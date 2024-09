James Earl Jones, acteur vénéré et doubleur de Dark Vador dans Star Wars, décède à l’âge de 93 ans | Films

James Earl Jones, l’acteur dont les voix magnifiquement sonores ont donné la voix au principal méchant de Star Wars, Dark Vador, est décédé à l’âge de 93 ans.

Jones est décédé à son domicile dans le comté de Dutchess, dans l’État de New York, selon un communiqué de ses représentants. Aucune cause de décès n’a été communiquée.

Parmi les personnes venues rendre hommage à James, le créateur de Star Wars, George Lucas, l’a qualifié d’« acteur incroyable, d’une voix unique, tant sur le plan artistique que spirituel ». Mark Hamill, qui a joué Luke Skywalker, le fils de Dark Vador, a écrit sur les réseaux sociaux : « Repose en paix papa ».

Kevin Costner, partenaire de Jones dans Field of Dreams, a écrit : « Cette voix tonitruante. Cette force tranquille. La gentillesse qu’il dégageait. On pourrait dire tant de choses sur son héritage, alors je dirai simplement combien je suis reconnaissant qu’une partie de celui-ci inclue Field of Dreams. »

« Légendaire ne suffit même pas à décrire ses rôles emblématiques et son impact sur le cinéma à jamais », a écrit l’actrice Octavia Spencer, tandis que l’acteur Colman Domingo l’a décrit comme « un maître de notre art. Nous nous appuyons sur tes épaules. Repose-toi maintenant. Tu nous as donné le meilleur de toi-même. »

Jones n’était pas le choix initial pour le rôle de Vador : le bodybuilder britannique David Prowse avait été choisi dans le premier film, sorti en 1977, pour son physique imposant, mais le réalisateur du film, George Lucas, n’était pas satisfait de l’accent prononcé du West Country de Prowse. Jones a reçu le poste de réinterpréter les dialogues menaçants de Vador, créant ainsi un méchant instantanément immortel. À peine un nom connu à l’époque, Jones se considérait comme un « spécialiste des effets spéciaux » et n’a été crédité qu’en 1983, dans le troisième film Star Wars, Le Retour du Jedi. Au total, la voix de Jones sera entendue dans six films Star Wars – la trilogie originale, plus La Revanche des Sith en 2005, Rogue One en 2016 et L’Ascension de Skywalker en 2019 – ainsi que le tristement célèbre Holiday Special de 1978 et la série télévisée Star Wars : Rebels, diffusée entre 2014 et 2018.

Jones a également connu un grand succès avec un autre rôle uniquement vocal : Mufasa dans le film d’animation Disney de 1994 Le Roi Lion, dont la mort aux mains de son frère méchant Scar a sans doute traumatisé une génération d’enfants au même titre que la mort de la mère de Bambi dans les années 1960. Jones a repris son rôle dans le remake de 2019 réalisé par Jon Favreau, qui a tenté de donner une saveur culturelle plus authentique à l’histoire.

À cette époque, Jones avait déjà acquis une renommée considérable et une carrière substantielle en tant qu’acteur de théâtre. Né dans le Mississippi en 1931, Jones a grandi dans le Michigan après que sa famille y ait déménagé pendant la Grande MigrationLe père de Jones était l’acteur Robert Earl Jones, bien qu’il ait abandonné sa famille avant sa naissance, et ils ont eu peu de contacts jusqu’aux années 1950. (Jones senior a joué dans la pièce de Langston Hughes Don’t You Want to be Free ?, une série de films du pionnier du cinéma afro-américain Oscar Micheaux, et un certain nombre de films hollywoodiens de grande envergure, dont L’Arnaque, dans le rôle de l’escroc Luther Coleman.)

Jones a été affecté par un bégaiement dans son enfance, qu’il a surmonté avec l’aide d’un professeur. Après avoir étudié l’art dramatique à l’Université du Michigan et effectué un passage dans l’armée après la guerre de Corée, Jones s’est rapidement imposé comme artiste de scène, faisant ses débuts à Broadway en 1958 avec un petit rôle dans Sunrise at Campobello, la pièce de Dore Schary sur le diagnostic de polio de Franklin Delano Roosevelt.

Jones a joué dans une série de productions majeures dans les années 1960, notamment dans The Blacks de Jean Genet, Baal de Bertolt Brecht et Danton’s Death de Georg Büchner. Jones est également apparu dans une série de pièces de Shakespeare à Broadway, parmi lesquelles Le Marchand de Venise, Coriolanus, Le Conte d’hiver et, plus célèbre encore, Othello en 1964un rôle qu’il jouera à nouveau en 1982. Au même moment, Jones commence à trouver du travail à l’écran : ses débuts au cinéma sont L’aviateur Lothar Zogg dans la satire de la guerre nucléaire de Stanley Kubrick, Docteur Folamour.

James Earl Jones, à droite, avec Jane Alexander dans Le Grand Espoir Blanc. Photographie : Allstar/20 CENTURY FOX

En 1967, Jones décroche son rôle le plus marquant sur scène : celui du boxeur Jack Jefferson, inspiré du grand Jack Johnson, dans la pièce de Howard Sackler The Great White Hope. Jones remporte un Tony Award du meilleur acteur en 1969, puis joue dans l’adaptation cinématographique de 1970, réalisée par Martin Ritt ; il est nommé aux Oscars pour le meilleur acteur, devenant ainsi le deuxième acteur noir à être nommé pour ce prix. Le film donne à Jones une plateforme en tant qu’acteur principal à Hollywood, et il peut profiter des nouvelles opportunités offertes aux acteurs afro-américains de l’époque. Il apparaît dans The Man, dans le rôle d’un sénateur qui devient le premier président noir, et dans Claudine, une comédie romantique aux côtés de Diahann Carroll (nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle).

La saga Star Wars et ses suites ont consolidé la présence de Jones dans le cinéma grand public, et il a bénéficié d’un flux régulier de seconds rôles dans de grands films, devenant l’un des acteurs noirs américains les plus en vue des années 1980 et 1990. Il a joué le méchant Thulsa Doom face à Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare, le père d’Eddie Murphy dans Un Prince à New York, l’auteur Terence Mann dans Le Champ des rêves et le directeur adjoint de la CIA dans À la poursuite d’Octobre rouge.

Jones, à droite, avec Vanessa Redgrave dans la reprise scénique de Driving Miss Daisy en 2011. Photographie : Tristram Kenton/The Guardian

Jones a continué à apparaître sur scène dès qu’il le pouvait : il a joué dans la première production de Fences d’August Wilson, remportant un deuxième Tony Award en 1987 pour son rôle de l’éboueur Troy Maxson, et dans le rôle du chauffeur Hoke Colburn dans la reprise en tournée de Miss Daisy et son chauffeur en 2010. En 2013, il a joué Benedick aux côtés de Beatrice, interprétée par Vanessa Redgrave, dans une production de Much Ado About Nothing réalisée par Mark Rylance.

Jones a été marié deux fois : à l’actrice et chanteuse Julienne Marie entre 1968 et 1972, et à Cecilia Hart, décédée en 2016. Il laisse dans le deuil son fils Flynn, également acteur.