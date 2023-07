James Dobbins, un dépanneur diplomatique américain dont les missions comprenaient la réouverture de l’ambassade à Kaboul après l’invasion de 2001, puis son retour plus d’une décennie plus tard en tant qu’envoyé spécial pendant une guerre acharnée et les espoirs s’estompent de stabiliser l’Afghanistan, est décédé le 3 juillet dans un hôpital de Washington. . Il avait 81 ans.

La mort, des complications de la maladie de Parkinson, a été annoncée par le Rand Corp., un groupe de réflexion où M. Dobbins avait auparavant dirigé un centre sur la sécurité internationale et la politique de défense.

Le curriculum vitae de M. Dobbins était une carte des points chauds à travers le monde sur six décennies, y compris un bref passage en tant qu’ambassadeur américain par intérim en Afghanistan après l’invasion post-11 septembre et en tant que liaison diplomatique lors d’opérations militaires en Somalie, en Bosnie et en Haïti. les années 1990.

Il a contribué à certains résultats célébrés par les États-Unis et leurs alliés, notamment au Kosovo, qui a obtenu son indépendance en 2008 après des batailles soutenues par l’OTAN à la fin des années 1990 contre les forces nationalistes dirigées par les Serbes. Mais M. Dobbins a également observé des crises et des échecs importants se produire dans d’autres anciennes affectations.

Haïti est enfermé dans des cycles de chaos politique et de violence menée par les gangs depuis des décennies. La Somalie reste découpée en fiefs de style seigneur de la guerre, y compris des zones contrôlées par des militants islamistes.

L’Afghanistan a été de loin le plus grand effondrement – ​​et pendant des années a été au centre des affirmations de M. Dobbins selon lesquelles les États-Unis et leurs alliés se trompaient.

« La vérité est que l’échec des États-Unis en Afghanistan n’était pas prédestiné », a écrit M. Dobbins dans Foreign Policy quelques jours après le retrait final de l’armée américaine en août 2021 et le retour au pouvoir des talibans, « mais Washington a gravement entravé ses propres efforts de stabilisation. tôt. »

De l’avis de M. Dobbins, les décideurs américains ont commis des erreurs stratégiques en concentrant trop de ressources sur les luttes contre-insurrectionnelles contre les talibans, al-Qaïda et d’autres groupes militants. Au lieu de cela, il a déclaré qu’une meilleure voie consistait à créer des alliances locales et des réseaux de sécurité régionaux pour donner aux Afghans un plus grand sentiment de sécurité et un intérêt à maintenir le système en place.

« Nous n’envahissons pas les pays pauvres pour les enrichir. Nous n’envahissons pas les pays autoritaires pour les rendre démocratiques. Nous envahissons des pays violents pour les rendre pacifiques et nous avons clairement échoué en Afghanistan », a déclaré M. Dobbins à l’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan en 2016, selon une transcription qui faisait partie d’une mine de documents américains confidentiels sur l’Afghanistan obtenus par le Washington. Poste.

M. Dobbins chevauchait les idéologies à Washington. Il reflétait les instincts interventionnistes selon lesquels les États-Unis devraient être impliqués dans la «construction de la nation» comme «la responsabilité incontournable de la seule superpuissance du monde». Il était également un réaliste quant aux limites de l’Amérique à faire cavalier seul.

Il a plaidé pour des coalitions internationales, la conclusion d’accords locaux et une sensibilisation régionale – auprès d’amis comme d’ennemis – comme piliers des tentatives visant à amener n’importe quel pays vers la stabilité. « Il est presque impossible de reconstituer une nation fragmentée si ses voisins tentent de la déchirer », ont écrit M. Dobbins et ses co-auteurs dans le 2003 livre « Le rôle de l’Amérique dans l’édification de la nation : de l’Allemagne à l’Irak. »

Avec l’Afghanistan, M. Dobbins a de plus en plus remis en question les objectifs et les priorités des États-Unis.

Tout a commencé par l’optimisme. Le 16 décembre 2001, il était ambassadeur des États-Unis par intérim lorsque le drapeau Stars and Stripes – un drapeau laissé par un garde de la Marine en 1989 – a été hissé à l’ambassade rouverte à Kaboul. « Nous sommes là pour rester », a promis M. Dobbins.

En 2014, en tant qu’envoyé spécial de l’administration Obama en Afghanistan et au Pakistan, M. Dobbins avertissait que les rivalités entre factions et la violence continue en Afghanistan pourraient forcer les États-Unis à retirer un jour leur soutien économique et militaire.

« Les conséquences seraient assez graves », a-t-il déclaré à TOLOnews en Afghanistan.

