James Earl Jones, acteur légendaire connu pour sa voix de baryton incomparable, décède à 93 ans

L’acteur James Earl Jones assiste à la soirée d’ouverture de « The Gin Game » à Broadway au Sardi’s le 14 octobre 2015 à New York.

Son parcours est d’autant plus remarquable que l’une des voix les plus reconnaissables de l’histoire d’Hollywood a dû surmonter un grave bégaiement pendant son enfance dans le Mississippi et le Michigan avant de pouvoir faire le premier pas.

Bien qu’il ait remporté deux Tony Awards, deux Emmy Awards, un Oscar d’honneur et un Grammy au cours de sa longue carrière, il est peut-être mieux connu pour son rôle non crédité dans « Star Wars » – fournissant la voix de Dark Vador, qui a résonné bien au-delà de cette galaxie lointaine, très lointaine.

C’est sur les planches de Broadway et au-delà que Jones a forgé sa place au sommet du chapiteau. De son rôle du personnage principal dans la production de 1964 d' »Othello » à Central Park, Le New York Times s’est exclamé « M. Jones possède une voix pleine et résonnante et un corps souple, et ses colères jalouses et sa frénésie écumante ont non seulement de l’ampleur mais aussi une crédibilité émotionnelle. »

Contemporain de Sidney Poitier et Harry Belafonte, Jones n’a pas décroché les mêmes rôles principaux tant convoités à une époque où il y avait peu d’acteurs noirs à Hollywood, mais il a acquis une longévité inégalée en tant qu’acteur de caractère, depuis son premier crédit au cinéma dans « Docteur Folamour » en 1964 jusqu’à sa reprise de son rôle du roi Joffer dans la suite de « Un Prince à New York » en 2021.

Jones, né le 17 janvier 1931 à Arkabutla, dans le Mississippi, a déclaré avoir grandi comme un enfant timide et calme, méfiant à l’idée de parler et d’attirer l’attention sur son trouble de la parole. Son père, Robert, un boxeur devenu acteur, ayant quitté la maison pour se lancer dans une carrière théâtrale à Chicago, Jones a été envoyé dans la ferme de ses grands-parents maternels dans la campagne du Michigan à l’âge de 5 ans.

Là, la trajectoire de sa vie a changé au lycée, lorsqu’un professeur d’anglais lui a appris à prononcer soigneusement chaque mot. [could] « Je dis maintenant des choses que les grands écrivains ont écrites. Je n’y aurais jamais pensé moi-même », a déclaré Jones à « TODAY » des années plus tard.

Jones a découvert sa passion pour le théâtre à l’Université du Michigan, dont il a obtenu son diplôme en 1955 après deux ans de service dans l’armée.

C’est à ce moment-là qu’il s’installe à New York, comme son père l’avait fait des années plus tôt, pour se lancer dans le métier d’acteur. Il travaille comme concierge à temps partiel pour payer ses factures pendant qu’il étudie à l’American Theatre Wing. selon la biographie.

Avec son baryton tonitruant et sa présence sur scène, Jones n’a pas eu à attendre longtemps pour se faire remarquer, faisant ses débuts à Broadway à la fin des années 1950 dans la pièce « Sunrise at Campobello ».

En 1961, il est acclamé pour la première américaine de Jean Genet. « Les Noirs » au St. Mark’s Playhousequi mettait en vedette un casting d’inconnus à l’époque, dont Cicely Tyson, Maya Angelou et Louis Gossett Jr.

Après avoir renoué avec son père, le jeune Jones apparaît dans plusieurs productions scéniques avec lui à New York, notamment « Infidel Caesar » et « Moon on a Rainbow Shawl » en 1962 et « Of Mice and Men » cinq ans plus tard.

Le jeune Jones est devenu un habitué du programme Shakespeare in the Park en 1962, avec sa performance acclamée dans « Othello » deux ans plus tard, le catapultant au rang de star sur la scène théâtrale new-yorkaise.