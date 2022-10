James Denton sur le fait de travailler avec son fils dans le nouveau film Hallmark et les chances d’un redémarrage de ‘Desperate Housewives’

James Denton devient franc sur la famille et la célébrité alors que l’acteur détaille ce que c’est que de travailler avec son fils à l’écran, et s’il pense qu’il y a une possibilité de redémarrage de “Desperate Housewives”. De plus, il raconte tout sur ses béguins co-star.

Dans son nouveau film, “Perfect Harmony”, Denton joue une pop star à la retraite qui perd sa passion et sa motivation pour poursuivre la musique après la mort de sa femme, interprétée par Sherri Saum. À travers les circonstances du film, son personnage est obligé de se produire à nouveau et est capable de le faire avec les encouragements de son fils.

Son fils dans le film est joué par son vrai fils de 19 ans, Sheppard Denton. C’est la deuxième fois que le duo père-fils apparaît ensemble à l’écran. Cependant, Sheppard a eu un rôle beaucoup plus important cette fois-ci et a également pu montrer ses talents musicaux.

“C’est un très bon acteur qui n’essaie pas de le faire… Je l’ai mis dans le premier film que j’ai fait intitulé” For Love and Honor “. C’était à propos d’une académie militaire, mais il n’a pas joué mon fils, il n’avait que 12 ans”, a expliqué Denton à Fox News Digital. “Quand celui-ci est arrivé, c’est un grand musicien, un bien meilleur joueur que moi, alors nous avons écrit un rôle pour lui et ça a juste grandi et grandi parce qu’il était si bon.”

JAMES DENTON PARLE DE FOI, DARK NOUVEAU FILM

De l’avis de Denton, le film a beaucoup de moments spéciaux père-fils, notant que puisqu’ils sont père et fils dans la vraie vie, une partie de ce qui est vu à l’écran est tirée de leurs expériences ensemble.

“Le fils, le nom du personnage est Teddy, a un rôle central dans la réouverture de son père et sa joie de vivre à nouveau après avoir perdu sa mère et la femme de mon personnage”, a déclaré Denton. “Nous avons en fait incorporé des scènes de la vie réelle. Il y a une scène dans la chambre qui s’est réellement produite ici. Il y a beaucoup de choses personnelles, ce qui était vraiment satisfaisant à faire.”

Le film fait partie d’un contrat de trois films que Denton a conclu avec Hallmark après avoir joué dans la série fantastique du réseau “The Good Witch” pendant sept saisons.

Denton a félicité le réseau pour avoir continué à proposer de nouvelles idées de films.

“Ils font tellement, vous savez, environ 90 films originaux par an, donc le truc est de trouver quelque chose d’original qui n’a pas été fait 100 fois”, a-t-il déclaré. “Nous avons eu l’idée d’en faire une qui soit centrée sur la musique parce qu’ils n’en font pas beaucoup.”

Le film présente trois chansons originales que Denton a dû chanter, ce qu’il a appelé un défi, car il n’est pas nécessairement un chanteur de métier. Il a comparé une chanson à “MMMBop” de Hanson, disant qu’il trouvait la chanson drôle au début, mais une fois qu’il a écouté les paroles, il s’est rendu compte qu’il y avait un “sens plus profond”.

Il a modelé son personnage sur Jack Johnson et Jason Mraz, qu’il a qualifiés de “grandes stars et de grands musiciens” parce qu’ils sont des auteurs-compositeurs-interprètes tout comme son personnage.

“N’étant pas un chanteur fantastique, c’était un peu un défi, mais nous avons pu obtenir le studio et l’adoucir et cela a beaucoup aidé”, a-t-il déclaré. “Jack Lance, le directeur musical, a écrit les chansons, a vraiment aidé Sherry et moi, Sherry Saum… à passer au travers en tant qu’acteurs.”

En ce qui concerne la possibilité d’une réunion “Desperate Housewives”, Denton a parlé d’une blague courante qu’il avait eue avec les autres hommes de la distribution sur le nombre de personnes tuées dans la série et sur le fait que leur seul espoir était de survivre jusqu’à la fin. Le personnage de Denton, Mike Delfino, est décédé quelques épisodes avant la fin de la série.