Sa prédiction est devenue réalité en août 2021 avec le retour au pouvoir des talibans après deux décennies d’une guerre menée par les États-Unis qui a tué plus de 2 400 militaires américains, plus de 1 000 soldats de la coalition et des dizaines de milliers de membres des forces de sécurité et de civils afghans.

M. Dobbins, cependant, a insisté sur le fait que c’était le moment de renouveler l’engagement en Afghanistan. L’isolement, a-t-il déclaré au Post, peut sembler plus attrayant pour les responsables américains car il ne nécessite « aucune décision, aucune ressource et aucune exposition politique ».

« Mais cela ne fonctionne jamais », a déclaré M. Dobbins. « Dans l’histoire des affaires étrangères, pour autant que je sache, cela n’a jamais produit les résultats escomptés. »

James Francis Dobbins Jr. est né à Brooklyn le 31 mai 1942. Son père, un avocat de l’Administration des anciens combattants (aujourd’hui le Département des anciens combattants), a pris un poste auprès de l’agence aux Philippines en 1953. La famille est retournée au States cinq ans plus tard, avant la dernière année de lycée de M. Dobbins.

Il a obtenu un baccalauréat de l’École du service extérieur de l’Université de Georgetown en 1963 et a passé les trois années suivantes en tant que lieutenant de la marine, dont deux tournées au Vietnam sur un porte-avions.

M. Dobbins a rejoint le corps diplomatique américain en 1967. Parmi ses premières affectations majeures, il a été délégué du personnel américain aux pourparlers de paix infructueux à Paris en 1968 visant à mettre fin à la guerre du Vietnam.

Il a occupé divers postes diplomatiques en Europe et aux Nations Unies avant d’être ambassadeur auprès de l’Union européenne de 1991 à 1993. Il a été secrétaire d’État adjoint aux Affaires européennes peu avant les attentats du 11 septembre 2001, puis a mené des négociations à Bonn qui a soutenu Hamid Karzaï comme nouveau chef de l’Afghanistan. M. Dobbins a été ambassadeur par intérim à Kaboul pendant environ deux semaines pendant une période de transition.

Au cours des années 1990, il a été déployé en tant que diplomate de réaction rapide du Département d’État dans les Balkans ; en Haïti lors d’une intervention militaire menée par les États-Unis en 1994 pour restaurer le président déchu, Jean-Bertrand Aristide ; et en Somalie lors du retrait des forces américaines qui a commencé en 1993. M. Dobbins a dirigé le Centre de politique de sécurité et de défense internationale de Rand de 2002 à 2013, puis a servi pendant deux ans comme envoyé spécial au Pakistan et en Afghanistan.

Ses négociations comprenaient l’échange en 2014 de cinq détenus talibans détenus à la base américaine de Guantánamo Bay à Cuba contre le soldat de l’armée Bowe Bergdahl, qui a été fait prisonnier par des militants liés aux talibans en 2009 après s’être éloigné de son poste de combat. (En 2017, Bergdahl a plaidé coupable à des accusations de désertion et de mauvaise conduite devant l’ennemi.)

M. Dobbins a écrit ou co-écrit plus d’une douzaine de livres, dont plusieurs sur la construction de la nation et un mémoire de 2017, « Foreign Service: Five Decades on the Frontlines of American Diplomacy ». Ses centaines d’essais et de commentaires ont souvent plaidé en faveur d’un plus grand rôle des États-Unis dans la politique internationale.

Plus récemment, il a exhorté les décideurs américains à commencer à planifier l’éventuelle reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine, qu’il considérait comme un autre chapitre de la refonte de l’Europe par l’Occident depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

« Leur formule de base et réussie a été établie tôt », ont écrit M. Dobbins et ses co-auteurs dans Defence News en janvier. « Les États-Unis ont fourni un capital d’amorçage et une sécurité ; les Européens ont fourni l’essentiel du financement et ont fait avancer le processus historique d’intégration européenne.

Chez M. Dobbins sa femme, Toril Kleivdal, est décédée en 2012. Les survivants comprennent deux fils; deux soeurs; deux frères; et deux petites-filles.

Malgré les profondes blessures à l’image internationale des États-Unis causées par l’Irak et l’Afghanistan, M. Dobbins s’est engagé dans l’idée de « nation building » comme pilier de la politique étrangère de Washington.

« Nous devons arrêter de faire de la construction de la nation un football politique. … Nous sommes le premier pays du monde », a-t-il déclaré au programme d’affaires publiques de PBS « Frontline » en 2003. « Et peu importe à quel point c’est multinational, en fin de compte, si nous ne contribuons pas, personne ne le fera. Donc, si nous n’apprenons pas à bien faire cela, personne n’apprendra à bien le faire.