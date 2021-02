ATLANTA: Il n’y avait pas beaucoup de fans dans les gradins, mais assez pour que LeBron James se mette à mâcher le long de la ligne de touche.

Cela ne le dérangeait pas un peu, surtout après que les Lakers aient clôturé un voyage de près de deux semaines avec une autre victoire.

Les fans dans les gradins, c’est juste mieux, a déclaré James avec un sourire.

Anthony Davis a marqué 25 points et James a dominé la séquence alors que les Lakers ont résisté aux Hawks d’Atlanta 107-99 lundi soir.

Au quatrième trimestre, James a eu une brève confrontation verbale avec une fan qui a baissé son masque pour faire valoir un point.

Les arbitres ont arrêté le jeu et ont appelé des agents de sécurité, qui ont semblé expulser le ventilateur de State Farm Arena. Il y avait une foule socialement distante de 1341 personnes pour la seule visite à Atlanta des champions en titre de la NBA.

James a dit que ce n’était pas grave. En fait, il ne pensait pas que le ventilateur aurait dû être jeté.

À la fin de la journée, je suis juste heureux que les fans soient de retour dans le bâtiment, a-t-il déclaré. J’ai raté cette interaction. J’ai besoin de cette interaction.

Les Lakers ont pris le contrôle avec un carnet de points de 16-0 vers la fin de la troisième période et le début de la quatrième.

Atlanta s’est rallié, clôturant à 98-97 sur le 3 points de Trae Young. Mais James a répondu avec un 3 du haut de la clé, est venu avec un énorme bloc à l’autre bout sur Clint Capela, et a terminé les Hawks avec une pause rapide sur une passe de Kentavious Caldwell-Pope.

James a cloué sur quatre lancers francs consécutifs pour sceller la victoire. Il a terminé avec 21 points après n’en avoir géré que neuf au cours des trois premiers trimestres.

Young a mené les Hawks avec 25 points et 16 passes.

Atlanta a eu du mal à clôturer les matchs. Sept de ses 10 pertes sont à un seul chiffre, la plupart allant aux dernières possessions.

C’est difficile, a déclaré John Collins, qui a ajouté 22 points pour les Hawks. Nous savions que cela se résumerait aux petites choses, à l’exécution tard dans le match. C’est juste frustrant de perdre comme ça. C’était un match dur. La seule chose que nous pouvons retenir, c’est que nous pouvons jouer avec n’importe qui.

Los Angeles est allé 5-2 en disputant sept matchs sur la route en 12 jours, ressemblant certainement à l’équipe la plus fraîche dans les dernières minutes contre les Hawks.

Atlanta semblait prendre le contrôle, arrachant huit points consécutifs en fin de troisième pour une avance de 76-70. Mais les Lakers ont étouffé cette course, marquant les cinq derniers points de la période, et ont suivi avec une explosion de 11-0 pour commencer le quatrième quart.

James et Kyle Kuzma ont frappé à 3 points et Alex Caruso a terminé la poussée avec un dunk, poussant les Lakers à la première avance à deux chiffres pour l’une ou l’autre équipe à ce point.

Dans un début brutal au quatrième, les Hawks ont raté trois tirs consécutifs, Danilo Gallinari a commis deux revirements et Bruno Fernando a été sifflé pour une faute offensive.

Davis est allé 10 sur 14 du terrain pour les Lakers. Montrezl Harrell a ajouté 19 points, tandis que James a récolté neuf passes.

LE RÔLE DE CARUSO

Caruso a de nouveau eu la meilleure note plus-moins sur les Lakers, qui ont dominé Atlanta de 13 points alors qu’il était sur le terrain.

Non repêché hors de l’université, le gardien de cinquième année a revendiqué un rôle plus important dans la rotation de jeu avec ses contributions aux deux extrémités du terrain. Il a récolté huit points, deux passes et deux interceptions en près de 25 minutes de jeu.

C’est l’un de nos meilleurs joueurs, a déclaré l’entraîneur Frank Vogel. C’est la façon la plus simple de le dire. Il déplace généralement l’aiguille dans une direction positive.

TIP-INS

Lakers: ont prolongé leur séquence à 31 victoires consécutives en tenant un adversaire en dessous de 100 points. … Los Angeles a remporté huit de ses neuf dernières rencontres contre Atlanta. … James a prolongé sa séquence record de NBA de jeux à deux chiffres à 1017 d’affilée.

Hawks: De’Andre Hunter a raté le match après avoir subi une intervention non chirurgicale au genou droit. On ne sait pas combien de temps le joueur de deuxième année sera absent. … Atlanta manquait également la recrue C Onyeka Okongwu (douleur d’Achille à gauche). … Capela a ramassé sa troisième faute avec 9:57 à faire au deuxième quart et a passé le reste de la mi-temps sur le banc.

SUIVANT

Lakers: Enfin de retour à la maison pour affronter les Nuggets de Denver jeudi.

Hawks: Accueillez les Mavericks de Dallas mercredi.

Suivez Paul Newberry sur Twitter à https://twitter.com/pnewberry1963 et trouvez son travail sur https://apnews.com/search/paulnewberry

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports