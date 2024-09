James Darren, Moondoggie dans les films « Gidget », décède à 88 ans

James Darren, l’idole des jeunes qui a joué le surfeur Moondoggie dans les films « Gidget » des années 1950 et 1960 et qui a ensuite joué derrière la caméra, est décédé. Il avait 88 ans.

Darren est décédé lundi dans son sommeil au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, selon un communiqué publié sur le compte officiel de l’acteur. site web.

Son fils Jim Moret, correspondant en chef de « Inside Edition », a déclaré que son père avait été admis à l’hôpital pour un remplacement de la valve aortique, mais qu’il avait été jugé trop faible pour subir l’opération. Il est rentré chez lui mais a dû revenir, selon le communiqué.

Darren est devenu célèbre en incarnant Jeffrey « Moondoggie » Matthews dans le classique du surf « Gidget » de 1959 avec Sandra Dee et dans la suite de 1961 « Gidget Goes Hawaiian ». Dee a été remplacée par Deborah Walley dans le deuxième film et Cindy Carol dans le troisième, « Gidget Goes to Rome » de 1963. Le film original, qui a été tourné à Malibu au milieu de la scène surf naissante du sud de la Californie, a été adapté en série télévisée en 1965 qui a lancé la carrière de Sally Field dans le personnage principal.

« J’ai adoré Sandra Dee. J’aurais aimé [dated her]mais elle avait 17 ans [Darren was 20]. Elle avait une mère très protectrice. Quand elle et moi sommes apparues ensemble dans le talk-show de Sally Jessy Raphael [in 1991]« Je lui ai dit que j’étais amoureux d’elle, et elle m’a répondu : « Pourquoi ne me l’as-tu pas dit alors ? » », a-t-il déclaré au Times en 2019.

Darren, qui n’a pas joué dans la série télévisée, est le seul membre du casting à apparaître dans les deux suites du film. Son personnage, un étudiant enjoué devenu surfeur qui a attiré l’attention de Gidget, a obtenu son surnom « parce qu’il faisait l’amour près de la lune et qu’il était un chien ! » a déclaré Darren au Times en 2004. Soit dit en passant, Darren n’avait « jamais surfé » de sa vie avant de jouer dans les films, mais il avait appris à se tenir debout sur une planche et à surfer sur une petite vague.

Darren a signé avec Columbia Pictures en 1958 et, sous contrat, il a commencé à chanter professionnellement dans les films « Gidget » et a dominé les charts pop avec les chansons « Goodbye Cruel World » et « Her Royal Majesty ».

Il a également joué dans « Star Trek : Deep Space Nine », a joué l’officier Jim Corrigan dans « TJ Hooker » et le scientifique branché Dr Tony Newman dans la série ABC « The Time Tunnel » de 1966-67. Il est apparu dans l’aventure oscarisée « Les Canons de Navarone » de 1961 et dans le drame « Que personne n’écrive mon épitaphe » de 1960. Darren a ensuite connu une carrière couronnée de succès en réalisant des séries télévisées, notamment « Beverly Hills, 90210 », « Melrose Place » et « Walker, Texas Ranger ».

Avant de tourner dans « Gidget », l’acteur originaire de Philadelphie a étudié le théâtre avec Stella Adler à New York et a joué dans les films « Operation Mad Ball » et « Gunman’s Walk ». Il a également joué dans « For Those Who Think Young » en 1964 avec la fille de Frank Sinatra, Nancy Sinatra, et est devenu plus tard le parrain de sa fille AJ Lambert.

Sinatra a rendu hommage lundi à Darren sur X, en écrivant « L’un de mes amis les plus chers et les plus proches au monde, de toute ma vie, est décédé. » Elle a également souhaité à Darren « un voyage rapide et magnifique à travers l’Univers et au-delà. »

« Bon voyage, cher Jimmy. Mon cœur est déchiré mais plein d’amour pour Evy, Christian, Anthony et Jimmy Jr », a-t-elle tweeté.

Né James Ercolani le 8 juin 1936, Darren était un Américain de deuxième génération d’origine italienne. Dès l’âge de 14 ans, il savait qu’il voulait se lancer dans le show-business et commença à chanter dans des boîtes de nuit avec son père à Philadelphie et dans le New Jersey. Une rencontre fortuite à New York avec la productrice de cinéma Joyce Selznick, nièce du légendaire producteur d’Autant en emporte le vent, David O. Selznick, lui a permis de jouer dans Gidget et de devenir manager du jeune Selznick.

« Je pense que le fait d’être sous contrat était excitant. J’ai aimé ça. C’était la sécurité de l’emploi, mais nous étions bien préparés et soignés. Joyce Selznick, elle était vraiment géniale. Elle m’aimait. Elle a vraiment pris grand soin de moi comme une sœur le ferait », a-t-il déclaré au Times.

Darren laisse dans le deuil trois fils, Jim, Christian et Anthony, et sa deuxième épouse, Evy Norlund.