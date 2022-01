James DeBarge : 5 choses à savoir sur le premier mari de Janet Jackson

James DeBarge était célèbre marié à Janet Jackson en 1985 avant qu’ils aient une annulation.

James De Barge a été une figure controversée dans l’histoire de la famille Jackson. L’homme de 58 ans était marié à Janet Jackson, 55 ans, au milieu des années 1980. La relation a continué à faire les gros titres trois décennies plus tard, alors que des rumeurs se sont perpétuées selon lesquelles le couple aurait un enfant secret ensemble. Apprenez-en plus sur la chanteuse R&B ici avant le nouveau documentaire Lifetime et A&E sur la vie de Janet.

Il avait une relation avec Janet Jackson

James a fait la une des journaux après avoir épousé Janet Jackson en 1984, alors qu’il avait 21 ans et qu’elle n’en avait que 18. Le couple est sorti ensemble pendant deux ans avant de se marier. À l’époque, Janet venait de sortir son deuxième album solo Rue de rêvequi a suivi ses débuts éponymes en 1982. Le mariage a été considéré comme un acte de rébellion par une adolescente Janet contre son père dominant, feu Joe Jackson. La relation a été annulée en 1985 en raison de sa prétendue toxicomanie.

Des rumeurs ont persisté au fil des ans selon lesquelles le couple aurait eu un enfant secret ensemble, dont James a parlé dans la série Grandir dans le hip-hop en 2016. « J’en ai marre du secret », a-t-il dit à sa fille dans un clip de l’émission. « J’en ai marre que la vérité ne soit pas révélée et que les gens soient lâches quand il s’agit d’elle. Et j’ai pensé qu’il était sage pour moi de m’exprimer maintenant parce qu’il faut y remédier.

C’est un chanteur

En dehors de son mariage avec Janet, James est surtout connu pour sa carrière musicale, surtout connue pour avoir chanté aux côtés de sa célèbre famille, qui s’appelait DeBarge. Le groupe comprenait à l’origine ses frères El, marque, Excitéet lapinaussi bien que Policier et Chico à différents moments. DeBarge a connu d’énormes succès au milieu des années 80, tels que « Rhythm of the Night », « Who’s Holding Donna Now », « All This Love » et « Love Me in a Special Way ».

Il vient de Détroit

James est né le 22 août 1963 en tant que septième enfant de Robert DeBarge père. et Etterlene Abney De Barge. Il a grandi à Detroit, Michigan, jusqu’à ce qu’il déménage en Californie pour sa carrière.

Il a des enfants

James est père de trois enfants, dont une fille Christineaujourd’hui âgé de 31 ans, né en mars 1990, dont Christine McDonald. Il est aussi de père en fils James, Jr.., née en 1998, et sa fille Tori. Kristina a également suivi les traces de son père et a participé à des séries Jr américain.

Il était en prison

James a été arrêté en 2012 pour des accusations de drogue, ainsi que d’agression avec une arme mortelle. Il a passé trois ans derrière les barreaux avant d’être libéré en 2015.