James Corden est peut-être l’un des principaux acteurs de la nouvelle adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway The Prom, mais il admet qu’il est heureux que son école n’en ait jamais eu.

Alors que la tradition américaine consistant à organiser une danse pour les sortants de l’école est devenue plus populaire au Royaume-Uni ces dernières années, l’animateur du Late Late Show se dit soulagé qu’il n’y avait rien de tel quand il était adolescent.

«Au fur et à mesure que j’en ai appris davantage sur ce que sont les proms, je suis incroyablement heureux que cela ne fasse pas partie de ma vie parce que je ne peux que … la notion même d’avoir quelque chose là où c’est, ‘qui vas-tu demander au bal ? ‘ et qui va vous accompagner, cela n’aurait été qu’une litanie de rejet », a-t-il déclaré à Sky News.

Image:

Corden joue aux côtés de Meryl Streep dans The Prom. Toutes les photos: Netflix



Image:

L’animateur de Late Late Show dit qu’il est heureux que les bals n’étaient pas à la mode au Royaume-Uni quand il était à l’école



«Je suis très heureux que lorsque nous sommes allés à notre discothèque de la Saint-Valentin, je suis simplement allé avec un groupe de copains de l’école, et nous avons tous essayé de faire passer en contrebande des canettes de bière et autres. Je suis très heureux que ce ne soit pas américanisé . «

Corden fait partie d’un casting de stars dans le dernier film du créateur de Glee Ryan Murphy. Il incarne Barry Glickman, une star de la scène new-yorkaise échouée désespérée d’améliorer son image publique, qui fait équipe avec d’autres célébrités pour aider une adolescente, Emma, ​​après avoir été interdite d’emmener sa petite amie à son bal de promo dans l’Indiana.

Meryl Streep, Nicole Kidman et Kerry Washington font partie des grands noms qui jouent également le rôle principal, et l’acteur dit qu’il a d’abord été intimidé par le rôle.

«Je veux dire, ce projet particulier est sorti de nulle part, vraiment, et quand j’en ai parlé à Ryan Murphy et qu’il m’a dit les autres acteurs impliqués, j’ai eu peur de sa proposition.

« Mais en lui parlant, il est devenu si clair qu’il avait une telle vision et qu’il allait me guider à chaque étape du chemin, vraiment, donc je suis incroyablement fier d’en faire partie, Je le suis vraiment, vraiment. «

Sa performance a cependant eu une réponse mitigée, avec des critiques selon lesquelles l’acteur hétéro renforce les stéréotypes dans son portrait de Glickman, qui est gay.

Corden et Murphy n’ont pas encore répondu aux critiques, mais Murphy a posté ses propres expériences sur les réseaux sociaux avant la publication des critiques, affirmant que le film est destiné à quiconque s’est « senti comme un étranger ».

Image:

Nicole Kidman et la nouvelle venue Jo Ellen Pellman jouent également



Écrivant sur Instagram, le réalisateur de cinéma et de télévision a déclaré: « J’ai grandi gay dans l’Indiana. Je me sentais comme un étranger, un étranger.

« Comme Emma, ​​je ne pouvais pas amener un rendez-vous à mes bals. Donc, chaque année, j’y allais avec une de mes copines cool. Elles étaient merveilleuses et nous nous amusions. Mais chaque bal auquel j’ai assisté se terminait par des larmes privées après la fête et un sentiment comme Je n’étais vraiment pas voulu et n’appartenais pas à ce monde.

«Tout ce que je voulais, c’était être embrassé pour qui j’étais et aimer qui je voulais. Le bal a cette idée comme son cœur battant et c’est pourquoi je voulais le faire.

Le film présente Jo Ellen Pellman dans le rôle d’Emma, ​​l’adolescente dont le sort est soutenu par les célébrités dans leur tentative de gestion de la réputation.

Il y a eu un casting de six mois pour trouver la bonne actrice pour le rôle. Pellman, qui n’avait jamais travaillé sur un film auparavant, dit qu’elle n’a toujours pas l’habitude de voir son nom parmi ceux des grandes stars.

«C’est une de ces choses où je regarde une affiche ou je regarde la bande-annonce ou le générique où il est inscrit mon nom dans cette liste de toutes ces icônes, ces personnes que j’admire depuis si longtemps», dit-elle à Sky News . « Je n’arrive toujours pas à y croire. »

Et en tant que nouvelle venue dans l’industrie du cinéma, Pellman dit qu’elle est reconnaissante à Keegan-Michael Key, qui joue son principe d’école, de lui avoir montré les ficelles du métier.

«Nous avons eu tellement de scènes ensemble, surtout au début, et c’était ma première fois sur un plateau de tournage et donc je ne savais pas vraiment comment les choses fonctionnaient …

« Il était vraiment la personne pour juste, en quelque sorte, me tenir la main et me guider à travers ça. »

Le film regorge de séquences de danse scintillantes, de paillettes et d’éclat de showbiz. Alors qu’il était en production avant la pandémie, il semble être un antidote indispensable à la difficile année 2020.

Corden dit que son espoir est que cela apporte un peu de positivité.

« Je pense que nous avons toujours eu le sentiment de faire quelque chose de joyeux et d’édifiant. Nous avons commencé à tourner le film en décembre 2019 et nous avons bouclé la majorité du film en mars 2020, ne sachant pas du tout ce que le reste de l’année allait faire. tenir.

« Nous espérons tellement que ce sera une expérience enrichissante et joyeuse pour les gens, c’est ce que nous aimerions. »

The Prom est sorti dans les cinémas maintenant et sur Netflix à partir du 11 décembre