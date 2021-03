LeBron James devient copropriétaire des Red Sox de Boston.

Une personne au courant de la situation a déclaré mardi que James the Los Angeles Lakers star et son partenaire commercial de longue date Maverick Carter sont désormais partenaires du Fenway Sports Group. La personne, qui n’a pas révélé la taille de l’investissement réalisé par James ou Carter, s’est entretenue avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat car aucune des parties impliquées n’avait annoncé publiquement les mesures.

Le Boston Globe a d’abord rapporté la nouvelle, et le New York Times et ESPN ont également rapporté que James et Carter devenaient partenaires.

Fenway Sports Group est la société mère des Red Sox ainsi que du Liverpool Football Club de la Premier League anglaise et de l’équipe NASCAR Roush Fenway Racing.

Le président de Fenway Sports Group, Tom Werner, n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de l’Associated Press demandant des commentaires. Une porte-parole des Red Sox et du FSG a refusé de commenter.

C’est une relation des plus inhabituelles à un égard: James a longtemps prétendu être un fan des Yankees de New York, bien qu’il ait également montré des allégeances aux Indians de Cleveland et aux Dodgers de Los Angeles ces dernières années.

Et maintenant, il sera lié au plus grand rival des Red Sox les Yankees.

James entretient une relation avec FSG depuis 2011, date à laquelle il a signé un accord marketing en échange d’une petite participation dans Liverpool.

L’entraîneur des Cleveland Cavaliers, JB Bickerstaff, a déclaré que la capacité de James à adhérer au groupe était un pas énorme, surtout si l’on considère l’exemple qu’il donne pour la diversité dans les affaires.

« Je pense que quand vous le regardez en particulier, et sa prévoyance pour être en mesure de se mettre en position de changer la richesse générationnelle, a été incroyable », a déclaré Bickerstaff. «Et vous regardez non seulement ce qu’il a fait pour lui-même, mais ce que cela lui permet de faire pour les autres. C’est quelque chose qui inspire, quelque chose pour que les autres s’émerveillent.

Cette décision ne fait que renforcer l’empire commercial de James. On pense que le quadruple champion de la NBA avec Miami, Cleveland et les Lakers possède le meilleur portefeuille d’approbation de la NBA. Il a également la société de médias Uninterrupted et une société de production, SpringHill Entertainment.

« Vous saviez qu’il a un grand œil et une grande passion pour les affaires », a déclaré l’entraîneur du Miami Heat Erik Spoelstra. «Et il ne fixe aucune limite à l’endroit où il peut l’emmener. C’est un grand fan des Yankees, donc je pense que ça le rend amusant.

James a souvent parlé ces dernières années de son rôle hors du terrain dans la société et de la façon dont il valorise cette partie de sa vie autant qu’il le fait toujours en étant l’un des joueurs d’élite du basket-ball.

Je sais toujours ce que je fais sur le terrain et évidemment, je donne tout au jeu, a déclaré James à AP en décembre. Mais je peux avoir un plus grand impact sur le sol en ce moment, plus que je ne le peux sur le sol. Et je veux continuer à inspirer les gens avec ma façon de jouer au basket-ball. Mais il y a tellement plus de choses que je peux faire sur le sol pour aider à cultiver les gens, inspirer les gens, rassembler les gens, les autonomiser.

Le rédacteur sportif d’AP Jimmy Golen a contribué.

Plus AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports