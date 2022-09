James Earl Jones annonce sa retraite de jouer à Dark Vador

Selon un rapport de Salon de la vanité Vendredi.

Jones, qui a 91 ans, a travaillé activement avec Lucasfilm et la société ukrainienne Respeecher sur l’utilisation de l’IA pour prendre sa voix de Dark Vador et la maintenir en vie grâce à l’apprentissage automatique, selon le rapport de Vanity Fair. La technologie de Respeecher a été utilisée dans le Disney+ Afficher Obi Wan Kenobi pour aider à recréer la voix de Dark Vador de Jones et dans Le livre de Boba Fett pour recréer la voix d’un jeune Like Skywalker. L’interview du rapport avec Matthew Wood, monteur sonore superviseur chez Skywalker Sound, a également révélé que Jones avait fourni des conseils importants à Obi-Wan Kenobi.

Disney, propriétaire de Lucasfilm, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Disney a acquis Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars en 2012. Depuis lors, le cinéaste et constructeur de parcs à thème a sorti trois longs métrages de la série principale et deux retombées. Chacun de ces projets, à l’exception de Solo : A Star Wars Story, a rapporté plus d’un milliard de dollars. Le premier film de la saga Skywalker, The Force Awakens, a rapporté plus de 2 milliards de dollars. En 2018, Disney avait récupéré son investissement dans Star Wars.

La société a également créé plusieurs émissions de télévision et d’animation, dont la récente sortie Andor, ainsi que des attractions de parcs à thème. Alors que Disney continue d’élargir son portefeuille de divertissements Star Wars, il se tourne vers la technologie pour garder les personnages en vie pour une nouvelle génération de publics à mesure que les acteurs vieillissent ou décèdent.