CANDACE CAMERON BURE, LA “REINE DE NOËL” DE HALLMARK, EXPLIQUE POURQUOI ELLE A RESENTÉ “UNE IMMENSE QUANTITÉ DE PRESSION”

“Au début, je me disais : « Oh, c’est enfin mon tour », mais j’ai réalisé que c’était génial parce que j’ai reçu un grand départ. J’ai dû faire tous les talk-shows, et ça a fini par être génial. L’inconvénient n’est probablement pas une suite pour mon personnage”, a déclaré Denton. “On n’en a pas beaucoup parlé. Je suis d’accord avec vous que cela semble être une évidence, mais il faudrait que ce soit mon jumeau diabolique, ce qu’ils ne sont pas au-dessus, j’en suis sûr.”

Denton a également subtilement admis avoir le béguin pour la co-star Teri Hatcher, qui jouait sa femme dans la série, encourageant les fans de “Desperate Housewives” à regarder le film Hallmark Christmas qu’ils ont fait ensemble “parce que c’est amusant de les voir dans différents les rôles.” Il a également admis avoir le béguin pour une icône de la musique country.

“J’ai participé à l’émission ‘Reba’ à quelques reprises, et j’avais le béguin pour elle parce qu’elle est tellement talentueuse. Quand je l’ai rencontrée, elle était l’une des personnes les plus gentilles au monde”, a-t-il déclaré. “J’ai pu jouer son amour dans quelques épisodes récurrents de cette émission, et je n’ai donc aucun problème à avouer que j’ai un peu le béguin pour Reba.”

JAMES DENTON PARLE DE LA SCÈNE DE LA CHAMBRE À COUCHER DE TERI HATCHER : “GARÇON, CE N’EST PAS L’ANCIEN JOUR”

Après la fin de “Desperate Housewives”, Denton et sa famille ont déménagé dans le Minnesota pour se rapprocher de la famille de sa femme et pour que ses enfants puissent grandir avec leur famille.

“Je ne pense pas qu’il considère le métier d’acteur comme un moyen très pratique de gagner sa vie… Alors je pense qu’il va avoir ce diplôme en poche.” — James Denton à propos de son fils

“Nous avons déménagé ici quand ‘Desperate Housewives’ s’est terminé parce que c’est là que sa mère a grandi. Il avait donc des grands-parents, des cousins, des tantes, des oncles. Et lui et sa sœur ont pu aller dans de très bonnes écoles ici qui ne coûtaient pas cher. un bras et une jambe comme ils le font à Los Angeles”, a-t-il partagé. “Nous avons déménagé ici, et il a commencé à faire du théâtre à l’école, et je savais qu’il était vraiment talentueux.”

Maintenant que leurs enfants sont presque tous les deux sortis du lycée, il envisage de retourner à Los Angeles et soutient la poursuite d’une carrière d’acteur par son fils.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je ne pense pas qu’il considère le fait d’agir comme un moyen très pratique de gagner sa vie… Je pense donc qu’il va obtenir ce diplôme en poche”, a déclaré Denton. “Mais je lui ai dit que je serais hypocrite de ne pas le soutenir s’il le voulait parce qu’il est vraiment bon, et je pense que les gens vont l’adorer dans le film. Il vole en quelque sorte ça dans un rôle qui n’était pas si grand. “

Bien que le contrat de trois films de Denton avec Hallmark soit terminé après son film actuel, Denton a déclaré qu’il était plus que disposé à faire plus, révélant qu’il y avait une idée qui flottait.

Il a admis qu’il avait de plus en plus de mal à trouver des rôles à mesure qu’il vieillissait parce que les films Hallmark sont généralement centrés sur des célibataires et “vous devez trouver une raison plausible” pour laquelle l’individu plus âgé est célibataire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous avons une autre idée, alors nous allons en faire une de plus, il semblerait qu’au printemps, pour que cela continue avec les nids vides, ce qui devrait être très amusant”, a déclaré Denton. “Nous approfondissons un peu, plongeons dans l’émotion des choses que Hallmark fait normalement. C’est donc probablement la prochaine étape. Mais les affaires sont délicates quand on vieillit.”