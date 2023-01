James dévoile son maillot en collaboration avec le club

LeBron James est actionnaire minoritaire de Liverpool depuis 2011. Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images

LeBron James a fait tourner les têtes lorsqu’il est arrivé mercredi pour le match des Lakers de Los Angeles contre les Spurs de San Antonio portant ce qui semblait être un maillot de Liverpool en édition spéciale, conçu en collaboration avec le club de Premier League.

Une ligne LeBron x Liverpool a été taquinée pour la première fois au début de 2020. Le même jour que Liverpool a officiellement annoncé un nouveau contrat de kit majeur avec Nike, James a publié sur Instagram une image d’un écusson brodé rouge de Liverpool sur la gauche et un espace vide attrayant (dans qu’il a tagué Nike) où un autre logo pourrait être placé.

La perspective d’un kit ou d’une ligne de vêtements Liverpool en édition limitée a été renforcée par le partenaire commercial de James, Maverick Carter, apparaissant dans les commentaires pour dire: “x Reds arrive bientôt.”

Plus récemment, plusieurs images divulguées avaient été diffusées sur les réseaux sociaux du maillot personnalisé, qui devrait être officiellement révélé dans le cadre d’une collection complète LeBron x Liverpool le mois prochain.

Le maillot, porté lorsque LeBron est arrivé à la Crypto.com Arena pour la victoire 113-104 des Lakers, est principalement noir avec de fines rayures rouges et porte à la fois le blason du club de Liverpool ainsi que le logo “King James” de LeBron affiché à travers le diaphragme.

Les larges rayures verticales présentent également un subtil motif répétitif des lettres “YNWA” – raccourci pour le célèbre hymne et devise du club de Liverpool, “You’ll Never Walk Alone” – et “SFG”, représentant le mantra personnel de James : “Strive pour la grandeur.”

La superstar du basket-ball – qui est devenue la semaine dernière le premier joueur à avoir un match de 40 points contre les 30 équipes de la NBA et se rapproche rapidement du record de tous les temps de Kareem Abdul-Jabbar – a également été vue en train de faire basculer une nouvelle paire de baskets Nike Air Max 1 bleu sarcelle. Ceux-ci sont également susceptibles de figurer dans sa ligne LFC imminente, étant donné que la couleur vibrante est régulièrement utilisée par la tenue du Merseyside dans ses propres kits et vêtements.

Nike LeBron 20 “Liverpool” ♨️ pic.twitter.com/kAchuJRfHs – Jolis coups de pied (@nicekicks) 26 janvier 2023

LeBron a mis son nom sur plusieurs modèles de baskets inspirés de Liverpool au cours des derniers mois, le dernier en date étant les chaussures de basket LeBron 20 entièrement rouges dévoilées cette semaine qui portent également l’écusson LFC brodé sur le talon.

James est actionnaire minoritaire des Reds depuis 2011, date à laquelle il a acheté une participation de 2% dans le club.

Depuis lors, il a été aperçu lors de plusieurs matchs au fil des ans, y compris la finale de la Ligue des champions 2022 où la légende de la NBA a vu l’équipe de Jurgen Klopp perdre contre le Real Madrid au Parc des Princes de Paris – à la grande joie de la star des Dallas Mavericks, Luka Doncic. .