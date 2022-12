James Denton, star de “Perfect Harmony” de Hallmark, parle des talents musicaux de ses enfants : “Le rêve devient réalité”

James Denton s’est joint aux plaisirs de Noël en cette saison des Fêtes.

L’ancien de “Desperate Housewives” a assisté à une convention de stars au Christmas Con ce mois-ci et a parlé de ses projets les plus récents avant les vacances.

“C’est amusant… J’ai participé à une série Hallmark pendant sept ans, et je n’y suis jamais allé. J’ai fait un film de Noël et j’ai pensé que ce serait amusant de venir rencontrer certaines personnes”, a déclaré Denton à Fox News. Numérique.

DANICA MCKELLAR SUR L’AMOUR, L’UNITÉ PENDANT LES VACANCES : DANS UN MONDE DIVISE, “NOËL NOUS RASSEMBLE”

Denton a partagé comment sa famille vient d’un milieu musical et a parlé franchement de la douce expérience de travailler sur le film “Perfect Harmony” avec son fils.

“C’était un rêve devenu réalité”, a déclaré l’acteur de 59 ans.

“Je dois produire le film, alors j’ai demandé s’ils accepteraient qu’il le fasse. Il a énormément de talent. Ce n’est pas un acteur… il était fantastique.”

Dans “Perfect Harmony”, Denton joue une pop star à la retraite qui perd sa passion et sa motivation pour poursuivre la musique après la mort de sa femme, interprétée par Sherri Saum. Finalement, son personnage est obligé de jouer à nouveau et est capable de le faire avec les encouragements de son fils.

C’est la deuxième fois que le duo père-fils apparaît ensemble à l’écran. Mais cette fois, Sheppard Denton, 19 ans, a un rôle beaucoup plus important et a pu montrer plus de ses talents musicaux dans le film.

Pendant ce temps, un autre membre de la famille Denton a montré ses talents musicaux sur scène.

La fille de James, Malin, a décroché un rôle dans sa pièce de théâtre au lycée et a interprété Donna dans “Mamma Mia”.

“[She] a détruit la maison, ce qui est merveilleux parce qu’elle n’a jamais rien fait de tel”, a déclaré le fier père de deux enfants.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Elle s’est vraiment démenée… a auditionné et a obtenu le rôle principal… c’était une bonne année pour mes enfants, c’est tout ce qui compte, n’est-ce pas ?”

Denton a remercié sa femme, Erin O’Brien, d’avoir donné à leurs enfants des talents musicaux, mais a admis qu’ils pouvaient tirer leurs talents d’acteur de leur père.

“Leur mère était une actrice de théâtre musical… ils tirent tout leur talent d’elle et peut-être un peu du jeu d’acteur pour moi… Je lui donne tout le mérite.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Denton s’est entretenu avec Fox News Digital au Christmas Con de That’s4Entertainment, qui a célébré sa troisième année avec l’événement au New Jersey Expo Center à Edison.

L’entreprise dirigée par des femmes est fière d’organiser un week-end rempli d’activités spéciales, notamment un éclairage d’arbre, des cours de fabrication de couronnes et des panneaux de célébrités.

‘MEAN GIRLS’ STAR JONATHAN BENNETT SUR LE RETOUR DE LINDSAY LOHAN À L’ACTION: ‘RETOUR À FAIRE CE QU’ELLE FAIT LE MIEUX’

Lacey Chabert, ancienne de “Mean Girls”, était la tête d’affiche officielle de l’événement de trois jours, tandis que d’autres stars, dont Danica McKellar et Chad Michael Murray, étaient présentes.