James Curl est l’étudiant Amboy du mois de novembre – Shaw Local

James Curl est un lycéen de 17 ans à Amboy High School. Il est le fils de Rebecca et Kevin Curl. Il a un frère, Evelyn. Il est de Sublette.

Quelle classe trouvez-vous vraiment engageante et pourquoi ?

Chaque cours de mathématiques avec Mme Cynthia Carlson a été vraiment intéressant. Entre blagues sur les mathématiques et conseils de vie pratiques, Mme Carlson veille à ce qu’il n’y ait jamais de moment d’ennui en classe. Elle a une façon de rendre les mathématiques vivantes.

Quels sont vos projets de carrière et post-diplôme ?

Je prévois de fréquenter le Sauk Valley Community College à l’automne pour obtenir un diplôme d’associé en sciences de l’ingénieur. J’ai l’intention d’être transféré dans une université pour obtenir un baccalauréat en génie mécanique.

Quelles sont vos deux activités préférées ?

Société nationale d’honneur et FFA. Être membre de la National Honor Society a permis à mon personnage de grandir et m’a permis de redonner à ma communauté. Rejoindre FFA m’a permis d’établir des relations avec les autres et d’acquérir des compétences en leadership.

Veuillez partager un moment significatif ou mémorable.

Construire une bobine Tesla dans la classe STEM de M. James Browne. J’ai apprécié construire et tester mon projet et les gentils mots de mes camarades de classe.

Quel est votre espoir pour l’avenir ?

J’espère continuer à apprendre et à grandir en tant que personne et à acquérir des compétences utiles qui me permettront un jour de redonner à ma communauté.

Chaque école secondaire ou organisation de soutien de la région a son propre processus de sélection des élèves du mois.