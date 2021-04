S

ir James Dyson est un homme remarquable. À 73 ans, il est la personne la plus riche de Grande-Bretagne, avec une valeur nette d’environ 16 milliards de livres sterling. À des fins d’échelle, Bill Gates vaut environ 10 fois plus, mais ce n’est toujours pas mal pour le fils d’un instituteur public de Norfolk sans grande richesse derrière lui. Son nom est désormais synonyme de nettoyage par aspiration plus facile, et instantanément reconnaissable, comme Hoover; de plus, il a le numéro de téléphone du Premier ministre et n’a pas peur de l’utiliser.

Comme le général «aller», «peut faire» l’ingénieur et concepteur britannique, lorsque la pandémie a frappé l’année dernière et que le gouvernement s’est rendu compte qu’il n’avait pas assez de ventilateurs pour faire face à la charge de travail, ils ont paniqué. On a demandé à Dyson de l’aider et il a facilement accepté. Il avait été en contact avec les autorités pour créer une nouvelle conception de ventilateur, en utilisant les technologies existantes de Dyson et les chaînes d’approvisionnement en composants, et en partenariat avec JCB et les ingénieurs scientifiques de Cambridge TTP, une autre réussite britannique sympathique à Boris Johnson. Cependant, il semble que le projet se soit heurté au premier problème de savoir si Dyson et son équipe resteraient au Royaume-Uni plus longtemps qu’ils ne l’avaient prévu, loin des opérations de la société à Singapour et en Malaisie.

S’ils le faisaient, ils deviendraient passibles d’une fiscalité britannique (plus élevée). La résolution bureaucratique progressant lentement, Dyson a fait appel directement au Premier ministre. En tant que «premier seigneur du Trésor», comme l’a déclaré Johnson, il «réglerait le problème». En temps voulu, le chancelier, Rishi Sunak, a suspendu les règles de résidence habituelles. Comme nous l’avons appris cette semaine, le n ° 10 et les fonctionnaires du Trésor n’étaient peut-être pas au courant des détails de l’exercice de lobbying, même s’il n’y avait peut-être rien de mal à cela et, comme le plaide le Premier ministre, il essayait de faire bouger le ciel et terre pour mettre la main sur ces ventilateurs – un effort qu’il a jadis appelé, de mauvais goût, «Operation Last Gasp».