôle n’ait pas été crédité pour ce projet. Depuis lors, il a fourni la voix de Vader dans tous les projets dans lesquels le personnage apparaît, de la trilogie originale à la série animée “Star Wars Rebels”. Il est également crédité en tant que Vader dans “Obi-Wan Kenobi”, bien qu’il n’ait enregistré aucun nouveau dialogue pour le rôle.